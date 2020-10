Raino Kukkonen aloitti uransa meijeriauton kuskin apulaisena – näin hän nousi kauramaitokeisariksi, joka aikoo jakaa omaisuutta hyväntekeväisyyteen

Pohjoiskarjalaisen pientilan toiseksi vanhin lapsi haaveili jo lapsena, että haluaa isona ”liikemieheksi”.

Raino Kukkonen Kouvolan Herkun edustalla. Ajossa on BMW joka kantaa meijerimiehelle sopivaa rekisterikilpeä. UHT- eli iskukuumennettu maito steriloidaan 140 asteessa.­

Raino Kukkonen on monissa liemissä keitetty yrittäjä. Meijerimies, kastike- ja kauramies, Venäjän-kauppamies, konkurssiyrittäjä.

Viime vuoden elokuussa Kukkosten meijeriperhe, johon kuuluu vaimo Maire Kukkonen ja Kaslinkista vetovastuun vuonna 2015 ottaneet pojat Tuomas, Matti ja Juha-Petteri, myi Kaslink Foodsin Fazerille.

Kukkosella oli enää kolmen prosentin siivu, pojilla yhteensä 97 useiden omistusten siirtojen jälkeen. Yritys työllistää 170 henkeä, ja oli Suomen suurin yksityinen meijeri. Sen liikevaihto oli kaupan aikaan 65 miljoonaa euroa. Kaslink valmistaa kaura-, maito- ja proteiinituotteita, pullovettä sekä kastikepohjia.

Kauppasummaa ei kerrota. Jotain voi päätellä siitä, että yhtiö on voimakkaasti kasvussa, kauppa oli isoin elintarvikealalla kymmeneen vuoteen ja että ottajia olisi ollut useampiakin. Fazerille, joka panostaa vahvasti kauraan, Kaslink oli suorastaan must.

– Myynti oli perheen kollektiivinen päätös. Totesimme, että meillä ei riitä resurssit kauratuotteiden maailmanvalloitukseen. Tarvittiin leveämmät hartiat, Kukkonen kertoo Taloussanomille.

Kukkonen on tyytyväinen myyntipäätökseen.

– Kun iso perheyhtiö osti pienemmän perheyhtiön, se tuntui hyvältä kodilta. Fazerilla oli jo silloin aikomus kasvattaa Korian tehdasta.

– Viime aikoina on tuntunut tärkeältä, että olen ollut luomassa lähes kaksisataa teollista työpaikkaa Kouvolaan. Kun viimeisten vuosikymmenten aikana on menetetty tuhansia työpaikkoja ensi sijassa metsäteollisuudessa.

Kukkosen pojat jatkoivat ensin Fazerilla, mutta toimivat tällä hetkellä pääomasijoittajina, muun muassa useissa elintarvikealan startupeissa. Pojista Tuomas on juuri ostanut Kukkosen viimeisimmän yrityksen, kastikkeita valmistavan Kouvolan Herkun.

Lapsuus lypsytilalla

Kukkonen on kotoisin Valtimolta, jossa kuusilapsinen perhe piti lypsytilaa. Kukkonen oli toiseksi vanhin siskon jälkeen. Lehmien lisäksi tilalla oli sikoja, lampaita, kanoja ja työhevonen sekä hieman metsää.

Kukkonen teki paljon töitä. Reumaa sairastava isä oli työkyvytön eikä äiti ennättänyt kaikkeen. Eräänä jouluna ainoa lahja oli äidin villasukat, toisena paketista löytyi omena.

– Jälkeenpäin olen ajatellut, että se oli hyvä koulu. Raha ei ole tullut puusta, vaan puusta piti kerätä käpyjä ja maasta marjoja, että sai taskurahaa.

– Olen lypsänyt lehmiä. Luulen että se onnistuisi vieläkin, ja jopa hevosen kengitys.

Kukkonen oli 14–15-vuotias, kun kuuli sanan ’liikemies’.

– Se kolahti. Minä ajattelin, että haluan olla joskus liikemies. Mielikuva oli, että liikemies tekee jotain muuta kuin ruumiillista työtä. Järjestelee asioita, Kukkonen naurahtaa.

Kukkonen päätti myös, että ei halua ”mitään pientä kioskia” vaan ihan kunnon kokoisen yrityksen.

Meijeriura aukeaa

Kukkonen valmistui kaupallisen linjan maanviljelysteknikoksi vuonna 1970. Hän sai kuitenkin töitä ensin meijeriauton kuskin apulaisena, sitten pakkauskoneen käyttäjänä ja vuonna 1974 paikan mestarina Kainuun Osuusmeijerissä.

Siellä syttyi myös työpaikkaromanssi vaimon kanssa.

Teini-iästä kytenyt yrittäjyys nousi pintaan 80-luvulla. Sivutoimisen yrityksen perustamiseen syntyi idea, kun kainuulainen mehiläistuottaja tuli kysymään pellepellottoman maineessa olevalta Kukkoselta, voisiko tämä kehittää siitepölynkorviketta rehuksi.

Ideasta syntyi firma Finnmere, joka alkoi tuottaa mehiläisrehua. Vuoden 1985 aikana Kukkonen pussitti autotallissa 2 792 kiloa jauhetta samalla kun jatkoi tuotteen kehittämistä. Muutaman vuoden päästä hän myi yrityksen, kun kasvurajat tulivat vastaan.

Rahoiksi sillä ei pantu, mutta suunta oli ylöspäin. Ainakin vanhan Peugeotin tilalle tuli Mazda 929. Ensimmäinen auto oli ollut Lada.

