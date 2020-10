Jenni Puoliväli haluaa tuoda lääkärien palkat julkiseen keskusteluun. Sairaalalääkärien alkupalkoissa olisi hänen mielestään nostamisen varaa.

Seinäjoen keskussairaalan leikkausosastolla työskentelevä Jenni Puoliväli, 30, aikoo tehdä äitiyslomansa aikana lääkärin keikkatöitä.

Jenni Puolivälin tulot putosivat, kun hän jäi äitiyslomalle. Ensin hän sai äitiyspäivärahaa noin 5 000 euroa kuukaudessa ennen veroja. Kela maksaa hänelle nykyisin noin 3 500 euroa kuukaudessa vanhempainpäivärahaa, josta vähennetään verot.

Kelan maksama päiväraha on pieni normaaliansioihin verrattuna.

Lääkärin töissä Jenni Puoliväli saattoi ansaita yli 10 000 euroa kuukaudessa. Sairaalassa työskentelevillä lääkäreille suuri osa tuloista tulee ylitöistä.

Jenni Puoliväli on ilmoittanut Seinäjoen keskussairaalaan, että hän voi tehdä päivystyksiä ja ambulanssikeikkoja.

– Kyllähän tuo Kelan raha meille piisaa ja mieskin on töissä. Mutta kun pystyn tekemään töitä ja pystyn pitämään tiettyä elintasoa yllä, haluan niin tehdä.

Tulojen lisäksi Jenni Puoliväliä kiinnostaa pitää osaamistaan yllä.

– Jos on pitkään poissa töistä, on vaikeampi palata. Sitä haluaa myös kehittää ammattitaitoaan.

Puoliväli puhuu erikoistuvien sairaalalääkärien kuukausipalkasta, joka voi jäädä alussa jopa noin 3 500 euroon. Kun työskentelee sairaalassa, jossa on tekijöistä pulaa, voi tienata enemmän. Jenni Puolivälin tapaisen kokeneen lääkärin kuukausipalkka on noin 5 000 euroa.

Lääkäriliiton sivuilta löytyvien esimerkkipalkkojen mukaan esimerkiksi erikoistuva lääkäri tienaisi säännöllisellä työajalla 4 200 euroa kuukaudessa. Käytännössä tulot ovat Puolivälin mukaan pienemmät joka paikassa.

– Sellainen palkka ei ole paljon kuusi vuotta opiskelleelle erikoistuvalle lääkärille.

Puolivälin mukaan lääkärien palkkoihin liittyy vääriä käsityksiä ja moni ei tule ajatelleeksi, että lähtöpalkka ei välttämättä ole kovin korkea. Sen vuoksi hän haluaa kertoa avoimesti tuloistaan. Puolivälin mukaan erikoistuvan sairaalalääkärin palkka voisi olla lähempänä viittä tuhatta euroa.

Jenni Puoliväli jäi äitiyslomalle kesäkuussa. Perheen esikoinen syntyi elokuun alussa.

Äitiysloman ensimmäiset kolme kuukautta tulojen menetys ei vielä pahemmin tuntunut. Jenni Puoliväli sai Kelalta vanhempainpäivärahaa vajaa 5 000 euroa.

Lokakuun alussa vanhempainpäiväraha pieneni. Jenni Puoliväli alkoi saada Kelalta 3 500 euroa kuukaudessa.

Jenni Puoliväli aikoo marraskuun alusta lähtien tehdä lääkärin töitä.

Häntä kiinnostavat erityisesti viikonloput, ilta- ja yövuorot. Puoliso voi silloin hoitaa lasta.

Hän ei ole tarkkaan laskenut, minkälaisille lisätuloilla hän voisi päästä äitiysloman aikana.

– Olen ajatellut, että kun käyn töissä, se on kaikki plussaa. En ole kauheasti laskenut. Se riippuu siitä, mitä vuoroa tekee. Onko arkea vai viikonloppua.

Jos tekee äitiysloman aikana töitä, Kelan maksama päiväraha vähenee. Päivärahaa Kela maksaa maanantaista lauantaihin. Jos sunnuntaina tekee töitä, se ei vaikuta päivärahaan.

– Sunnuntaina lisätöiden tekeminen on kannattavinta, mutta kyllä minä teen muinakin päivinä ihan sen takia, että haluan tehdä töitä.

