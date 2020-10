Laskeeko uusi laki sähkönsiirron hintoja? Näin ministeriö vastaa

Euromääristä ei voi puhua mitään eikä pysyvää hinta-alea kannata myöskään välttämättä odottaa, ministeriö sanoo.

Eduskuntaan on tulossa työ- ja elinkeinoministeriön (tem) valmistelema lakiesitys, jolla pyritään suitsimaan sähkön siirtohintojen nousua.

Se on kuitenkin laimeampi muutosehdotus kuin juuri avautunut kansalaisaloite, jossa myös esitetään sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnan lain muuttamista. Kansalaisaloitteen on allekirjoittanut yli 20 000 suomalaista.

Sähkön siirtohintojen raju nousu on suututtanut suomalaisia jo vuosien ajan. Hinnat ovat nousseet vuosi vuodelta ja nykyään sähkön siirtohinta on hieman EU-keskiarvon yläpuolella. Muun muassa Saksassa, Norjassa, Ruotsissa ja Itävallassa sähkön siirto on Suomeakin kalliimpaa.

Tyypillisen pientaloasukkaan maksama siirtohinta on noussut reilusta 6 sentistä 7,66 senttiin kilowattitunnilta.

Hallitus pyrkii suitsimaan sähkönsiirtohintojen kehitystä. Yhtenä toimenpiteenä sähkönsiirron ja -jakelun vuosikorotuksen enimmäismäärä laskee 12,5 prosenttiin nykyisestä 15 prosentista.

Kertakorotuksen maksimirajaksi oppositiopuolue kokoomus on lakialoitteessaan ehdottanut viittä prosenttia. Temin mukaan keskusteluissa korotuskatto liikkuu siis viiden ja 12,5 prosentin välillä, mutta täysin tarkkaa kattoa ei ole vielä päätetty.

Poliittisten lausuntojen mukaan katon pitäisi laskea nykyisestä ”merkittävästi”.

Temin torstaisessa mediatilaisuudessa selvisi kuitenkin, että on vielä todella avoinna, kuinka lakiuudistus todellisuudessa vaikuttaisi sähkön siirtohintoihin.

Hallituksen vaikutusarvioinnissakin todetaan, että todelliset vaikutukset hintaan nähdään vasta jälkikäteen.

Temin tilaisuudessa kuitenkin korostettiin, että jo ihan nykyvalvontamallin puitteissakin hintanousu taittuisi. ”Näppituntuman” mukaan yksikköhinnoissa on tullut tiettyjen ”komponenttien” osalta tullut ilmaa.

Yleisen alalla olevan käsityksen mukaan yksikköhinnat laskevat nykymallin ja esitettyjen toimenpiteiden takia.

Samalla muistutettiin, ettei hintojen lasku kosketa välttämättä kaikkia talouksia. Esimerkiksi haja-asutusaluilla on paljon ilmajohtoja, eli toimitusvarmuusvaatimukseen yltäminen on monilla sähköyhtiöillä vielä kesken.

Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiöt joutuvat tekemään investointeja jatkossakin täyttääkseen lain asettamat velvoitteet.

Temin virkamiehen mukaan odotuksia pysyvästä hinnanlaskusta tulee kuitenkin hillitä, sillä hinnat tuskin jäävät pysyvästi alemmalle tasolle.