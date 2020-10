Pienpanimon johtaja sai parturin tuolissa kuningasidean, joka pelasti yrityksen – ”Puhelin soi aamusta iltaan”

Savonlinnalaisen olutpanimon valmistama käsidesi on osoittanut tehokkuutensa muuhunkin kuin koronavirukseen. Se on pelastanut ainakin yhden yrityksen konkurssiuhalta.

Olaf Brewingin tavaramerkki on hyvän oluen lisäksi ollut alusta alkaen vanhan yskänlääkepullon näköinen lasipullo. Se on erottunut muista. Keväällä panimolla pakattiin pulloihin käsidesiä, nyt taas olutta. Veljekset, toimitusjohtaja Petteri Vänttinen (vas.) ja olutmestari Santeri Vänttinen ovat miehet pienpanimon menestyksen takana.­

Viruksen aloitettua vyörynsä Suomeen maaliskuussa Olaf Brewing -panimon toimitusjohtaja Petteri Vänttinen sai parturin tuolissa istuessaan kuningasidean; voisiko panimo alkaa valmistaa käsidesiä.

Siltä istumalta hän lähti tarkistamaan paikallisista apteekeista ja kaupoista, oliko niissä myynnissä käsidesiä. Ei ollut. Se oli loppunut kaikilta.

Vänttinen alkoi saman tien selvittää, miten käsidesiä valmistetaan. Panimolle tilattiin Altialta 10 000 litraa etanolia, ja siitä aloitettiin käsidesin valmistus. Kolme päivää ideasta ensimmäinen erä omaa käsidesiä oli kaupoissa.

Uutinen pienpanimon aluevaltauksesta levisi valtakunnan mediassa laajalle nopeammin kuin koronavirus. Tapaus täytti hyvän uutisen tunnusmerkit; Olaf Brewing oli ensimmäinen hygienia-alan ulkopuolinen käsidesin valmistuksen aloittanut yritys Suomessa, ja tuote tuli isänmaan hädän hetkellä suureen tarpeeseen.

– Siitä alkoi valtava ryysis. Puhelin soi aamusta iltaan. Desistä tuli kerralla hittituote. Kaikki minkä ehdimme valmistaa, meni kaupaksi ilman aktiivista myyntityötä, Vänttinen kertoo.

Hänen mukaansa idea käsidesin valmistuksesta syntyi juuri oikeaan aikaan. Koronauhka oli romahduttanut pienpanimon oluen myynnin. Asiakkaat hamstrasivat kaupoista makaronia ja vessapaperia.

Ilman käsidesiä Olaf Brewing olisi väistämättä ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin. Vänttinen ei itse puhu konkurssista, mutta mahdollisuuksien rajoissa olisi varmaan ollut sekin.

Iso apu käsidesin valmistuksen aloittamisessa oli myös yrityksen Business Finlandilta saama 100 000 euron kehittämisraha.

– Mutta siitä olemme ylpeitä, että aloitimme käsidesin valmistuksen. Se oli hyvä idea. Ehkä olemme pelastaneet joitakin ihmisiä myös koronalta, mutta meiltä se ainakin pelasti firman.

Maalis-, huhti- ja toukokuun ajan Olaf Brewing valmisti käsidesiä oikein urakalla. Sitä tehtiin useita kymmeniä tuhansia pulloja. Oluttakin pantiin, mutta siinä sivussa.

Kesällä olut alkoi jälleen käydä kaupaksi ja desin valmistusta voitiin vähentää. Valmius sen tekoon kuitenkin edelleen on, jos koronatilanne syksyn mittaan oikein pahaksi äityy.

– Tokihan tämä koronan leviäminen huolestuttaa, mutta meillä tilanne ei ole yhtä paha kuin ravintoloilla ja panimoilla, joiden bisnes perustuu ravintolamyyntiin. Meidän tuotteemme myydään pääasiassa vähittäiskaupoissa.

Tämä Olaf Brewing panimon Northern Comfort -olut valittiin syyskuussa Lontoossa maailman parhaaksi imperial stoutiksi. Väkevä olut tulee Alkon jakeluun vuoden lopulla.­

Koronan vuoksi toimeentulostaan kamppailevien pienpanimoiden tilannetta helpottaisi se, että niiden tuotteiden etämyynti sallittaisiin. Laki sitä ei Suomessa suoraan kiellä, mutta Vänttisen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran kanta siihen on kielteinen.

– Pienpanimoita kohtaan on epäreilua, että ulkomailta olutta voi ostaa verkkokaupasta ja lähetys tulee kotiovelle, eikä kukaan tarkista edes vastaanottajan ikää. Myöskään ruokakauppojen noutopalvelun kautta olutta ei voi ostaa. Se on itse käytävä hakemassa kaupasta.

Vuonna 2015 Mustan virran panimon -nimellä perustetun pienpanimon tuotanto on kasvanut rajusti alkuajoistaan. Kun vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli noin 60 000 euroa, viime vuonna se oli jo noin 950 000 euroa. Tänä vuonna menee rikki ensimmäinen miljoona.

– Vauhti on ollut kovaa, mutta järki on säilynyt ja palkat on pystytty maksamaan, Vänttinen naurahtaa.

Yritys työllistää vakituisesti kolme osakastaan sekä kolmesta neljään osa-aikaista työntekijää.

Menestystäkin on tullut. Syyskuussa panimon Northern Comfort olut valittiin Lontoossa vuosittain järjestettävässä arvostetussa World Beer Awards olutkilpailussa maailman parhaaksi imperial stoutiksi.

Olaf Brewingin kasvu on tähän mennessä ollut rajua, mutta rajoja kasvulle Vänttinen ei sano vielä näkevänsä.

– Suomessa rajat tulevat kyllä vastaan, mutta siksi tähtäämmekin maailmalle.

Prismoissa savonlinnalaispanimon oluita myydään jo Venäjällä ja yhteistyöverkostoja on muun muassa Tanskassa ja Amerikassa. Loppuvuodesta kontillinen savolaisoluita laivataan matkalle Brasiliaan.