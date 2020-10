Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Mehiläinen jatkaa tarjoustaan Pihlajalinnasta

Niin kauan kuin yhdistymissopimus on voimassa, Mehiläisellä on velvollisuus pyrkiä toteuttamaan ostotarjous, mukaan lukien jatkamalla tarjousaikaa. Kauppa on markkinaoikeuden käsiteltävänä. KKV on esittänyt kaupan kieltämistä.

Terveyskonserni Mehiläinen ilmoittaa jatkavansa tarjoustaan samalla alalla toimivasta Pihlajalinnasta. Yhtiöt solmivat viime vuoden yhdistymissopimuksen. Mehiläinen teki alkuvuodesta julkisen käteisostotarjouksen kaikista Pihlajalinnan osakkeista. Tammikuussa alkaneen ostotarjouksen piti päättyä tänään, mutta Mehiläinen on päättänyt jatkaa sitä 20. marraskuuta saakka. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tiedotti syyskuussa, että sen mukaan yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua terveyspalveluiden markkinoilla, sillä kaupan jälkeen markkinoille jäisi vain kaksi valtakunnallista terveyspalveluyritystä. Asia on markkinaoikeuden käsiteltävänä. Mehiläinen arvioi markkinaoikeuden antavan päätöksensä asiassa 29. joulukuuta päättyvän käsittelyajan loppupuolella. Yhdistymissopimus sisältää molemminpuolisen irtisanomisoikeuden tilanteessa, jossa ostotarjousta ei ole toteutettu sovittuun raukeamispäivään 30. marraskuuta mennessä. Niin kauan kuin sopimus on voimassa, Mehiläisellä on velvollisuus pyrkiä toteuttamaan ostotarjous, mukaan lukien jatkamalla tarjousaikaa. Mehiläinen pitää tällä hetkellä enemmän epätodennäköisenä kuin todennäköisenä, että markkinaoikeus antaisi päätöksensä riittävän ajoissa ostotarjouksen toteuttamiseksi ennen raukeamispäivää. Mehiläisen mukaan sillä ei ole edellytyksiä jatkaa tarjousaikaa pidemmälle kuin 20. marraskuuta. Tämä on viimeinen päivä, joka mahdollistaa ostotarjouksen toteuttamisen raukeamispäivään mennessä, mikäli markkinaoikeus antaa päätöksensä riittävän ajoissa. Tarjousajan jatkaminen raukeamispäivän yli merkitsisi Mehiläisen mukaan sitä, että ostotarjouksen rahoitusjärjestelyihin olisi välttämätöntä tehdä muutoksia. Mehiläinen jatkaa markkinaoikeusprosessia ja tavoite on saada hyväksyntä yrityskaupalle. Pihlajalinnan osakkeenomistajia kehotetaan kiinnittämään huomiota lisääntyneisiin epävarmuustekijöihin koskien ostotarjouksen toteutumista.