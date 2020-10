Ravintolavaikuttaja povaa dramaattisen karmeaa vuotta – ”Asenteet ovat erittäin tylyjä”

Ravintola-alan yrityskauppoja tehdään kahteen kertaan, koska ensimmäinen ostaja ei kelpaa pankille tai vuokranantajalle, Activalin toimitusjohtaja Ari Larnemaa sanoo.

Pitkän linjan ravintolavaikuttajan Ari Larnemaan mukaan ravintola-alan yrityskauppamarkkina on myllerryksessä. Ravintoloita myyvien keskuudessa on epätoivoa, ja luottolaitokset ja vuokranantajat ovat asettaneet ostajien suuntaan vaatimuksensa pilviin.

Ravintolabisneksessä 40 vuotta toiminut Larnemaa on toimitusjohtajana Activalissa, joka on keskittynyt ravintola-alan yritysjärjestelyihin. Larnemaa on seurannut tai ollut mukana tuhansissa alan yrityskaupoissa.

Vuosi 2019 oli vielä uskon vuosi, jolloin tehtiin investointeja ja kauppoja. Rahoittajatkin hyväksyivät niitä suuremmin nikottelematta, vaikka ravintola-ala ei koskaan ole ollut pankkien lempitoimialoja.

– Keväällä kaikki muuttui. Sitten oltiin palaavinamme normaaliin, kunnes alettiin odottaa syksyä. Nyt tulossa on uusia rajoituksia, pikkujoulut menivät ja puidaan, kauanko tilanne oikein kestää.

– Tästä tulee dramaattisen karmea vuosi ravintolaelinkeinolle yleisesti. Kun sitten katsellaan vaikutuksia alatoimialoihin, joita on yökerhoista nakkikioskeihin, niissäkin keskinäiset erot ovat dramaattisia.

Melkeinpä jokainen yrityskauppa on jouduttu Larnemaan mukaan tekemään tänä vuonna ”kahteen kertaan”. Luottolaitosten asenne toimialaan on sinänsä ymmärrettävästi hyvin nihkeä, hän sanoo.

– Ensin tehdään kauppaa ostaja A:n kanssa, joka ei sitten saakaan lainaa järjestymään.

Käsittelyajat ovat pidentyneet esimerkiksi kymmeneen viikkoon, jonka jälkeen tulee kielteinen vastaus, kauppa kaatuu ja se aloitetaan alusta. Sitten aletaan etsiä ostajaa, joka ei olisi täysin riippuvainen luotonannosta.

Yrityskaupan yhteydessä tehdään yleensä myös uusi vuokrasopimus. Omissa poteroissa neuvotteluissa ovat pankkien lisäksi nyt myös vuokranantajat.

– He ovat tulleet mikroskooppisen tarkoiksi.

Vuokranantajat hakevat ”AAA:n vuokralaista”.

– Ei ole niinkään väliä kuka on ja mitä tekee, kunhan on esittää paras luottoluokitus ja kolmen vuoden taseet, joista kaikki superkondiksessa. Sitten harkitaan voidaanko sanoa päivää. Asenteet ovat erittäin tylyjäkin, Larnemaa kärjistää.

Hän huomauttaa, että vuokranantajan on tietysti vaalittava osakkeenomistajan etua ja olla ottamatta epävarmoja vuokralaisia. Neuvotteluissa heikoilla ovat pienyrittäjät mutta toisaalta eivät isotkaan ravintolayhtiöt ole pomminvarmoja nykyoloissa.

Kiinteistönomistaja jättää jopa tilat tyhjilleen joksikin aikaa kuin ottaa mitään riskiä että vuokrista päädytään riitelemään.

Se että kauppoja ylipäätään syntyy, johtuu siitäkin, että omistajanvaihdosta on alettu valmistella jo viime vuoden puolella.

– Nyt on ollut hyvä aika käydä ostoksilla edellyttäen, että kassassa on omaa rahaa ja uskoa, että jonakin päivänä tämä on ohi ja oma liikeidea yhä kantaa.

Kauppaa on käyty alan koko kirjossa, pubeista ja parinkymmenen paikan ravintoloihin ja aina Helsingin Uunisaaren isoon kiinteistökokonaisuuteen.

Monet myyjät ovat liikkeellä epätoivoisissa tunnelmissa, ja kylmä kyyti jatkuu markkinoilla. Larnemaa kertoo, että myyjä odottaa yhä saavansa omansa pois, mutta ei ymmärrä, että enää ei eletä viime vuoden hintojen aikaa.

– Jos haluaa kauppaa tehdä, se asenne ei toimi. Samoin selvää on, että vuokrat joutuvat reagoimaan tilanteeseen. Tyhjiä tiloja tulee lisää, jos myös vuokranantajat eivät reagoi.