Tyhjien asuntojen määrä räjähti – lukema on yli ihanteen lähes koko Suomessa

Tyhjien asuntojen määrän kehitystä selittävät monet eri asiat.

Tyhjien asuntojen määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana.­

Tyhjien asuntojen määrä on räjähtänyt 2000-luvulla, sillä tyhjiä asuntoja oli vuonna 2019 lähes 130 000 enemmän kuin vuosituhannen vaihteessa. Kymmenen viime vuoden aikana tyhjien asuntojen määrä on lähes kaksinkertaistunut tätä edeltävään kymmeneen vuoteen verrattuna, ja samalla tyhjien asuntojen osuus asuntokannasta on kasvanut.

Suomessa on kaikkiaan yli kolme miljoonaa asuntoa, josta peräti noin joka kymmenes on tyhjillään vailla vakituista asukasta.

Eniten tyhjiä asuntoja on kerrostaloissa. Suomessa on 1 345 kerrostaloa, jossa ei ole lainkaan asukkaita. Alle puolitäysiä kerrostaloja Suomessa on 2 180 ja kerrostaloja, joiden asunnoista alle viidesosassa asuttiin oli 365.

Luvut selviävät Tilastokeskuksen tilastoista ja ne nosti esille tutkija Paula Paavilainen kirjoituksessaan.

Paavilainen muistuttaa, että tilastot osoittavat aina tilanteen vuoden lopussa. Noin 130 000 tyhjän asunnon joukossa voi siis olla vastavalmistuneita rakennuksia, jotka odottavat vielä asukkaitaan. Lukuun sisältyvät myös kakkosasunnot ilman vakituista asutusta sekä esimerkiksi Airbnb-toimintaan valjastetut huoneistot.

Lisäksi tyhjien asuntojen kasvuun voi vaikuttaa 1970-luvun rakennusbuumin rakennusten vanheneminen sekä vääränlainen asuntotuotanto, joka ei vastaa asukkaiden tarpeita.

Paavilaisen mukaan tyhjien asuntojen määrän kasvaminen paljastaa kuitenkin erilaisia asuntomarkkinoiden ilmiöitä.

– Suomen asuntomarkkinassa tai sen osassa on hälyttäviä merkkejä, kun tyhjien asuntojen määrä ja osuus asuntokannasta on näinkin suurta. Etenkin kun kyse ei ole enää pelkästään syrjäisistä alueista, vaan myös keskisuurissa kaupungeissa on paljon asuntoja, jotka eivät syystä tai toisesta ole käytössä ja joiden markkinakehitys ei muidenkaan mittareiden mukaan näytä kovin valoisilta, hän kirjoittaa.

Tyhjien asuntojen määrä pitäisi Paavilaisen mukaan olla laskennallisesti terveillä asuntomarkkinoilla 5 prosentin luokkaa. Se mahdollistaisi toimivan muuttoliikenteen. Lukemaan yltävät Rusko ja Kempele, joissa asuntokanta on pieni. Tyhjien asuntojen osuus kaupungin asuntokannasta on 6–7 prosentin luokkaa lisäksi muun muassa Tuusulassa, Ylöjärvellä ja Espoossa.

Myös Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Brotherus myöntää, että lukemista voi löytää huolestuttavia piirteitä. Hän kuitenkin muistuttaa, että tilastoja on syytä tarkastella syvemmin ennen huolestumista.

Tyhjät asunnot voi Brotheruksen mukaan jakaa karkeasti kahteen osaan: tyhjinä pidettäviin ja tyhjinä pakon edessä pysyviin.

Ensimmäiseen joukkoon kuuluu Brotheruksen mukaan esimerkiksi asunnonomistajan omasta halustaan asumattomana pitämä arvoasunto Helsingin kantakaupungista. Asuntoa voidaan pitää matalien korkojen aikana tyhjänä esimerkiksi siksi, että sen arvoa halutaan nostaa tai se on valjastettu Airbnb-toimintaan.

Tähän ryhmään kuuluvat myös kakkos- ja kesäasunnot. Esimerkiksi Hangossa moni kerrostaloasunto on tilastojen mukaan tyhjillään, sillä niitä käytetään kakkosasuntona.

Brotheruksen mukaan ensimmäinen ryhmä ei aiheuta juuri ongelmia asuntomarkkinoille, mutta voi aiheuttaa haasteita kaupungeille siksi, että tyhjäksi katsottu asunto voi kuihduttaa asuinaluetta: tyhjillä asunnoilla ei ylläpidetä laajaa palvelutarjontaa eikä kaupunki saa kunnallisveroa.

Sen sijaan asuntomarkkinoiden toisella puolella on asuntoja, joita ei juuri haluta ja näin ollen saada myytyä. Näitä on Brotheruksen mukaan varsinkin muuttotappioalueilla remonttia vailla olevissa 1970-luvun kerrostaloissa.

– Siitä aiheutuu myös näissä remonttia vailla olevissa asunnoissa asuville henkilöille ongelmia. Kun asunnon omistajista vain harva asuu itse näissä taloissa, ei kalliisiin remontteihin ole juuri halua, Brotherus sanoo.

Tässä tapauksessa rapistuva ja puolityhjä talo saattaa painaa myös muiden saman alueen rakennusten arvoa alaspäin ja vaikeuttaa niiden myyntiä.

Toisaalta Brotherus myös muistuttaa, ettei tyhjien asuntojen lisääntyminen ole varsinaisesti yllätys. Kaupungistuminen ja ihmisten ikääntyminen aiheuttaa luonnollista muuttoliikettä, jonka seurauksina asunnot jäävät vähintäänkin hetkeksi tyhjäkäytölle.

– Meillä on tietyllä tavalla enemmän tuoleja kuin ihmisiä.