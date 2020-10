Ministeriön erityisasiantuntija varoittaa: Lomautukset voivat lähteä nousuun vuoden lopussa

Lomautusten määrä on keväälle ajoittuneen alkupiikin jälkeen laskenut tasaisesti. Viime viikolla Työ- ja elinkeinoministeriön seurannan mukaan sekä alkaneita lomautuksia että muita alkaneita työttömyyksiä oli kuitenkin selvästi aiempia viikkoja enemmän.

Vaikka kevään kaltaista piikkiä lomautuksissa tai irtisanomisissa ei todennäköisesti tulla näkemään, TEM:n erityisasiantuntijan Erno Mähösen mukaan on kuitenkin täysin mahdollista, että lomautusten määrä lähtee loppuvuodesta jälleen kasvuun.

– Lomautettujen kokonaismäärä on toistaiseksi laskenut. Alkaneita lomautusjaksoja on silti huomattavasti edellisvuotta enemmän ja todennäköisesti lomautettujen määrä vakiintuu jollekin tasolle, joka on kuitenkin selvästi viime vuotta korkeampi. Olisi ylioptimismia ajatella, että pääsisimme nopeasti viime vuoden tilanteeseen, jossa lomautettuja ei ollut juuri lainkaan, Mähönen sanoo.

Mähönen arvioi, että viime vuoden tason saavuttamisessa menee vielä pitkään.

– Edellisvuonnahan oli alle 20 000 lomautettua korkeimmillaan ja nyt kokoaikaisesti lomautettuja henkilöitä on 55 000. En usko, että pääsemme lähellekään alle 20 000 lomautettua ennen, kuin koronakriisi on ohi, Mähönen toteaa.

TEM:n tilastoissa eivät vielä näy esimerkiksi uusien ravintola-alaan kohdistuvien, tänä viikonloppuna käyttöön otettavien rajoitusten vaikutukset. Jotkut ravintola-alan yrittäjät ovat jo julkisuudessa todenneet, että lomautuksia joudutaan rajoitusten myötä lisäämään.

Mähösen mukaan rajoitukset voivat näkyä alalla voimakkaasti, mutta kokonaiskuvaa tarkastellen ei niiden aiheuttama piikki olisi kovinkaan suuri.

– Ravintola-ala on kuitenkin melko pieni toimiala koko työvoiman näkökulmasta, eli vaikka rajoitukset näkyisivät kyseisellä toimialalla voimakkaasti, niin koko talouden näkökulmasta vaikutus tuskin on kevään tasoa, Mähönen sanoo.

Keväällä lomautetut olivat pääasiassa palvelualoilta. Lähitulevaisuuden kannalta Mähösen mukaan olemassa on kaksi selvää riskiä.

– Yksi riski kohdistuu niille aloille, joilla rajoituksia joudutaan ottamaan uudelleen käyttöön, kuten ravintola- ja matkailualoilla. Toinen puoli on riski siitä, että kriisi leviää niille sektoreille, jotka ovat pystyneet toimimaan koronakriisin aikana melko normaalisti, kuten teollisuuteen. Sieltä voi tulla sellaisia lomautuksia, jotka eivät aikaisemmin realisoituneet ollenkaan, Mähönen sanoo.

Vaikka lomautukset lähtisivät loppuvuodesta nousuun, Mähönen huomauttaa, ettei muutosta voi täysin laittaa koronan piikkiin. Sen vaikutus on kuitenkin merkittävä.

– Osittain tässä on mukana myös normaalia kausivaihtelua. Joulukuussa on normaalistikin enemmän lomautuksia kuin syksyllä. Mutta mukana on myös näkymä siitä, että jos teollisuudessa alkaa näkyä heikentymistä, niin se voi realisoitua lomautuksina joko tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa, Mähönen sanoo.