Nuoriso ryntäsi ostamaan kotoiluvaatteita – Asoksen tulos yli nelinkertaistui

Brittiläisen verkkokaupan Asoksen tulos yli nelinkertaistui, kun nuoriso ryntäsi ostamaan kotoiluvaatteita koronapandemian rajoitustoimien aikana.

Nuorisomuotiyhtiö kertoi tänään, että sen tulos kasvoi elokuussa päättyneellä tilivuodella 142,1 miljoonaan Britannian puntaan (noin 157 miljoonaa euroa) edelliskauden 33,1 miljoonasta punnasta. Liikevaihto hyppäsi samassa ajassa 19 prosenttia 3,26 miljardiin puntaan.

Asos kertoi saaneensa uudelle tilivuodella vakaan alun ja ohjeisti, että sen tulos kasvaa kuluvana tilikautena. Yhtiö kuitenkin säilytti epävarmuuden mahdollisuuden ohjeistuksessa pandemian ja sen tärkeimmän asiakasryhmän eli nuorison heikompien talousnäkymien takia.

Ohjeistuksen varovaisuus on tänään halventanut Asoksen osaketta noin 4,0 prosenttia Lontoon pörssissä. Osake on noussut yli 50 prosenttia vuoden alusta.

Palautuksissa pysyvä lasku?

Asoksen tulosta paisutti erityisesti palautettavien tuotteiden määrän lasku, joka laski yhtiön kuluja.

Myös Asoksen saksalainen kilpailija Zalando kertoi viime perjantaina samantyyppisestä kehityksestä rajoitustoimien jälkeenkin. Se viittaisi kuluttajakäyttäytymisen pysyvään muutokseen.

Zalandon kolmannen neljänneksen tulos ylitti selvästi osakeanalyytikoiden odotukset. Yhtiö myös nosti tulosnäkymiään.

Amazon sekoittaa joulusesonkia

Kaupan alan seuraava myyntikoitos on Black Friday marraskuun lopussa. Verkkokauppa on viime vuosina levittänyt tämän kampanjan Yhdysvalloista myös muualle maailmaan. Black Friday on yleensä aloittanut Yhdysvalloissa joulukaupan sesonkiajan.

Verkkokaupan joulusesonkia saattaa tänä vuonna sekoittaa kuitenkin amerikkalaisjätti Amazon, joka pääsi tänään aloittamaan kaksipäiväisen Prime Day -alennuskampanjansa. Kampanja siirrettiin pandemian takia heinäkuusta lokakuulle.

Verkkokauppajätin iso myyntikampanja lähellä marraskuuta saattaa heikentää Black Friday -viikonlopun myyntiä ja siirtää joulukaupan aloitusta aikakin Yhdysvalloissa jo lokakuulle.