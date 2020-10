Tallink mainostaa aamuun asti auki olevia baareja keskellä uusia koronarajoituksia – ”Kieltämättä hämmentävää matkailijalle”

Vaikka maissa ravintolat joutuvat lopettamaan tarjoilun puoliltaöin, Tallinkin risteilyjä mainostetaan yön yli auki olevilla baareilla.

Tallink on alkanut mainostaa uutuutena yön yli -risteilyjä, joissa esiintyjät aloittavat iltakymmeneltä ja baarit ovat auki aamun asti. Risteilyjä mainostetaan karanteenivapaina, sillä laivat pysyvät merellä eivätkä siis rantaudu Tallinnaan.

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut helsinkiläinen ravintolayrittäjä arvelee, että Tallink pyrkii hyötymään siitä, että mantereella ravintolat joutuvat uusien rajoitusten takia lopettamaan tarjoilunsa jo puoliltaöin.

– Tallink mainostaa, että voi lähteä karanteenivapaasti ryyppäämään. Ymmärrän kyllä, että tilanne on varmasti paha niin Tallinkilla kuin Viking Linelläkin, mutta ei ole kiva, että näin yritetään poimia rusinat pullasta.

Tallinkin viestintäjohtajan Marika Nöjdin mukaan Tallink noudattaa eri laivoillaan niiden maiden lakeja, joiden lipun alla kyseinen laiva liikennöi.

Yön yli -risteilyjä järjestetään Victoria-laivalla, joka on Viron lipun alla.

– Siellä noudatetaan Viron käytäntöä ja lainsäädäntöä, kun taas Suomen lipun alla olevissa laivoissa noudatetaan Suomen käytäntöjä. Tämä on kieltämättä hämmentävää matkailijalle, Nöjd sanoo.

Myös Virossa alkoholin tarjoilu on kielletty keskiyön jälkeen, mutta määräys ei Nöjdin mukaan koske laivoja.

Victoria-laivalla järjestetään artistien keikkojen lisäksi ”nuorille bilettäjille” suunnattuja Electric Carneval -tapahtumia. ”Vaikka maissa rajoitukset lisääntyvät, Electric Carnevalissa baarit ovat auki aamuun asti!”, kerrotaan tapahtuman Facebook-sivuilla 2. lokakuuta.

Nöjd ei ole tapahtuman mainonnasta tietoinen.

– Me yhtiönä myymme laivaa tapahtumajärjestäjille, jotka voivat mainostaa omia risteilyjään. Me itse markkinoimme karanteenivapautta, eli sitä, että laivoilla on ok matkustaa, koska laiva ei poikkea maissa eikä tule omaehtoista karanteenia, hän kertoo.

– Mutta toki fakta on se, että baarit voi olla Victorialla tai muilla Viron lipun alla olevilla laivoilla myöhempään.

Suomessa yökerhoissa on todettu massa-altistumisia, joissa yksi tai muutama koronaa sairastanut on saattanut tartuttaa useampia ihmisiä. Miten Tallink pystyy välttämään tartunnat laivojen yökerhoissa?

– Tällä hetkellä laivoilla on niin vähän matkustajia, että jos siellä on sata tai kaksisataa ihmistä, niin siellä kyllä turvavälit pystytään pitämään. Ja toki meilläkin ravintoloissa ja yökerhoissa on rajoitettu asiakasmääriä, Nöjd sanoo.

Tallink on itse rajoittanut laivojensa matkustajamääriä 75 prosenttiin täydestä kapasiteetista.

– Mutta jos Victorialle mahtuu 2 500 matkustajaa, ja siellä on 200 ihmistä, niin voit itse laskea, että se ei ole lähelläkään 75 prosenttia, Nöjd sanoo.

– Ihmiset eivät tällä hetkellä uskalla matkustaa, eli hyvin väljää on.

” Tällä hetkellä laivoilla on niin vähän matkustajia, että jos siellä on sata tai kaksisataa ihmistä, niin siellä kyllä turvavälit pystytään pitämään.

Nöjdin mukaan laivoille ei ole pystytty tähän mennessä jäljittämään yhtään tartuntaketjua, vaikka joitakin koronapositiivisia onkin laivoilla ollut.

Laivoilla noudatetaan Nöjdin mukaan mantereen ravintoloissakin tuttuja rajoituksia ja ohjeita. Käsidesiä on jaossa ja etäisyyksiä kehotetaan pitämään. Maskeja on laivoilla myynnissä ja niitä neuvotaan käyttämään. Pallomeret ovat olleet kiinni maaliskuusta asti.

– Totta kai jos nyt tulee tartuntoja, niin reagoimme nopeasti, ryhdymme toimenpiteisiin ja mietimme asioita uudestaan.

Tallink Silja Oy aloitti viime maanantaina yt-neuvottelut maahenkilöstönsä kanssa matkustusrajoitusten vuoksi. Yhtiön mukaan vähennystarve on 120 työpaikkaa. Lisäksi satojen työntekijöiden lomautukset jatkuvat.