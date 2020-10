Mökkejä vuokrataan nyt ennätystahtia – täällä on vielä tilaa syyslomalla

Mökkejä vuokrataan nyt etenkin eteläisessä Suomessa ennätystahtia.

Koronakriisi on saattanut matkailualan monin paikoin ennennäkemättömiin vaikeuksiin, ja ulkomaanmatkailun tyrehdyttyä monet alan toimijat ovat joutuneet laittamaan lapun luukulle.

Kaikki eivät kuitenkaan ole ongelmissa. Kun suomalaiset eivät ole päässeet matkustamaan ulkomaille, on kotimaan matkailu lisääntynyt. Syyslomakauden saapuessa turvavälien ylläpitäminen ja muut koronatoimet sopivat hyvin yhteen uusimman majoitusbuumin, vuokramökkeilyn, kanssa.

Lomarengas Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkolan mukaan syyslomalaiset hyödyntävät kotimaan matkailua edellisvuosia enemmän. Vuokramökkien kysyntä on jopa kaksinkertaistunut.

– Kyllähän nämä kaksi seuraavaa viikkoa tuntuvat liikuttavan suomalaisia, ja vuokramökkeily näyttäisi olevan yksi varteenotettava vaihtoehto lomailuun. Ihmiset haluavat matkustaa kotimaassa, kun Suomen rajojen sisältä ei oikein mihinkään pääse.

Olkkola ei usko koronakriisin yksin olevan vastuussa kysynnän noususta.

– Tässä on toki luonnossa liikkuminen ja luontomatkailu, johon mökki sopii hyvin, nostanut päätään viimeisen parin vuoden aikana, eli kyllä varmasti muutenkin ihmiset ovat kiinnostuneita viettämään lomiansa luonnon helmassa. Liikkumisen kaipuuta ja lomailun tarvetta käytetään näin. Hyvähän se on, että Suomikin tulee tutuksi.

Syyslomasesonkina valtaosa asiakkaista on perheitä. Olkkolan mukaan muina aikoina syksylläkin on liikkeellä koko kansan kirjo. Nousevana trendinä on nähtävissä uudet kohderyhmät.

– Mökkivaraajissa on paljon sellaista porukkaa, jotka eivät ole ainakaan meiltä aikaisemmin varanneet, eli liikkeellä on uutta asiakaskuntaa. Myös nuoret aikuiset ovat löytäneet kansallispuistot ja luontomatkailun ihan uudella tavalla. Tämä näkyi jo viime kesänä uutena kasvavana ryhmänä.

Syysloma nostaa nyt vuokramökkien kysyntää.­

Mökkeilybuumi ei rajoitu pelkästään syyslomaviikkoihin.

– Esimerkiksi syyskuu oli todella hyvä mökkilomailun ja ylipäätään kotimaan matkailun kannalta. Ei missään tapauksessa rajoitu näihin kahteen syyslomaviikkoon, mutta nämä ovat tietysti piikkejä, koska nyt on niin paljon ihmiset vapailla, että kyllä se näkyy sitä kautta.

Millainen sitten on asiakkaiden vaatimustaso mökkien suhteen? Olkkola kertoo, että vuokramökkeilijät viihtyvät etenkin moderneissa koko perheen tarpeet tyydyttävissä mökeissä.

– Kyllähän tänä päivänä haetaan vähintäänkin samoja ominaisuuksia kuin kotonakin on. Jos pitäisi määritellä sellainen kysytyin mökki, kyllä se olisi sellainen 80–100 -neliöinen kahden makuuhuoneen noin 1000 euron viikkohintainen mökki. Ei välttämättä haeta mitään luksusta, mutta kyllä tavalliset tekniset toiminnot mitä nyt kotona on, pesukoneet ja vesivessat.

– Toki myös vaatimattomammatkin esimerkiksi ulkohuussilla varustetut mökit ovat löytäneet oman käyttäjäkuntansa. Nyt ovat ihmiset niin paljon liikkeellä mökkejä varailemassa, että kaikenlaiset mökit tekevät tällä hetkellä kauppansa, hän jatkaa.

Suuresta kysynnästä huolimatta Olkkola ei usko varausjärjestelmien ruuhkautuvan.

– Pitää muistaa, että Suomessa on hyvin paljon tarjontaa. Pelkästään meillä on yli 4 000 kohdetta ympäri Suomea. Joillain alueilla ihan lähellä pääkaupunkiseutua on täyttä, mutta jos on valmis matkustamaan vähän pidemmälle, esimerkiksi Kuopio–Kainuu -alueelle, vaihtoehtoja löytyy kyllä.

