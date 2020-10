Tällaiset mökit menevät nyt vuokralle kuin kuumille kiville – katso esimerkit, millaisia hintoja niistä pyydetään

Mökkien omistajilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus tienata rahaa vuokraamalla mökkinsä eteenpäin. Millaiset mökit kiinnostavat nyt eniten?

Koronatilanteen takia moni suuntaa syyslomallaan mökkimaisemiin.

– Kyllä vuokramökit ovat olleet nyt todella suosittuja. Yhä useampi on laittanut mökkinsä vuokralle, kun on nähnyt siinä sellaisen markkinaraon, että nyt niitä mökkejä haetaan paljon, kertoo Tori.fin markkinointipäällikkö Laura Kuusela.

Kuuselan mukaan suosituimpia vuokramökkipaikkoja ovat laskettelu- ja hiihtomahdollisuuksista tunnetut Kuusamo, Ruka ja Levi. Myös Etelä-Suomen järvialueet kiinnostavat vuokraajia.

Lomarenkaan markkinointipäällikkö Pekka Huttusen mukaan tänä vuonna on korostunut se, että asiakkaat hakevat mökkiä lähiseudultaan.

– Aikaisemmin on ajettu pidempiä matkoja, mutta nyt mökkiä haetaan lähempää.

Luksusta halutaan yhä enemmän

Parhaan vuokrahinnan saa Huttusen ja Kuuselan mukaan mökistä, jossa varustelutaso on kunnossa.

– Sama trendi on jatkunut aika pitkään, että halutaan, että mökissä on samat mukavuudet kuin kotonakin tai ehkä jopa enemmän. Esimerkiksi paljujen määrä on lisääntynyt ja niille on myös kysyntää, kertoo Huttunen.

Kuusela kertoo, että kaikenlainen luksus vetoaa vuokralaisiin.

– Suosiota ovat nostaneet kaikki lisävarusteet, kuten paljut ja porealtaat ja grillausmahdollisuudet. Sauna on tietenkin sellainen, mistä suomalaiset tykkäävät. Ranta on ehdottomasti tärkeä, etenkin kesällä, mutta kyllä suomalaiset tykkäävät siitä rantamaisemasta läpi vuoden.

Suomalaiset arvostavat vuokramökissä väljyyttä ja tilaa.

– Tilavia makuuhuoneita olisi hyvä olla vähintään kaksi tai jopa enemmän. Silloin isommat porukat mahtuvat asumaan väljästi, Huttunen sanoo.

Kuuselan mukaan eniten on kysyntää perhemökeistä.

– Kyllä selvästi perheet lähtevät nyt liikenteeseen näillä kiireisimmillä syyslomaviikoilla, jolloin lapsilla on koulusta vapaata.

Vuokraajat kaipaavat mökiltä myös harrastusmahdollisuuksia.

– Suomalaiset tykkäävät, että on aktiviteetteja ympärillä, eli jos on erilaisia keskuksia, minkä lähellä mökit ovat, niin ne ovat erityisen suosittuja.

Vuokramökkien viikkovuokrahinnat vaihtelevat noin 300 eurosta aina moniin tuhansiin euroihin saakka.

Tällaisia mökkejä on nyt tarjolla

Lomarengas.fi -ja Tori.fi -palveluissa vuokramökkien kirjo on laaja. IS tutustui seitsemään erihintaiseen vuokramökkiin ympäri Suomea. Hinnat ovat viikkohintoja lokakuun lopulla ja marraskuun alussa.

Raasepori, Uusimaa

Raaseporissa Uudellamaalla sijaitseva 75 neliön mökin viikkohinta on noin 600 euroa. Vuonna 2009 rakennetussa hirsimökissä on tilaa noin neljälle.

Mökissä on varaava takka, ilmalämpöpumppu, puulämmitteinen pihasauna, pyykinpesukone ja kaasugrilli.

Kirkkonummi, Uusimaa

Kirkkonummella vain 30 kilometriä Helsingistä sijaitsevan 160-neliöisen mökin tai pikemminkin talon saa vuokrattua viikoksi noin 1900 eurolla.

Ruka, Kuusamo

Rukalla Kuusamossa laskettelukeskuksen tuntumassa sijaitsevan 91-neliöisen mökin saa vuokrattua viikoksi hintaan 860 euroa.

Vuonna 2006 rakennettuun kelomökkiin mahtuu 12 ihmistä nukkumaan. Mökin varusteluun kuuluu muun muassa poreamme, sähkösauna, grillikota, pyykinpesukone sekä astianpesukone.

Ylläsjärvi, Kolari

Lapissa Ylläsjärvellä sijaitsevassa 138-neliöisessä mökissä on tilaa kahdeksalle. Mökin viikkovuokrahinta on 675 euroa.

Harrastusmahdollisuuksia riittää, sillä mökistä on hyvät yhteydet laduille, kelkkareiteille ja rinteisiin. Kaksikerroksisessa hirsimökissä on muun muassa lasitettu päätyparveke.

Hollola, Päijät-Häme

Paimelassa Hollolassa Vesijärven rannalla sijaitsevassa 80-neliöisessä mökissä on nukkumapaikkoja kymmenelle. Mökin viikkovuokrahinta on noin 1000 euroa. Lahdesta on mökille matkaa 25 kilometriä. Messilän hiihtokeskus sijaitsee noin 30 kilometrin päässä.

Mökin vuokraan kuuluu kolme erillistä mökkiä, päämökki, saunamökki sekä aittarakennus. Varusteluun kuuluu muun muassa sisäsuihku, pyykinpesukone, kuivausrumpu ja astianpesukone. Laajennetulla terassilla on myös kylpytynnyri.

Kuhmo, Kainuu

Nuolijärvellä sijaitsevan 42-neliöisen mökin saa vuokrattua viikoksi noin 300 eurolla. Vuonna 1990 rakennetussa pyöröhirsimökissä on tilaa viidelle henkilölle.

Mökin varusteluun kuuluu muun muassa puusauna, katettu terassi, grillikota sekä ulkokäymälä. Suihkua mökissä ei ole ja käyttövesi kannetaan järveltä tai kaivosta.

Savonlinna, Etelä-Savo

60 kilometriä Savonlinnasta pohjoiseen sijaitsevan 119-neliöisen mökin viikkovuokrahinta on noin 860 euroa.

Vuonna 2005 rakennetussa hirsimökissä on kolme makuuhuonetta ja tilaa 8 henkilölle. Mökin varusteluun kuuluu muun muassa sauna, kaksi suihkua, pyykinpesukone sekä iso terassi.