Maitoa Kouvolasta Venäjälle 1990-luvun lopulla.­

Venäjän-bisnes kukoistamaan

Kaslink Oy:n Kukkonen perusti kesäkuussa 1995. Firman nimen etuosa tulee maidossa esiintyvästä proteiinista kaseiinista. Ideana oli alkaa tuoda kaseiinia Venäjältä. Kukkosen yhtiökumppaniksi tuli venäläinen eläinlääkäri, joka Neuvostoliiton hajottua oli vienyt Suomen kautta Venäjälle rekkalasteittain banaaneja.

Firman alkuvaiheessa Kukkosen kotitoimistona oli poikien makuuhuone, jossa oli faksi, tietokone ja lankapuhelin. Kaseiinin rinnalla firma alkoi viedä raakamaitoa itärajan yli. Kun raakamaidon vientituki loppui vuonna 1997, Kukkonen alkoi viedä Venäjälle maitojauhetta, voita ja kermaa.

Venäjän-aika oli villiä. Kauppa kasvoi, mutta kaikkea sattui ja tapahtui ja koko ajan. Harmaa raha pyöri, ja viranomaiskoukeroita varten yhtiökumppanilla oli ”varmuuden vuoksi mukanaan aina muovipussillinen leimasimia”.

Vuonna 1999 Kukkonen vuokrasi 200 neliön tilat vanhasta teurastamosta Kymijoen rannalta. Vuonna 2004 saneeratuissa tiloissa syttyi tulipalo, joka aiheutti mittavia tuhoja. Kukkosella ei ollut riittävän kattavaa vakuutusta, joten osa vahingoista oli maksettava omasta pussista. Ketään ei kuitenkaan lomautettu tulipalon takia.

Vuonna 2005 Kaslink ajautui dramaattiseen välirikkoon Valion kanssa, joka ei halunnut enää myydä Kukkoselle kermaa. Valio halusi viedä sitä Venäjälle itse ja Kukkosen mukaan Kaslinkin hankkimille asiakkaille. Kukkonen pyysi kilpailuvirastoa tutkimaan asiaa ja ehdotti Valiolle Kaslinkin ostamista. Valiosta ilmoitettiin, että se ei ”neuvottele piippu ohimolla”.

Apuja ei tullut, mutta verottaja sai sen sijaan ilmoituksen yhtiökumppanin veroparatiisiyhtiön käyttämisestä. Verotarkastajat menivät poliisien kanssa tämän kotiin ja hän joutui tutkintavankeuteen. Todisteena oli Valiolta saatuja dokumentteja.

Toiminta oli pakko ajaa alas ja Kukkonen haki firman konkurssiin, sillä yrityksen omaisuus ei riittänyt velkojen maksuun.

– Silloin se tuntui todella ikävältä. Näin jälkikäteen ajattelen, että se oli yksi elämänkokemus ja nyt tiedän tästäkin asiasta enemmän.

Syksyllä 2001 Kukkonen oli perustanut Kaslink Oy:n rinnalle Kaslink Foodsin, joka alkoi valmistaa kastikepohjia Järvi-Suomen Portille. Toisen yhtiön tuhon aikaan toinen jo kasvoi. Kukkonen halusi turvata nimen.

Siksi konkurssilistalle päätyi Kaslink Oy:n sijaan viime vaiheessa nimeään vaihtanut yhtiö ”Germaton Oy”.

Meijeriperhe. Tuomas, Maire, Raino, Juha-Petteri ja Matti Kukkonen.­

Sotkamosta Kouvolaan

Huhtikuussa 2006 perhe muutti Sotkamosta Kouvolaan. Iso omakotitalo löytyi Valkealasta Rapojärven rannalta.

Kukkonen kertoo, että Kaslink Foodsin parhaimpina vuosina sinne palkattiin uusi henkilö keskimäärin joka kuukausi kymmenen vuotta putkeen. Vuonna 2011 yhtiö alkoi valmistaa tuotteita myös elintarvikejätti Unileverille. Oma maitobrändi Maire syntyi 2014. Ennen Fazerille myyntiä Kaslinkin sopimustilojen tuotanto oli yli kaksikymmentä miljoonaa maitolitraa.

– Ja mikä oleellista, kotitalomme ei ollut enää firman lainojen vakuutena. Tilanne oli ollut yli kymmenen vuotta sellainen kuin olisin venäläistä rulettia pelannut. Oli ollut pakko onnistua, sillä muuten olisi mennyt kaikki omaisuus ja samalla maine, Kukkonen kertoo parin vuoden takaisessa kirjassa.

Raakamaitorekka lähdössä Pietariin Kouvolan Valion meijeriltä vuoden 2000 tienoilla.­

Säätiöön rahaa

Kukkoset liikkuvat paljon – erityisesti golf-kentillä. Maire Kukkonen on entinen kansallisen tason maratoonari. Raino Kukkonen on hankkinut Valkealaan jopa golfsimulaattorin, joka on paikallisen seuran senioripelaajien käytettävissä.

Kukkonen paljastaa, että hän aikoo myös investoida isohkon golfin talviharjoittelukeskuksen Kouvolaan, jos sopivat tilat löytyvät.

Nykyään hän kiertää oppilaitoksissa jakamassa yrittäjäintoa kaupallisen alan opiskelijoille. Ajatuksena on perustaa ensi talvena säätiö. Se jakaa stipendejä yritystoiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille ja tukee kouvolalaisia yrityksiä, jotka myyvät tuotetta tai palvelua Kouvolan ulkopuolelle. Myös liikunta saisi siivun.

