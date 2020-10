Kivirannat perustivat bisneksen Aurinkorannikolle – korona ajoi poikkeukselliseen asumisjärjestelyyn

Anssi ja Sirena Kiviranta muuttivat Espanjaan vuodenvaihteessa tehtyään kaupat kiinteistönvälitysyhtiöstään. Nyt he rakentavat bisnestä Aurinkorannikolle. Lapset palasivat syksyllä kouluun Suomeen, ja nyt vain toinen vanhemmista on kerrallaan Espanjassa.

Yrittäjä Anssi Kiviranta ja vaimo Sirena rakentavat kiinteistönvälitysbisnestä Espanjan Aurinkorannikolla Suomesta hankituin opein ja isosti unelmoiden.

Paikka ei ole kaikkein helpoin, sillä kilpailu on ankaraa. Ajasta puhumattakaan. Kivirantojen uuden kiinteistönvälitysyhtiön Strand Propertiesin ensimmäisen toimiston avajaisia piti viettää maaliskuun 20. päivänä. Samppanjat jäivät jääkaappiin tunnetusta syystä.

Viime vuonna yrityskaupan tehneiden Kivirantojen haaveena oli ollut vuosia yrityksen perustaminen Espanjaan.

Vuosi sitten lokakuussa asia eteni, kun pääomasijoitusyhtiö Saari Partners osti Kivirantojen ja Anna Ritakallio-Mäkelän ja Tuomas Mäkelän perustamasta BO LKV:sta 52 prosentin osuuden.

Kivirannat jäivät pienellä siivulla mukaan, yhtiökumppanit isommalla vähemmistöosuudella.

Kaupan summaa ei ole kerrottu, mutta voinee olettaa, että vuonna 2015 perustetun, huimasti kasvaneen yhtiön myynnistä Kivirannat tienasivat miljoonia. Myyntivuonna BO LKV teki noin 20 miljoonan euron liikevaihtoa.

Sijoitus turkulaisiin ulkoaltaisiin

Vuodenvaihteessa perhe pakkasi tavaransa ja muutti Espanjaan.

Kivirannat olivat asuneet Marbellassa vuosina 2013–2014. Pariskunta kehitti jo tuolloin liiketoimintasuunnitelmaa, verkkosivuja ja perusti kiinteistönvälitysyhtiön, joka nimettiin myöhemmin Bo LKV:ksi. He palasivat kuitenkin Suomeen, kun vanhempi lapsi tuli kouluikään ja Bo LKV sai alkunsa.

– Ympyrä sulkeutui, kun palasimme jatkamaan työtä täällä, Anssi Kiviranta kertoo.

Pariskunta tekee myös enkelisijoituksia startup-yrityksiin. Yksi niistä on ulkoaltaita myyvä turkulainen Drop Design Pool, jossa mukana on myös NHL-jääkiekkoilija Mikko Rantanen. Sijoittajat uskovat, että skandinaavisesti muotoilluilla altailla on vientimahdollisuuksia.

BO LKV:n myyntituotoista satoja tuhansia euroja on jo sijoitettu sekä startupeihin että Strandiin. Yrityksen konseptiin kuuluu asunnonvälityksen lisäksi myös skandinaavisten tuotteiden, kuten altaiden, maahantuonti ja myynti Espanjassa.

– Toivomme, että saamme Strandin kasvamaan ihan ketjuksi ja useisiin kaupunkeihin. Markkina on moninkertainen Suomeen nähden. Kiviranta Groupin tytäryhtiönä siitä valuu hyvää myös Suomeen.

Kivirannat uskovat, että heidän konseptinsa puree myös Espanjassa. Myyntikohteet kuvataan ja esitteet painetaan sisustuslehtitasoisesti. Välittäjiltä edellytetään ammattitaitoa ja näyttöjä menestyksekkäästä työstä.­

Espanjan kiinteistöbisneksessä toimii monenlaista yrittäjää. Koska juristi tarvitaan jokaiseen asuntokauppaan, paikallinen välittäjä pärjää vähemmällä osaamisella kuin Suomessa. Eroa on myös siinä, että Espanjassa asuntokohteen myyntiä voi hoitaa monta välittäjää yhdessä. Ostajaa edustaa usein toinen välitysliike kuin myyjän käyttämä. Molemmat katsovat oman asiakkaansa etua.

