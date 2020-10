Keskon operatiivinen johtaja kertoo Taloussanomille, ettei mittarihankinnalla ollut kauppaketjun hyväksyntää.

Kempeleen K-Supermarket kertoi keskiviikkona Facebookissa osallistuneensa syksyn koronatalkoisiin hankkimalla myymäläänsä asiakkaiden lämpötilan selvittävän konenäköteknologisen lämpömittarin.

Viestissään kauppa painotti asiakkailleen, ettei käsidesipisteen viereen sijoitettu laite tallentaisi heistä kuvamateriaalia tai lämpötiloja. Taloussanomien keskiviikkona tavoittama kauppias Jorma Korkiakoski huomauttaa käytön olleen lisäksi vapaaehtoista. Tiedon lämpötilasta näkisi vain asiakas itse.

Verkkokansalle perustelut eivät kuitenkaan kelvanneet.

– Siitä tuli melkoinen negatiivinen ylireaktio, Korkiakoski myöntää.

Sittemmin poistetun Facebook-päivityksen kommenttiosiossa asiakkaiden lämpötilatestien katsottiin loukanneen yksityisyydensuojaa ja kielivän pandemian varjolla nousevasta valvontayhteiskunnasta. Joissakin kommenteissa kaupan henkeä verrattiin Kiinaan ja Pohjois-Koreaan.

– Niillä joilla ei hälytyskellot soi tämän edessä, eivät ole enää pelastettavissa, eräs kommentoija kirjoitti.

– HYI….HELVETTI…OLETTEKO….EDES…IHMISIÄ…HÄVETKÄÄ, arvosteli toinen.

Osa verkkokeskusteluun osallistuneista intoutui toisaalta puolustamaan kaupan hankintaa ja hämmästelemään kanssakeskustelijoiden tuohtunutta reaktiota. Korkiakoski itse kertoo myyjien saaneen paikan päällä asiakkailta pelkästään positiivista palautetta.

– Ei yksikään tullut siellä sanomaan, ettei haluaisi tuollaista tänne. Somessa aihe aina karkaa helposti käsistä ja haukutaan toisia. Kommentoijien joukossa oli paljon sellaisia, jotka eivät olleet edes meidän asiakasalueeltamme vaan ihan muualta päin Suomea.

Verkkokeskustelun saadessa yhä radioaktiivisempia ulottuvuuksia pirisi pian Korkiakosken puhelin. Langan toisessa päässä odotti mittarista hiljattain kuullut Keskon ketjupäällikkö.

– Hän sanoi, että ai tuollaisen laitteen olet ottanut käyttöön, Korkiakoski muistelee.

Kauppias puolusti hankintaansa ketjupäällikölle Keskolta saamallaan hyväksynnällä. Keskolla mittarin oli puolestaan hyväksyttänyt Katveturva-nimisen yrityksen tuttu myyjä, jolta Korkiakoski oli mittarin lisäksi ostanut aiemmin valvontakameroita.

Puhelimessa kauppias kuuli, ettei Kesko tosiaisassa ollut hyväksynyt mittaria.

– Myyjä sanoi minulle, että asia on varmistettu, mutta eipä se ollutkaan, Korkiakoski sanoo.

Keskon operatiivinen johtaja Harri Ojala kertoo keskustelleensa aiemmin mittaria kaupitelleen Katveturvan edustajan kanssa. Ojalan mukaan hän oli kuitenkin ilmoittanut Katveturvalle, ettei Kesko olisi laitteesta kiinnostunut.

– Meidän viestimme on se, että ihmiset tulevat kauppoihin alun perin terveinä.

Taloussanomien perjantaina tavoittama Katveturvan toimitusjohtaja Petteri Kataja luonnehtii tapahtunutta väärinkäsitykseksi. Katajan mukaan kauppias Korkiakoski ei kuitenkaan kerennyt vielä maksaa mittaria yritykselle.

Kataja kertoo Katveturvan kaupitelleen mittareita aiemmin linja-autoihin, ravintoloihin ja apteekkeihin.

– Tämä on käytössä busseissa tietyissä osissa Italiaa. Koronan ensimmäinen vahva oire on korkea kuume. Jos tätä katsoo kokonaisuutena, niin hyvä asia on saanut aivan poskettomat mittasuhteet, Kataja sanoo.

Katveturvan toimitusjohtajan mukaan lämpömittarit olisivat oivallinen ase koronan leviämistä vastaan, koska osa ihmisistä kieltäytyy käyttämästä maskeja ja huolehtimasta käsihygieniasta.

– Jostain syystä juuri nämä samat ihmiset ovat kovimpia soittamaan suuta, laittamaan boikottia ja aukomaan päätään.

Kempeleen K-kaupan Facebook-päivitys ei poistunut yksin. Torstaihin mennessä kyytiä oli saanut itse mittari. Keskon ketjujohtaja ja operatiivinen johtaja olivat aiemmin keskustelleet asiasta puhelimessa. Herrat olivat tulleet johtopäätökseen, ettei mittari käväisi päinsä.

Korkiakoski kertoo asiakkaiden olleen tapahtumasta harmissaan.

– Muutama heistä aamulla valitteli, että olisipa ollut kiva mittauttaa lämpötila.

Jälkikäteen tapahtumia heijastellessaan mies kuitenkin myöntää, että laitteessa oli omat ongelmansa.

– Joillakin reilut 37 astetta voi olla ihan normaali lämpötila. Emmehän me ole oikea taho sanomaan asiakkaalle, onko hänellä kuumetta vai ei, eikä se ollut meidän tarkoituksemmekaan.

Korkiakoski kertoo Katveturvan myyjän myöntäneen erehdyksensä välittömästi puhelimessa ja noutaneen mittarin itse pois.