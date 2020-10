Iron Sky -elokuvien tuotantoyhtiötä haetaan konkurssiin – ”Ollaan oltu tiukassa tilanteessa pitkään”

”Itselläni on sellainen fiilis, että kyllä tässä on aika paljon nähty ja käyty läpi kymmenen vuoden aikana”, kuunatsielokuvia tuottaneen Iron Sky Universen hallituksen puheenjohtaja Tero Kaukomaa sanoo.

Työeläkeyhtiö Ilmarinen hakee Iron Sky -elokuvien takana ollutta Iron Sky Universe Oy:tä konkurssiin. Iron Sky -elokuvat ovat tunnettuja parodiamaisesta otteestaan ja juonenkäänteistä, joihin kuuluu niin kuussa asuvia natseja, liskoihmisiä kuin dinosauruksiakin.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja elokuvatuottajan Tero Kaukomaan mukaan asia ei varsinaisesti tullut yllätyksenä. Tuotantoyhtiöllä on velkaa satoja tuhansia euroja.

– Ollaanhan me oltu tiukassa tilanteessa jo pitkään, että isossa kuvassa ei se yllätyksenä ole sinänsä tullut.

– Ei tietenkään voi olla hirveän iloinen siitä, että firma on viittä vaille konkurssissa, mutta tietyllä tavalla voi myös sanoa, että se on yrittäjän arkea. Tällaista kamppailua se on, varsinkin tänä päivänä, kun yleisesti ottaen koronan myötä monilla yrittäjillä on tiukkaa. Yrittäjällä on aina olemassa konkurssin riski, se ei ole koskaan miellyttävä asia, mutta sen kanssa on elettävä, hän toteaa.

Yhtiöllä on ollut tiukkaa aiemminkin ja tiettyjä kohtaanto-ongelmiakin on yleisön ja elokuvan tekijöiden välillä, sillä katsojaluvutkaan eivät enää toisen osan kohdalla olleet mairittelevia. Kun ensimmäinen elokuva keräsi Suomessa yli 70 000 ihmisen yleisön ensimmäisen viikon aikana, onnistui jatko-osa saamaan samassa ajassa vain 15 000 katsojaa, Ylen uutiset kertoo.

Myös rahoituksen hakeminen on ollut haasteena alusta lähtien, ja muun muassa tämän takia siinä on turvauduttu erikoisempiinkin temppuihin. Yhtiö on yli kymmenen vuoden aikana käyttänyt apunaan muiden keinojen ohella esimerkiksi joukkorahoitusta, jonka avulla on kerätty yhteensä yli 2 miljoonaa dollaria.

– Joukkorahoituksella on ollut todella iso merkitys pitkin matkaa. Tuotannossa on eri vaiheita ja erilaisia kassatarpeita, ja niistä on ollut äärimmäisen paljon hyötyä, ja koko markkinointihyöty joukkorahoituksesta on ollut mahtava.

Kuunatseista kertovien elokuvien tekeminen on kuitenkin kallista. Jatko-osa Iron Sky: The Coming Racen (2019) kokonaisbudjetti oli lähempänä 20 miljoonaa euroa, joten rahoitusta tarvittiin muualtakin.

– Ensimmäisenkin Iron Skyn (2012) budjetti oli 8 miljoonaa. Joukkorahoituksen osuus siitä oli noin 10 prosenttia, vähän yli. Sillä tavalla se ei ole missään nimessä isoin osa rahoitusta, mutta se on ollut hyvin tärkeää, koska se on myös mahdollistanut ja edesauttanut muuta rahoitusta.

Iron Sky: The Coming Race -elokuvan juliste.

Töitä tehdään edelleen vastoinkäymisistä huolimatta

Jatkosuunnitelmiakin on ollut. Iron Sky -elokuvia suunniteltiin alun perin trilogiaksi, ja aikaisempien elokuvien ohjaaja Timo Vuorensola on aikanaan mainittu myös suunnitellun kolmannen osan ohjaajana. Taloustilanteesta johtuen elokuvan tulevaisuus on tällä hetkellä hyvin epävarma.

– Haasteena on ollut viime aikoina ennen kaikkea se, että firma on ollut niin huonossa kunnossa, meidän toiminta on ollut erittäin vaikeata. Se on hankaloittanut kaikkea. Kun resurssit ovat nolla, on vaikeaa viedä asioita eteenpäin, Kaukomaa kertoo.

Sveitsissä asuva Kaukomaa keskittyy itse tällä hetkellä muihinkin hankkeisiin, mutta yrittää edelleen saada rahoitusta Iron Skylle.

– Leffatuottajan arjessa on aina useita projekteja. Iron Sky on viimeisen kymmenen vuoden ajan ollut leijonanosa päivittäisestä tekemisestäni. Toki minulla on muitakin hankkeita, tällä hetkellä esimerkiksi keskityn sveitsiläiseen Mad Heidi -elokuvaan, joka on vähän samantyyppinen fanituotanto, ja on muitakin hankkeita. Samaan aikaan teen kaikkeni Iron Skyn pelastamiseksi.

Jos konkurssi toteutuu, voi se olla Iron Sky -brändin loppu ainakin valkokankaalla.

– Tietysti toivon, että ei ole, mutta onhan se tietysti uusi tilanne. Jää nähtäväksi.

Kaukomaa ei anna konkurssiuhan vaikuttaa liikaa tekemisiinsä.

– Itselläni on sellainen fiilis, että kyllä tässä on aika paljon nähty ja käyty läpi kymmenen vuoden aikana. En itse näe, että antaisin sen vaikuttaa elämääni liikaa, se on työni, se on iso asia, ja sitä pyritään ratkomaan, niin kuin tässä ammatissa ratkotaan koko ajan erilaisia pienempiä ja isompia ongelmia.

