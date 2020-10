Sähkölasku pomppasi hurjasti, kun Tanja muutti Helsingistä maalle – ”Mietityttää, mistä maksamme”

Muutto Helsingistä Saloon tarkoitti Tanjalle sähkönsiirron hinnan rajua nousua.

Sähköverkkoyhtiöiden hinnoissa on huimia alueellisia eroja, mutta yhteistä on siirtohintojen nousutahti viime vuosina. Helsingistä Saloon muuttanut Tanja ihmettelee, mistä hänen uuden verkkoyhtiönsä siirtohinta oikein muodostuu.

Kun Tanja puolisoineen asui Helsingissä, he maksoivat Helenille hieman alle neljän euron siirtohintaa ja noin viiden euron perusmaksua. Perusmaksu oli ja on yhä edelleen 5,51 euroa kuukaudessa. Siirtohinta on 4,07 senttiä kilowattitunnilta yhtiön verkkosivujen mukaan.

Verkkoyhtiö Carunan alueelle muuton jälkeen perusmaksu nousi 25,80 euroon kuulta ja siirtomaksu 4,56 senttiin. Niin ikään Salossa sijaitsevan kesämökin laskut osoittavat Carunan laskujen jatkuvan kasvun.

– Onhan se todella ärsyttävää, että perusmaksu on Helsingissä viidesosa siitä, mitä maksan täällä.

Tanja puhuu aiheesta mieluummin pelkällä etunimellä. Taloussanomat on nähnyt perheen sähkölaskuja.

Pariskunta asuu haja-asutusalueella. Vaikka erilainen hintataso oli tiedossa, se ärsyttää. Pariskunta ymmärtää, ettei kantaverkon ylläpitäjää voi kilpailuttaa, mutta silti laskusta pääosan vievälle kustannukselle pitäisi edes pystyä asettamaan jokin kuluttajallekin ymmärrettävä selkeä kattotaso, Tanja sanoo.

– Ihmetyttää, että mistä maksamme, kun näyttää siltä, että näitä meidän sähkölinjojamme ei olisi korjattu vuosikymmeniin. Voi olla, että alkupäätä on joskus korjattu, mutta ei loppupäätä. Miettii vaan että mistä oikein maksamme?

Tanjan mukaan heillä on ajoittain sähköpiikkejä. Valot vilkkuvat ja välkkyvät ajanmukaisessa uudessa talossa sähkölinjojen päässä järven toisella puolen. Perhe itse on yrittänyt ajatella rakentamisessa kestävästi. Heillä on maalämpö, leivinuuni ja varaava takka. Näillä pystyy sähköenergian kulutusta pienentämään merkittävästikin, mutta ei tietenkään perus- ja siirtomaksujen määrää.

Sähkön myyntisopimukseen liittyvä perusmaksu kattaa sähkönmyyjän kiinteitä kustannuksia ja yhdessä siirtomaksun kanssa niillä katetaan jakelun kustannuksia, kuten sähköverkkojen rakentamis- ja ylläpitokustannuksia.

Energiamaksu on sen sijaan sidottu kulutettuun energiaan, ja sitä voi alentaa energiaremonteilla ja kilpailuttamalla sopimusta energianmyyntiyhtiöiden kesken.

Aikanaan kovin kohu nousi Caruna-konsernin korotuksista tammikuussa 2016. Samaan aikana myös kymmenkunta muuta verkkoyhtiötä ilmoitti siirtohintojen nostamisesta.

Ylen maanantaina julkistaman selvityksen mukaan vuosien 2015–2018 välillä toteutunut liikevaihto kasvoi 13 verkkoyhtiöllä yhteensä keskimäärin lähes 43 prosenttia. Verkkoinvestoinnit aiheuttivat kuitenkin siirtomaksuihin keskimäärin vain vajaan neljän prosentin vuotuisen korotustarpeen ja -mahdollisuuden näinä vuosina.

Yhtiöt perustelevat korotuksia yleisesti mittavilla investoinneilla, joita niiden on ollut tehtävä vuoden 2011 myrskytuhojen jälkeen kiristyneiden toimitusvarmuusvelvoitteiden takia.

Kesä–heinäkuussa salolaispariskunta maksoi 112 euroa pelkkää sähkönsiirtoa veroineen. Tanja huomauttaa, että heitä, työikäisiä ihmisiä, siirtohinta suututtaa lähinnä periaatteen vuoksi.

– Mutta enemmän miettii vielä näitä vanhuksia, jotka maksavat siirtohintoja pienistä eläkkeistä.