Suomessa riittää tekemistä syyslomaksi – nyt lasi-igluihin tai kaupunkilomalle pääsee tavallista edullisemmin

Kylpylöissä alkaa olla täyttä, mutta ruuhkahuiput välttämällä kylpylälomankin saa onnistumaan oikein hyvin.

Syyslomakausi lähestyy ja korona kurittaa Suomea yhä. Ulkomaan pakettimatkat on monilta osin peruttu, lentoliikenne takkuaa, ja muutenkaan ulkomaille ei oikein halua lähteä.

Mitä sitä syyslomalle sitten keksisi?

Taloussanomat selvitti suomalaisia matkakohteita, jotka soveltuvat niin lapsiperheille, pariskunnille kuin sinkuillekin. Korona-aika mahdollistaa myös verrattain edullisen kotimaanmatkailun.

Lapissa voi aloittaa laskettelukauden muun muassa Levillä.­

Aktiviteettia ja luksusta Lapissa

Jos varsinkin eteläsuomalainen haluaa löytää jylhempää luontoa ja kotimaista eksotiikkaa, tulee ensimmäisenä vaihtoehtona mieleen Lappi.

Lappi tarjoaa suomalaisille syksyllä niin mahdollisuuksia vaeltamiselle kuin myös laskettelullekin.

Ensimmäiset rinteet ovat Lapin laskettelukeskuksissa jo auki. Muun muassa Levi ja Ruka ottavat jo laskettelijoita vastaan.

– Meillä on yksi rinne auki ja ensilumen latu myös. Hiihtäjiä on jo näkynyt, kertoo Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari.

Hän kertoo, että Levillä on meneillään paras lokakuu vuosiin, mutta vieläkin paikalle mahtuu turvallisesti myös syyslomaviikoksi.

Talvisten harrastusten lisäksi Kivisaari vinkkaa ratsastusvaelluksesta, jossa pääsee näkemään Lapin jylhiä maisemia.

Jos aktiivinen loma ei nappaa, muitakin vaihtoehtoja Lapissa on. Yrittäjien kannalta ulkomaalaisten turistien puuttuminen on järkyttävä tappio, mutta hopeareunuksena suomalaismatkailija voi säästää lomareissussaan.

Lasi-igluihin pääsee majoittumaan nyt huokeammin, koska ulkomaalaisia turisteja ei ole.­

Esimerkiksi pariskunnilla tai muuten itseään hemmottelevilla on oiva mahdollisuus päästä majoittumaan ulkomaillakin huomioituihin lasi-igluihin syksyn aikana.

– Kun ulkomaalaisia turisteja ei ole, igluihin pääsee majoittumaan normaalia edullisemmin ja niitä on jopa vapaana. Nyt on meneillään paras revontulikausi, joten siinä on ehdottomasti kokemus, jota suosittelen.

Kivisaari painottaa myös, että Levillä on tehty kaikki koronaturvallisuuden varmistamiseksi. Vastuuta toivotaan myös asiakkailta.

Kastelholman linnalla viihtyy lapsikin.­

Luontomatkailua ympäri Suomen

Jos koronatilanne jännittää ja haluaa pysyä kaukana muista ihmisistä, voi luontomatkailu esimerkiksi Saimaalla, Ahvenanmaalla tai saaristossa olla sopiva tapa viettää syyslomaa.

Saimaalla tarjotaan syysloma-aktiviteetiksi muun muassa melontaretkiä Linnansaaren kansallispuistossa tai patikointia Punkaharjun kansallismaisemassa.

Ahvenanmaalla saattaa viihtyä lapsikin, varsinkin kauniin Kastelholman linnan ympäristössä, jossa voi bongata myös ympärillä laiduntavia lampaita.

Myös golfaajille Ahvenanmaan leuto sää antaa mahdollisuudet golfata ehkä jopa syyslomaviikoillakin.

Säiden mukaan sisäsaaristossa voi viettää viimeisiä lämpimämpiä syyspäiviä esimerkiksi pyöräillen.

