”Illaksi pois kotoa” – Finnair muutti ikonista iskulausettaan, näin yhtiö perustelee

Finnair toivoo ”yhteiseurooppalaista, selkeää ja ennakoitavaa matkustusrajoituslinjausta”.

Lentoyhtiö Finnair on aloittanut laajan markkinointikampanjan, jolla halutaan nostaa esille matkailu- ja lentoalan ahdinko.

– Illaksi pois kotoa, on yhtiön uusi mainoslause.

Se on muunnos ikonisen tutusta Illaksi kotiin -sloganista, joka syntyi 1980-luvun lopulla. Finnairin mukaan tuolloin tarkoituksena oli kiteyttää ajatusta tuoda liikematkustajat, isät ja äidit, työpäivän jälkeen takaisin kotiin. Lentojen aikataulut suunniteltiin ”aamuksi Eurooppaan ja illaksi kotiin” – strategialla.

Myöhemmin uudeksi strategian painopisteeksi nousi Aasian ja Euroopan välinen yhteys, jolloin yhtiö luopui sloganista. Se muistetaan silti yhä hyvin.

Uudessa mainoksessa todetaan, että ”näillä sanoilla on nyt arvoa”. Yhtiö muistuttaa lentämisen hyödyistä ja siitä, että Suomi tarvitsee edelleen matkustamista. Markkinointikampanja näkyy lokakuussa sanomalehdissä, sosiaalisessa mediassa, televisiossa ja ulkomainoksissa.

– Kun olet valmis, mekin olemme.

Finnair kärsii rajusti koronapandemian matkustajakadosta. Se on ilmoittanut mittavista henkilöstövähennyksistä ja sadan miljoonan säästötavoitteesta. Se on kertonut tekevänsä päivittäin kahden miljoonan euron tappiot, mikä tarkoittaa vuodessa noin 700 miljoonaa euroa.

Valtio on sitoutunut tukemaan yhtiötä, mutta toistaiseksi tappiot on katettu yhtiön omasta kassasta.

Finnair kertoo sivuillaan markkinointikampanjan syistä. Koronakriisi on heittänyt matkailualan ennennäkemättömään kriisiin, josta kärsivät paitsi matkailualan 142 000 työntekijää, myös vientiyritykset.

Yhtiön mukaan ”muiden maiden esimerkki näyttää, että on keinoja avata matkustusta vastuullisesti, ilman että se merkittävästi vaikuttaa virustilanteeseen”. Finnair muistutti, että Suomi on tilanteessa, jossa korona on kotoperäinen, oma ilmaantuvuusluku on jo ylittänyt 25:n.

Finnairin mukaan sen viime kuukausina käyttöön ottamat turvatoimenpiteet varmistamat, että asiakkaat voivat lentää levollisin mielin.

Helsinki-Vantaalla on testattu ihmisiä elokuun alusta asti, ja testit on suunnattu kaikkein korkeimman riskin kohteisiin. Niissä on löytynyt prosentin verran koronapositiivisia. Ennen matkaa tehtävä testaus riskimaista tiputtaisi luvun vielä alemmas, yhtiö totesi.