Ostajan markkinat

Haastattelua tehtäessä Kiviranta on juuri laskeutunut Málagan lentokentälle. Finnairin lento oli lähes täynnä, sillä matkustajia liikkuu korona-aikanakin. Lentokenttä on normaalia hiljaisempi – kuten Aurinkorannikon kahvilat ja ravintolatkin.

Andalusian maakunnassa epidemiatilanne on paljon rauhallisempi kuin esimerkiksi Madridissa. Espanjan tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa asuntokauppaa tehtiin 30 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kauppa on piristynyt koronaeristyksen päätyttyä, mutta toinen aalto uhkaa iskeä myös Aurinkorannikolle.

Kivirannan mukaan ostajia on liikkeellä koronasta huolimatta. Strand Properties on keskittynyt Marbellan alueelle, ja se välittää asuntoja arvoalueilta. Muutamia laadukkaaksi tiedettyjä uudiskohteita on muualta Aurinkorannikolta.

– Esimerkiksi ruotsalaiset eivät ole koronasta niin moksiskaan. Meillä on paljon ruotsalaisia, jotka etsivät kohteita, ja muistakin maista.

– Nythän täällä on pitkästä aikaa se mahdollisuus, että kun on ostajan markkinat, voi tarjota hintaa, jota myyjä ei aiemmin olisi ottanut vastaan.

Suomessa hintamuutokset päivittyvät nopeasti myyntiportaaleihin, mutta Espanjassa ne ovat yhä samoja kuin ennen koronaa.

– Korona näkyy neuvotteluvarassa, useampi kymmenen prosenttia on mahdollista saada neuvoteltua laadukkaissa kohteissa näinä aikoina.

Kivirannat muuttivat Marbellaan vuodenvaihteessa.­

Yritys ei ole lapsi

Kivirannalla on yrittäjätaustaa useassa yrityksessä. 2010-luvun alussa hän onnistui saamaan kilpailevat mediatalot kiinnostumaan kahdesta internetissä toimivasta tv-oppaasta. Vuonna 2008 hän myi Alma Medialle kehittämänsä Telkku.comin ja vuonna 2014 Sanoma Newsille puolet Iltapulusta.

Kuuluuko yrittäjäfilosofiaan, että uutta luodaan, ja jossain vaiheessa se aina myydään pois?

– Usein sanotaan että yritys on kuin oma lapsi. Ei se ole, omia lapsia en myisi, Kiviranta naurahtaa.

– Kyllä ne ovat vain yrityksiä ja usein on niin, että jossain vaiheessa pitää myös ymmärtää luopua. Se voi olla yritykselle kokonaisuuden kannalta parasta.

Kivirannan mukaan esimerkiksi BO:n myyntiin oli monia syitä. Niitä avataan tarkemmin marraskuussa ilmestyvässä kirjassa.

– Ja jos olisin aikanaan jäänyt pyörittämään vain Telkku.comia, olisi montaa sataa ihmistä jäänyt työllistämättä.

Uusi koti Marbellassa on sellainen, josta Kivirannat nauttivat. Samalla se toimii myös sijoituskohteena.

Kivirantojen talo on hankittu arvostetulta alueelta Golden Milelta, ja sen kattoterassilta aukeavat näkymät vuorille ja merelle Gibraltarille asti.­

Perhe on päätynyt koronan takia erikoisjärjestelyyn lasten takia.

– He olivat keväällä koulussa täällä, mutta kun oppitunnit pidettiin etänä, se oli vähän huono startti. He eivät pystyneet tutustumaan kavereihin ja tylsistyivät koneella.

Nyt lapset käyvät Suomessa koulua, ja Kivirannat asuvat noin kolmen viikon pätkissä siten, että toinen on Espanjassa, toinen Suomessa.

– Toinen katsoo lapsia, toinen bisnestä. Vaikeutena on tietysti, että viimeksikin kun olin 2,5 viikkoa Suomessa, siitä vain puoli viikkoa oli karanteenista vapaata liikkumista.