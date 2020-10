Pääministeri Johnsonin mukaan Britannia on valmis sopimuksettomaan EU-eroon, jos unionin lähestymistapa ei muutu.

Euroopan unionin ja Britannian tulevan suhteen neuvottelujen jatkuminen jäi perjantaina epäselväksi. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi Twitterissä, että EU:n neuvottelijat suuntaavat ensi viikolla Lontooseen neuvottelujen tiivistämiseksi.

– EU jatkaa työskentelyä sopimuksen eteen, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, von der Leyen kirjoitti.

Uutistoimisto AFP kertoi ensin, että EU-lähteen mukaan Britannia olisi hyväksynyt neuvottelujen jatkamisen. Sittemmin Britannia julisti neuvottelut päättyneiksi, koska EU ei joustanut riittävästi. Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan maan on valmistauduttava sopimuksettomaan EU-eroon.

– Meidän osaltamme kauppaneuvottelut ovat ohi, Johnsonin tiedottaja sanoi toimittajille uutistoimisto AFP:n mukaan.

Vastaavia tilanteita on nähty neuvotteluissa ennenkin, ja jyrkät lausunnot saattavat olla neuvottelutaktiikkaa.

Johnsonin lausunnon jälkeen Britannian punnan kurssi kääntyi laskuun.

Myöhemmin illalla osapuolet ilmoittivat, että neuvottelijat keskustelevat ensi maanantaina neuvottelujen "rakenteesta".

Johnson haikailee Kanada-mallin sopimusta

Pääministeri Johnsonin mukaan Britannia on valmis sopimuksettomaan EU-eroon, jos Euroopan unionin lähestymistapa ei muutu. Johnsonin mielestä EU ei ole suhtautunut kauppaneuvotteluihin riittävän vakavasti ja on sulkenut pois sopimusmallin, joka Britannialla on Kanadan kanssa.

– He haluavat pysyvästi määrätä lainsäädännöstämme ja kalastuksestamme tavalla, joka ei tietenkään ole hyväksyttävä itsenäiselle maalle, Johnson vuodatti.

EU on jo aiemmin sanonut, että Kanada-mallin kaltainen sopimus ei ole mahdollinen, koska Britannia ja EU ovat huomattavasti läheisempiä ja suurempia kauppakumppaneita keskenään kuin Kanada ja EU.

Pääministeri sanoi, että Britannian pitää valmistautua käymään kauppaa Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöillä tammikuusta alkaen, ellei EU:n lähestymistapaan tule "perustavanlaatuista muutosta".

Aiemmin Johnson oli asettanut tämän viikon EU-kokouksen takarajaksi kauppasopimuksen syntymiselle. EU ei ole hyväksynyt Johnsonin tulkintaa siitäkään.