Kommentti: Kuluttajien järkyttävät sähkölaskut paljastavat totuuden poliitikkojen omasta yhteiskuntavastuusta

Yhteiskuntavastuuta on helppo vaatia muilta kuin itseltään – varsinkin politiikassa, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Viime viikkoina on käytetty sanaa yhteiskuntavastuu.

Sitä on tai sitä ei ole.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on vaatinut yrityksiltä näyttöä vastuunkannosta koronakriisin aikana.

– Olemme erittäin syvässä kriisissä ja toivon, että yritykset huomioivat myös inhimillisen puolen. Mielestäni oli aiheellista kysyä, oliko juuri nyt oikea aika ja välttämätöntä sulkea tehdas. Se oli todella kova isku työntekijöille ja koko alueelle, Marin sanoi Talouselämän (25.9) haastattelussa.

Marin viittasi UPM:n ilmoitukseen sulkea Kaipolan paperitehdas Jämsässä. Marin on vasemmistodemari, jonka ideologiassa yksityiset yritykset ja julkinen valta ovat yhtä suurta perhettä. Pääministeri voikin kysellä yhteiskunta­vastuun perään omista lähtökohdistaan.

Mutta kolikolla on toinenkin puoli.

Viime viikon uutisen perusteella on jälleen kerran pakko kysyä, missä on poliitikkojen oma yhteiskuntavastuu.

Kansanedustajien säätämä sähkömarkkinalaki (2013) velvoitti sähköyhtiöt investoimaan muun muassa maakaapelointiin, jotta myrskyt eivät katkoisi sähkönjakelua. Aikaa on vuoden 2028 loppuun. Laki ja sen vetelä valvonta ovat maksaneet kuluttajille maltaita.

Kukapa ei olisi saanut raivokohtausta sähkölaskunsa mystisestä siirtomaksusta. Laki määrää, pakko tehdä, asiakas maksaa. Mitään ei voi tehdä. Kuluttaja on ollut aseeton.

Ylen ansiokas selvitys paljasti, että rajusti nousseiden sähkön siirtohintojen taustalla on etupäässä valvovan viranomaisen, Energiaviraston, viisi vuotta sitten tekemä muutos verkkoyhtiöiden valvontamalliin. Myrskyjen takia tehdyt investoinnit selittävät hinnankorotuksista vain murto-osan. Energiavirastosta kiistetään, että valvontamalli olisi epäonnistunut. Viraston mielestä siirtohinnat ovat eurooppalaisittain kohtuullisella tasolla. Kuluttajaliitto puolestaan vaatii liikaa kerättyjen rahojen palauttamista asiakkaille.

Vika on sähkömarkkinalaissa itsessään.

Lakia uudistettiin vuonna 2013 Jyrki Kataisen (kok) laajapohjaisen sateenkaarihallituksen aikana. Takana oli pari rohevaa myrskyä laajoine sähkökatkoineen, ja lakiin kirjoitettiin pykälä sähköverkon toimintavarmuudesta huolehtiminen, tuhoisin seurauksin.

Kuluttajille jättiläismäisen kuppauksen aiheuttaneen lain käsittely kirvoitti eduskunnassa kärkeviäkin puheenvuoroja lähetekeskustelussa huhtikuussa 2013.

Muutama kansanedustaja maalaili ihan oikein uhkakuvia kuluttajan joutumisesta uudistuksen maksumieheksi. Näin teki muun muassa lappilainen kansanedustaja Heikki Autto (kok). Seitsemän vuotta myöhemmin hänen eduskuntapuheensa näyttäytyy suorastaa oraakkelimaisena näkynä: Sähkönkäyttäjille niitä kustannuksia on tulossa, joten kyllä Suomen kilpailukyvyn kannalta ja kotitalouksien ostovoiman kannalta erittäin tarkkaan tulee eduskunnassa miettiä, kuinka paljon sähkönkäyttäjille voidaan lisätaakkaa sälyttää.

Eduskunnan talousvaliokunnan lausunto sähkömarkkinalaista on murheellista luettavaa. Murheellista siinä mielessä, että jos nämä lausunnosta löytyvät viisi kohtaa olisi toteutettu kunnolla, kuluttajan lomapakko olisi sähkölaskun maksamisen jälkeen paksumpi:

1. Valiokunta on edellä kiinnittänyt erityistä huomiota toimitusvarmuusvelvoitteista aiheutuviin kustannuksiin ja pyrkinyt eri tavoin vähentämään osalle kuluttajia ja yrityksiä koituvaa kustannusten nousupainetta.

2. Energiamarkkinaviraston tehtävänä on seurata, että siirtotariffit ovat kustannusvastaavia ja esimerkiksi asiakasryhmittäiset erot perusteltuja. Valiokunta edellyttää, että sääntelyn vaikutuksia seurataan tarkoin.

3. Jotta kustannusvaikutusten arviointi on systemaattista ja kattavaa, Energiamarkkinaviraston tulee sähkömarkkinalain mukaista valvontatehtäväänsä toteuttaessaan seurata verkonhaltijoiden erilaisista lähtötilanteista aiheutuvaa siirtomaksujen alueellista kehitystä ja raportoida seurannan tulokset työ- ja elinkeinoministerille säännöllisin väliajoin.

4. Raportoinnin tulee kattaa ainakin tiedot siirtomaksujen eroista sekä niihin liittyvistä verkon kehittämiskuluista.

5. Mikäli seuranta osoittaa, että sääntely aiheuttaa kohtuutonta vääristymää eri alueiden välisiin energian hintoihin, valtioneuvoston tulee ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimiin.

Laki meni sukkana läpi.

Ylen paljastus aiheuttaa varmasti painetta sähkön siirtohintojen kohtuullistamiseen – vihdoinkin. Hallitukselta on jo tulossa sähkömarkkinalakiin muutoksia, joilla hillitään hintojen nousua. Lisäksi kansalaisaloite kerää parhaillaan nimiä lainsäädännön tiukentamiseksi. Aloite on kerännyt vajaassa kahdessa viikossa lähes 30 000 allekirjoitusta. Liikaa perittyjen maksujen palautus kuluttajille ei varmasti onnistu, mutta pitäisikö sähköyhtiöt velvoittaa tekemään huoltovarmuusinvestoinnit nopeammassa aikataulussa. Nythän aikaa on vuoteen 2028.

Joka tapauksessa poliitikkojen olisi kyllä pitänyt toimia aiemmin.

Kuluttajien hätähuuto kuului kuuroille korville.

Maalaisjärjellä ajatellen voisi kuvitella, että sähkömarkkinalain valvonta on epäonnistunut eli laki toimi käytännössä toisin kuin sen kirjain. Pitäisikö lainvalvojan, oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen, käydä lain käytännön soveltaminen kriittisesti läpi poliitikkojen ja viranomaisten yhteiskuntavastuun nimissä? Sähköyhtiöt noudattavat lakia, ja heitä tästä on vaikea syyllistää. Laissa on kuitenkin pykälä (106), joka määrittää valvontaviranomaisen tehtävät ja kuluttajansuojan yksiselitteisesti. Onko tätä pykälää noudatettu? Kun laki säädetään, kai sitä on tarkoitus noudattaa, vai olenko ymmärtänyt asian väärin.

Kun poliittista vastuunottajaa on kyselty sähkön hintapiikeille, käsiä ei ole noussut. Missä nyt on yhteiskuntavastuu? Ilmeisesti se on kaivettu sähköyhtiöiden maakaapeleiden mukana samaan monttuun.

Politiikassa vastuuta on aina helppo vaatia.

Muilta kuin itseltään.