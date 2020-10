Rakennustyömailla kasvava ilmiö: pimeää työvoimaa kierrätetään Ukrainasta Viron kautta

Rakennusliiton mukaan pimeää työvoimaa ja erilaisia epäselvyyksiä paljastuu Uudenmaan rakennustyömailta viikoittain.

Rakennusalalla on viime vuosina paljastunut yhä enemmän pimeää työvoimaa, joka on palkattu EU:n ulkopuolelta.­

Syyskuun lopussa Rakennusliiton tarkastajat tekivät tyypillisen käynnin rakennustyömaalle Myyrmäessä.

– Työmaalta löytyi ukrainalaisia työntekijöitä, jotka oli kirjattu työntekijäluetteloon XXX Oy:n (yritysten nimet poistettu) työntekijöiksi. Kuitenkin työpäällikkö kertoi heidän olevan töissä YYY Oü:ssa, kerrotaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lähetetyssä raportissa.

Rakennusliiton aluetoimitsijan Toni Malmströmin mukaan Myyrmäen työmaan tapaisiin tilanteisiin törmätään Uudellamaalla lähes viikoittain.

– Usein pääurakoitsijalta on jäänyt varmistamatta, onko työntekijöillä työnteko-oikeutta vai ei. Aina ei toki työnteko-oikeutta puutu, vaan vain selvitykset ovat jääneet tekemättä, hän toteaa.

Joidenkin arvioiden mukaan noin kolmannes rakennusalan työntekijöistä Uudellamaalla on ulkomaalaisia. Suhteellisen uusi ja kasvava ilmiö rakennusalalla on EU-alueen ulkopuolelta, esimerkiksi Ukrainasta kotoisin olevat työntekijät, jotka ovat virolaisten yritysten palkkalistoilla.

– Jos tämmöinen ukrainalainen tulisi tänne suoraan töihin, pitäisi tarveharkinnan perusteella katsoa, onko alalle tarvetta tuoda työntekijää EU-alueen ulkopuolelta, ja tietyt palkkatasot määräytyisivät sen kautta, Malmström sanoo.

– Mutta kun ne ujutetaan naapurimaan kautta tänne lähetettyinä työntekijöinä, niin tänne pääsee paljon helpommin ja myös valvominen on vaikeampaa.

Malmströmin mukaan EU:n ulkopuolelta tulevia työntekijöitä on Uudenmaan rakennustyömailla töissä vähintään satoja. Osalla paperit ovat toki kunnossa.

– Mutta hyvin pitkälle näyttää siltä, että tämä on nyt sitä halvinta mahdollista työvoimaa, joka tänne roudataan ja joita virolaiset yritykset ovat oppineet käyttämään hyväkseen, hän sanoo.

Pimeän työvoiman käytön estämiseen on kehitetty useita apukeinoja. Yksi on työmaalla käytettävä Valtti-henkilökortti jonka on oltava aina näkyvissä, sekä työntekijöiden henkilökohtainen veronumero.

Käytännössä valvonta on kuitenkin joskus heikkoa.

– Kahdelta ko. yrityksen työntekijältä pyydettiin nähtäväksi veronumerollisia henkilökortteja, raportti jatkuu.

– Toiselta henkilöltä koko lompakko oli ”unohtunut” kotiin, joten mitään henkilötietoja emme saaneet. Toisella henkilöllä veronumerollinen kortti oli mukana, mutta muuta henkilöllisyyskorttia (esim. passia) ei ollut. Henkilökorttia tarkastaessa huomasimme ”valttikortissa” olevan eri henkilön kuin ko. työntekijä. Työntekijä kertoi, että korttiin oli tullut väärä kuva.

Niin sanotulta pimeiltä työntekijöiltä puuttuvat yleensä tarvittavat työluvat. Palkat ovat pienet, eikä ylityölisiä tai joskus osaa palkasta makseta koskaan.

Malmströmin mukaan myös luvalliset työntekijät saattavat olla alipalkattuja.

– Pahimmissa tapauksissa olen törmännyt viiden euron tuntipalkkoihin, Malmström sanoo.

Lisäksi ulkomaisten työntekijöiden asuinolot saattavat olla huonot. Esimerkiksi osa Olympiastadionia remontoineista latvialaisista rakennusmiehistä asui Kalasatamaan luvattomasti kyhätyssä konttimajoituksessa rottien keskellä.

Malmströmin mukaan Rakennusliitto on joskus kuullut, että ulkomaiset työntekijät ovat joutuneet maksamaan itse majoituksestaan, vaikka siitä huolehtiminen kuuluisi Suomeen lähetettyjen työntekijöiden palkanneelle yritykselle.