Unohtaa ei kannata myöskään Suomen lukuisia kansallispuistoja, jotka varsinkin Etelä-Suomessa tarjoavat vielä runsaasti sieniä heille, jotka ovat valmiita niitä poimimaan.

Romanttisen kylpyläloman voi viettää muun muassa Rantasalmen Järvisydämessä.­

Kylpyläloma

Hemmottelua haluava hakeutuu kylpylään. Kylpylää valitessa tulee pohtia sitä, mitä kylpylältä haetaan. Lapsiperhe tuskin haluaa suunnata kylpylään, josta vesiliukumäet puuttuvat ja lapsi kyllästyy.

Tekemistä monen ikäiselle tarjoavat muun muassa kylpylöistä Ikaalinen, Flamingo ja Eden.

Jos kylpylähotelliin haluaa ehtiä syyslomaviikoksi tai erityisesti viikonlopuksi, kannattaa olla nopea.

Muun muassa Ikaalisen ja Jyväskylän Laajavuoren kylpylöitä ylläpitävän Scandic-hotelliketjun myyntijohtaja Christian Borg sanoo, että alkuviikon päiville huoneen voi saada yllättävänkin edullisesti.

– Pikkuhiljaa kannattaa huonetta varata. Varsinkin kylpylähotellit ovat meidän hotelleistamme olleet suosittuja, Borg sanoo.

Borg sanoo, ettei korona ole vaikuttanut suuresti kylpylöiden toimintoihin. Ravintolat ovat auki aukiolorajoitusten puitteissa, mutta vain harvassa Scandicin ruokaravintola on iltamyöhään auki.

Kylpylöissä ja hotelleissa siivotaan kuitenkin normaalia tiheämpään tahtiin.

Jos lapsia ei tarvitse huomioida tai haluaa romanttisemman kylpyläloman, voi suunnata esimerkiksi Rantasalmen Järvisydämeen, Hangon Regattaan tai Naantalin kylpylään.

Kaupunkilomat tarjoavat tekemistä nuoremmille ja vanhemmille. Suurien kaupunkien hotelleissa yöpyy nyt normaalia halvemmalla.­

Kaupunkiloma

Syyslomalla on mahdollista viettää myös monipuolinen kaupunkiloma esimerkiksi Helsingissä, Tampereella tai Turussa.

Scandicin Borgin mukaan varsinkin suuriin kaupunkeihin hotellimajoituksen saa huomattavasti normaalia halvemmalla. Hinnasta on mahdollisuus vieläpä saada syyslomakampanjan myötä pois 20 prosenttia, Borg kertoo.

– Isoissa kaupungeissa on nyt kaikkien aikojen mahdollisuus viettää vaikka rentouttava hotelliloma.

Muun muassa Helsinki on kertonut järjestävänsä nuorille ja lapsille toimintaa koko syyslomaviikon ajan. Tarjolla on muun muassa mykkäelokuvia Oodissa, Malmitalolla järjestetään nuorten tapahtuma ja museoista muun muassa Kaupunginmuseo, HAM sekä Kiasma tarjoavat kulttuuria kulttuurinnälkään.

Tampereella aikaa voi viettää museoiden ohella muun muassa Särkänniemen Karmivassa Karnevaalissa, jossa voi mainosten mukaan päästä kokemaan zombieapokalypsin.

Turussa mielenkiintoisena kuriositeettina voi osallistua Eläinten Turku -kävelyyn, jossa tutustutaan keskiaikaiseen kaupunkiin eläinten tarinoiden näkökulmasta. Tove-elokuvan nähneet voivat bongailla myös tuttuja maisemia, sillä kun korona esti kuvaukset Pariisissa, ikonisen kaupungin roolin sai luonnollisesti Suomen Turku.

Mökkeily on aina turvallinen vaihtoehto viettää lomaa.­

Mökkeily

Mökki on luonnollisesti aina turvallinen vaihtoehto, jossa lomastaan saa juuri sellaisen, millaisen haluaa. Mahdollisesti viimeisellä mökkireissulla ennen pitkää talvea kannattaa myös hoitaa mökki talviteloille.