Tyypillinen tällä hetkellä paljon kysytty moderni vuokramökki.­

Lokakuun tulot ovat nappuloita vuositasolla

Matkailualan yrittäjä Jaakko Salmi Lomatähdet Oy:stä kertoo yrityksen syyslomatarjonnan olevan loppuunmyyty etelässä, mikä on harvinaista. Pohjoisessa ruuhkaa ei ole.

– Meillä on tilanne Suomessa se, että käytännössä pääkaupunkiseudulta ja isoista kaupungeista Turun ja Tampereen ympäristöstä enintään kahden tunnin matkan päässä on todella hyvin myyty, mutta pohjoisessa on ihan hyvin tilaa, eli kysyntä suuntautuu tähän lähialueelle ruuhka-Suomen sisällä.

– Meillä on kaiken kaikkiaan noin 200 vuodepaikkaa, eli ihan hyvin Etelä-Suomen alueella on lähiviikot täynnä, paremmin kuin edellisvuosina. Pohjoisessa tilanne on ehkä jopa heikompi kuin aikaisempina vuosina, Salmi jatkaa.

Salmi muistuttaa, että kovasta kysynnästä huolimatta lokakuun varaukset muodostavat vain murto-osan vuoden tuloista. Kasvu on suurta, mutta vain prosentuaalisesti.

– Nyt lokakuun myynti on noin kolminkertainen edellisvuoteen nähden, mutta kun katsotaan koko vuoden myyntiä, se on ihan nappuloita. Käytännössä lokakuuhan on suomalaisessa matkailussa kaikkein hiljaisin kuukausi. Meillä esimerkiksi maaliskuun ja lokakuun myynnin ero on ollut aikaisempina vuosina noin 25-kertainen eli ei puhuta taloudellisesti merkittävästä kuukaudesta kun puhutaan lokakuusta.

Myöhään liikkeellä vuokrausasioissa olevan syyslomalaisen kannattaa Salmen mukaan suunnata katseensa pohjoiseen.

– Etelässä meillä löytyy yksittäisiä päiviä sieltä täältä, mutta ei sellaisia pidempiä pätkiä. Toki myös peruutuksia tulee ihan viime hetkelläkin, eli aina kannattaa joka paikasta kysellä. Pohjoisesta löytyy. Esimerkiksi Lapissa on hyvin tilaa sekä huoneistoissa että hotelleissa.

Hiihtokeskuksetkin vetävät

Vaikka syysloman vaikutukset ovatkin näkyvimpiä ruuhka-Suomessa, on Lappikin saanut osansa kotimaan turismista. Levi Ski Resort LDT Oy:n liiketoimintajohtaja Marko Mustonen kertoo, että suksi luistaa hyvin.

– Kesä oli kokonaisuutena hyvä. Kun ei päästy matkustamaan ulkomaille, kotimaa löydettiin uudestaan Lappia myöten. Koko syksy on ollut parempaa kuin aikaisempina vuosina. Syyslomakausi ja lokakuu kokonaisuutena on jo nyt myynnissä edellä viime vuotta.

Laskettelukausi avattiin ennätyksellisesti jo 2. lokakuuta. Se tuo aktiiviharrastajia, ja syyslomilla olevat perheet pääsevät laskettelemaan, ulkoilemaan, vaeltamaan ja muutenkin viettämään aikaa Lapin luonnossa.

– Palvelutarjonta sopii tähän ajankohtaan kun pääsee tekemään ulkoilmassa monia juttuja, se on varmaan sellainen asia joka vetää, Mustonen kertoo.

Hiihtäjiä maanantaina 5. lokakuuta 2020 Kittilän Levillä. Laskettelukausi avattiin ennätyksellisen aikaisin.­

Laskettelukauden avaus vaikuttaa luonnollisesti myös majoituspalveluiden kysyntään. Tässäkään asiassa Mustosella ei ole valittamista.

– Visit Levin tilastojen mukaan on mennyt hyvin ja paremmin kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Täällä on hyvin paljon mökkimajoitusta, lomahuoneistoja ja tietenkin hotellikapasiteettiakin. Kaiken kaikkiaan on hyvin mennyt laidasta laitaan, ja lokakuun yleinen varausaste on yllättänyt positiivisesti.

Ruuhkaksi asti ei pohjoisessa olla varsinaisesti päästy suuren tarjonnan takia.

– Tälläkin hetkellä alueelta löytyy kaiken tasoista ja -kokoista majoitusta. Levin alueella on yhteensä 25 000 vuodepaikkaa. Kyllä jokaiselle jotain löytyy. Jos on jossain määrin hyvissä ajoin liikenteessä niin varmasti löytää sen mieluisan majoituspaikan loman ajaksi.