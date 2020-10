Yli puolet osallistuneista työllistyi – TEM kehuu maahanmuuttajien kotouttamiskokeilun tuloksia

Kaksi eniten työllistänyttä yritystä olivat Fazer Amica ja Valmet Automotive.

Maahanmuuttajien nopeaan työllistymiseen tähdänneen kokeilun alustavat tulokset ovat lupaavia, sillä yli puolet kokeiluun osallistuneista maahanmuuttajista työllistyi, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö tiedotteessaan.

Kokeilu toteutettiin vuosina 2016–2019 pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa, Tampereen seudulla, Oulun seudulla sekä Joensuussa. Kokeiluun osallistui 2 217 maahanmuuttajaa, joista 1 034 on työllistynyt tämän kuun loppuun mennessä. Heistä 70 prosentilla työsuhde on vakituinen. Kokoaikaisia työsuhteista on noin kaksi kolmesta.

Eniten maahanmuuttajia työllistivät kokeilussa yritykset, jotka toimivat logistiikka-, hotelli- ja ravintola-, siivous-, rakennus-, taloushallinta- ja tietotekniikka-alalla sekä valmistavassa teollisuudessa. Kaksi suurinta työllistäjää olivat Fazer Amica ja Valmet Automotive.

Kokeilun tavoitteena oli nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä yhdistämällä yritykset ja työntekijät sekä räätälöimällä kotoutumiskoulutus työpaikan tarpeiden mukaan.

Tavoitteena yhteiskunnan säästöt

Kokeilussa hyödynnettiin Social Impact Bond -mallia. Mallissa julkinen sektori määrittelee kokeilun tulostavoitteet ja maksaa vain niiden saavuttamisesta. Kokeilun toiminta rahoitetaan sijoittajien yksityisellä pääomalla, jolle valtio maksaa tuottoa, jos tulostavoitteet saavutetaan.

Euroopan investointirahasto on sijoittanut kokeiluun kymmenen miljoonaa euroa. Muita sijoittajia ovat muun muassa Sitra ja SOK.

Ministeriö kilpailuttaa ulkopuolisen arvion kokeilun onnistumisesta. Arvio tehdään vuosina 2021–2022. Siinä verrataan kokeiluun osallistuneiden ja vertailuryhmän verotuloja ja työttömyysetuuksia. Valtion näkökulmasta kokeilu on onnistunut, jos osallistujat maksavat enemmän veroja ja saavat vähemmän työttömyysetuutta kuin vertailuryhmä.