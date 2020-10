Yli puolet palvelualojen työntekijöistä kokee nimittelyä tai uhkailua työssään, selviää Palvelualojen ammattiliitto PAMin kyselystä. Fyysistä väkivaltaa tai välineellä uhkailua on kokenut joka kymmenes.

Seksuaalista häirintää oli kohdannut työssään kaikista asiakaspalvelutyössä olevista yli puolet, 57 prosenttia. Tukalin tilanne on nuorilla ja ravintola-alan työntekijöillä.

PAMin mukaan tilanne näyttää heikentyneen viiden vuoden takaisesta, vaikka sinä aikana esimerkiksi Me too -liike on nostanut häirintää laajasti tapetille.

Kutsu verkkokyselyyn lähetettiin 3 000 PAMin jäsenelle. Siihen vastasi 374 ihmistä.