Lääkäreille maksetaan tietty tuntipalkka. Normaali viikkotyöaika on alle 40 työtuntia. Kaikki päivystys on normaalityön päälle tehtävää työtä eli ylityötä.

– Moni ei hoksaa, kuinka paljon työtunteja isomman palkan eteen täytyy tehdä. Jos teen tiliin yhden päivystyksen, se on 24 tuntia lisää työaikaa, eli viikon työtunnit nousevat yli 60:n. Arki-iltojen päivystysten kanssa työtunnit nousevat yli 50-tuntisiksi.

Ambulanssikeikat ovat haastavia. Kun anestesialääkäri lähtee mukaan potilaan siirtoon, kyseessä on kriittinen potilas.­

Jenni Puoliväliä kiinnostavat hälytystyö ja ambulanssikeikat.

Ambulanssikeikat ovat haastavia. Kun anestesialääkäri lähtee mukaan potilaan siirtoon, kyseessä on kriittinen potilas.

Jos on keikka esimerkiksi Seinäjoelta Tampereelle, siihen menee kuusi tuntia. Anestesialääkäri tienaa Puolivälin mukaan keikasta noin 800 euroa. Ansiosidonnainen päiväraha olisi 142 euroa.

Kokonaan töihin Jenni Puoliväli aikoo palata toukokuussa.

Puoliväliä haastatteli ensimmäisenä aiheesta Kaksplus.

–Lääkärien palkoissa on eroja eri alueiden välillä, kertoo Suomen Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä.­

Erikoistuvan lääkärin tehtäväkohtainen palkka on keskimäärin hieman alle 4 000 euroa kuukaudessa, vahvistaa Suomen Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä. Virkaehtosopimuksen mukainen minimipalkka on tätä matalampi, noin 3 500 euroa kuukaudessa.

Kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaan laillistetun lääkärin minimipalkka on 1.8.2020 alkaen 3 417,9 euroa. Lääketieteen kandidaattien minimipalkka on 2 549 euroa.

Iso palkkahajonta kokonaisansioissa johtuu Vänskän mukaan siitä, että osalla erikoistuvia lääkäreitä työnkuvaan kuuluu paljon päivystämistä.

Päivystystä tehdään iltaisin, viikonloppuisin ja yöaikaan.

– 10 000 euron kokonaisansiot erikoistuvalla lääkärillä perustunevat poikkeustilanteeseen, tai ainakin päivystys- ja ylitöitä on tehty poikkeuksellisen paljon. Toki tämä on ihan mahdollista.

Lääkärien palkoissa on eroja eri alueiden välillä, kertoo Vänskä.

– Matalin palkkataso on perinteisesti ollut eteläisessä Suomessa. Jos mennään kauemmas yliopistopaikkakunnista, työvoiman tarjontaa on vähemmän ja sen myötä palkkataso on usein korkeampi.

Suomalaisten keskiansioihin verrattuna lääkäri tienaa Jalosen mukaan hyvin, arvioi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Jalonen sanoo, että lääkärin palkkaa kuvaa parhaiten keskimääräinen kokonaisansio.

–Peruspalkka ei vielä kovin paljon kerro. Lähes aina tulee erilaisia lisiä tehtävän vaativuudesta, suoritteesta ja päivystyksestä, KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen kertoo lääkärien palkkausjärjestelmästä.­

KT:n tilaston mukaan lääkärien keskipalkka oli viime vuonna 7 755 euroa. Suomessa palkansaajan keskiansio kuukaudessa vuonna 2019 oli 3 532 euroa.

– Ansio toki vaihtelee eri tehtävissä. Myös tehtävien vaativuuden mukaan määräytyy palkka, onko henkilökohtaisia lisiä, onko päivystyslisiä. Sitä kautta lääkäreiden ansiot ovat kohtuullisen hyvällä tasolla.

Lääkärisopimuksessa on erilaisia hinnoittelukohteita, Jalonen lisää. Vaatimus, kokemus ja koulutus nostavat palkkaa.

Jalonen sanoo, että lääkäreiden palkkausjärjestelmä on niin moniportainen, että harva saa peruspalkkaa.

– Peruspalkka ei vielä kovin paljon kerro. Lähes aina tulee erilaisia lisiä tehtävän vaativuudesta, suoritteesta ja päivystyksestä.