Kodinkonekauppa kultasuoneen koronakotoilun myötä – Gigantti ja Power ennätysvauhdissa, lisätyövoimalle tarvetta

Alkuvuosi on ollut Gigantille ja Powerille erinomainen. Myös loppuvuodesta odotetaan hyvää.

Kodinelektroniikka- ja kodinkonekauppa on hyötynyt koronapandemiasta niin paljon, että osa yrityksistä yltää jopa ennätystuloksiin.

Gigantti kertoi sadan ihmisen rekrytoinneista tiistaipäivänä, sillä lisäkäsiä tarvitaan joulumarkkinoille. Osa rekrytoinneista on sesonkityövoimaa, mutta Gigantin mukaan mukana on myös pitkäaikaisempia, jopa toistaiseksi voimassa olevia, työsuhteita. Aloittamaan ensimmäiset pääsisivät jo marraskuun alussa. Aiempaa asiakaspalvelukokemusta työntekijöiltä ei vaadita.

Valtaosaa työntekijöistä haetaan pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Ouluun, mutta työntekijöitä tarvitaan ympäri Suomen.

Gigantti on yltänyt koviin myynteihin keväällä, kesällä ja alkusyksynä. Myynnit ylsivät paikoin jopa ennätyslukemiin ja yritys kertookin myyntiensä olevan kovassa kasvussa.

Lomautuksia Gigantilla ei ole nähty, vaan kauppojen hiljentyessä lisätyövoimaa tarvittiin muun muassa asiakaspalveluun.

– Kyllä meidän ala on saattanut hyötyä tästä ikävästä koronatilanteesta. Toimialana myymme paljon tuotteita, joita käytetään kotona ollessa, Gigantin henkilöstöjohtaja Tomi Sohlman sanoo.

Eniten tuotteissa myyntiä ovat kasvattaneet etätyöskentelyyn ja opiskeluun liittyvät tarvikkeet, kuten lisänäytöt.

Koronatilanteen tasaantuessa kesäkuukausina kysyntä kohdistui Sohlmanin mukaan tasaisemmin kodinkoneisiin, keittiötarvikkeisiin ja televisioihin.

Tasaisena kysyntä on pysynyt yhä, vaikka tartuntamäärät ovatkin kääntyneet kasvuun.

– Tällä hetkellä kysyntä kohdistuu tasaisesti moniin tuoteryhmiin.

Sohlman sanoo, että korona-aikana on hyvin vaikeaa arvioida sitä, millainen joulusesonki on tuloillaan. Tilanne elää jatkuvasti ja ennustettavuus on tavallista vuotta epäluotettavampaa.

– Toivomme, että joulusesonki olisi hyvä. Kesällä menimme ehkä aika varovaisesti rekrytointien suhteen ja selvisimme vähemmällä työvoimalla, mihin olisi ehkä ollut tarvetta. Nyt näemme tilanteen sellaisena, että uskallamme rekrytoida.

Myös elektroniikkaketju Powerista kerrotaan, että korona on sysännyt tuloksen kasvu-urille. Vuosi on monin tavoin ennätyksellinen ja yritys kertoo päässeensä kaksinumeroisiin kasvulukemiin alkuvuoden aikana.

Korona laski hetkeksi kauppakeskusten yhteydessä olleiden Power-myymälöiden myyntiä rajustikin, mutta yritys sai kompensoitua myynnin netin kautta.

Toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto kertoo, että pandemian alkuvaiheessa varsinkin tietokoneiden sekä tietokonetarvikkeiden myynti kasvoi.

– Kotitoimistoja laitettiin siinä kuntoon. Moni päivitti tietokonettaan, hankki hiiriä, näppäimistöjä ja näyttöjä, Saviluoto sanoo.

Lisäksi myös pelaamiseen liittyvien tuotteiden myynti kasvoi ennätystahtia. Kasvua näkyi kesällä myös muun viihde-elektronikaan suhteen.

Matalampaa kasvu on ollut matkapuhelimissa.

– Voi sanoa, että Power on tehnyt hyvän kasvun alku vuonna ja odotamme, että kasvu jatkuu myös loppuvuonna.

Saviluoto sanoo, että myös Power on rekrytoinut ja jatkaa lisätyövoiman rekrytointia. Hän vahvistaa, että kyse on Gigantin tavoin noin sadasta työntekijästä.

Osaa näitä haetaan Hyvinkäälle avautuvaan uuteen myymälään, osaa tarvitaan nykyisiin, laajennettaviin liikkeisiin ja osa työvoimasta palvelee joulumarkkinoita. Myös varastoihin haetaan työntekijöitä.

Saviluodon mukaan voidaan puhua, että alalla on ainakin pienoinen työvoimapula. Powerkaan ei vaadi hakijoilta aiempaa työkokemusta, vaikka se katsotaankin eduksi.

Myös joulusesongista Power odottaa edellisvuotta parempaa.

– Uskomme vahvasti, että kasvamme. Tietysti, jos palkkaamme henkilökuntaa, niin uskomme kasvun pysyvän alkuvuoden tasolla.

Myynnin lisäksi myös palvelumyynti ja valmiit asennukset ovat yleistyneet Powerilla, Saviluoto kertoo. Hän painottaa, että yhä useammin asiakkaat etsivät helppoutta ja täysin valmista tuotetta.

Taloussanomat kysyi kommenttia aiheeseen myös Clas Ohlsonilta. Viestintäpäällikkö Niklas Carlsson sanoo, että Clas Ohlsonin myynnistä vain osa muodostuu elektroniikasta ja kodinkoneista. Yleisesti ottaen pandemia on vähentänyt Suomen kauppojen myyntiä, mutta eräiden tuotteiden, kuten keittiövälineiden, myynti on aiempia vuosia vilkkaampaa.

Laskeneiden myyntien vuoksi ketju joutui turvautumaan lyhyisiin lomautuksiin keväällä, mutta tällä hetkellä niille ei ole tarvetta.

Joulumyynnistä ketju odottaa vilkasta ja Carlssonin mukaan kyseessä on vuoden tärkein aika.