– Olemme kuulleet, että niistä on veloitettu, joko suoraan palkasta tai pahimmassa tapauksessa vaadittu työntekijää nostamaan rahat pankkiautomaatilla tililtään. Emme pääse näihin tapauksiin kiinni, jos meillä ei ole todisteita, Malström sanoo.

Malmströmin mukaan yksi yleinen keino on myös olla leimaamatta työntekijää rakennustyömaalle. Tällöin työntekijöistä ei mene tietoa myöskään verottajalle.

Työnantajia edustavan Rakennusteollisuuden mukaan on arvioitu, että yhteiskunnalta jää rakennusalan harmaan talouden vuoksi vuosittain saamatta noin 500 miljoonaa euroa verotuloja.

Töiden ketjuttaminen, eli alihankkijoiden käyttäminen tarjoaa rakennusalalla otolliset olosuhteet pimeän työvoiman käytölle. Pääurakoitsija voi saada tilaajavastuutiedot vain omilta, suorilta aliurakoitsijoiltaan, jotka voivat taas käyttää toisia aliurakoitsijoita ja niin edelleen.

Työn tilaajan on käytännössä vaikea valvoa, täyttävätkö kaikki alihankkijat lailliset velvollisuutensa. Malmström epäilee, että jotkut vetoavat tietämättömyyteen tarkoituksella.

– Olemme saaneet pääurakoitsijalta nyt lisäselvityksiä asiaan ja näillä tiedoilla tulkitsemme YYY Oü:n työntekijöiden työskentelevän ilman työnteko-oikeutta Suomessa. Mielestämme pääurakoitsija ei ole täyttänyt tilaajavastuulain mukaista velvoitettaan.

Malmströmin mukaan pimeän työvoiman ja alipalkkauksen estämistä haittaa alan monimutkaisuus ja rangaistusten puute. Itse pimeän työn tekijät katoavat yleensä maasta, eivätkä jää asiaansa ajamaan.

Alipalkkauksesta ei ole varsinaista rangaistusta, vaan yritykset joutuvat kiinni jäädessään pahimmillaan maksamaan vain puuttuvan palkan.

Aluehallintovirastot taas antavat Malmströmin mukaan toistuvistakin rikkeistä vain toistuvia huomautuksia.

– Minun mielestäni viranomaisille pitäisi antaa lisää resursseja, ja heidän pitäisi tehdä laadukkaampia tarkistuksia, joista olisi oikeita seuraamuksia.

Rakennusteollisuuden työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro myöntää, että Rakennusliiton löytämä ongelma on todellinen. Kaskiaro sanoo, että Rakennusteollisuus, Rakennusliitto ja yrittäjät ovat samassa veneessä ongelman kanssa.

Hän muistuttaa, ettei työnantajakaan hyödy pimeästä työvoimasta: luvattomien työntekijöiden hinnoittelu ei voi suuresti poiketa markkinahinnoista, jotta toiminta vaikuttaa lainmukaiselta.

Ongelman ratkaiseminen on Kaskiaron mukaan nykyjärjestelmällä hankalaa. Digitaalisten järjestelmien kehittyminen mahdollistaisi sen, ettei toisen EU-maan kautta pääsisi Suomeen ilman asianmukaista työlupaa. Tiedonkulku EU-maiden välillä on nykyään niukkaa.

– Meidän järjestelmistämme ei saa irti sitä, minkälainen työlupa on kyseessä lähettäjämaassa. Pitäisi saada yksinkertainen järjestelmä, ei tämä ole kunniaksi kenellekään tällainen, Kaskiaro sanoo.

Hänen mukaansa dokumenttien pitäisi kulkea lähtömaan ja kohdemaan välillä mutkattomasti, ja niiden aitous pitäisi olla helposti varmennettavissa.

Kaskiaro kuitenkin korostaa, että onneksi luvatta työtä tekevien osuus on hyvin pieni. Toki näinkään paljon heitä ei pitäisi suomalaistyömailla olla, hän huokaa.

Hän myös muistuttaa, että luvatta maahan saapuvien työntekijöiden asema on huono ja että he ovat kansainvälisten huijarien ja rikollisten uhreja. Esimerkiksi ukrainalaisilla on aito toive paremmasta työstä.

Näin ollen luvatta maassa olevat työntekijät pelkäävät huijareita yhtä paljon kuin suomalaisviranomaisiakin. Tämä puolestaan vaikeuttaa asioiden selvittelyä.

– Se aiheuttaa sen, että he vaikenevat. Se on tosi huono juttu.

Vaikka digitaaliset järjestelmät saataisiinkin kuntoon, tulee huijareita aina olemaan. Kaskiaro sanoo, että rikolliset pyrkivät aina olemaan askeleen edellä viranomaisia.