Uudet koronarajoitukset iskevät myös lounasravintoloihin – alalla meneillään ”pudotuspelit”, joiden vaikutukset kantavat kauas

Lounasravintolat tuskailevat täyttöasterajoituksen kanssa, anniskeluravintoloita huolettaa myös aikaisempi pilkku.

Ravintoloissa uudet kiristetyt rajoitukset otettiin vastaan tyrmistyneinä. Elinkeinon pelätään vaikeutuvan ja varsinkin viikonloppujen liikevaihdon kutistuvan merkittävästi. Rahavirrat ovat normaalista virrasta vain murto-osan ja myös jo ennestään määrättyihin rajoituksiin verrattuna liikevaihto pienenee odotetusti.

Hallitus kertoi keskiviikkona, että viidessä maakunnassa ravintoloihin kohdennetut koronarajoitukset tiukkenevat entisestään sunnuntaina.

Asetus astuu ensimmäiseksi voimaan Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla.

Näillä alueilla anniskelu on sunnuntaista lähtien lopetettava kello 22 ja ravintolan on sulkeuduttava kello 23. Lisäksi ravintola voi ottaa asiakkaita vain puolet normaalista asiakasmäärästä.

Rajoitukset ovat voimassa tarvittavan ajan, enimmillään lokakuun loppuun ilman uutta tarkastelua.

Rajoitukset vaikuttavat niin iltaisin auki oleviin anniskeluravintoloihin kuin päivisin toimiviin lounasravintoloihinkin.

Helsingin Kampissa sijaitsevan ravintola Teerenpelin ravintolapäällikkö Miika Korpela kommentoi tiistaina, ettei keskiyöhön rajattu anniskeluaika ole kuolettava isku ravintolan toiminnalle.

Tuolloin hän sanoi Taloussanomille, että ”kello 22–23 -rajoitus, ja sen mukana tuleva 50 prosentin asiakasmäärärajoitus olisi se pahempi”.

Teerenpelissä on vielä epäselvää, koskevatko asiakasrajoitukset terasseja.­

Myös keskiviikkona Korpela pitäytyy sanoissa. Rajoituksiin pettynyt ravintolapäällikkö sanoo, että uudet rajoitukset pakottivat uusimaan suunnitelmat muun muassa työvuorojen suhteen.

– Kyllä tässä vähän ihmetellään, että aluksi viesti on toisenlainen ja nyt jälleen ihan toinen, Korpela sanoo.

Hän kuvaa päätöksiä hyvin vaikeasti ennakoitaviksi. Uudet rajoitukset vaativat töiden uudelleenjärjestämisiä. Käytännössä osa-aikaisten lomautusten tuntimääriä joudutaan nostamaan.

Kapasiteettirajoitukset vaikuttavat Teerenpelin päivittäiseen myyntiin ja aukiolorajoitukset erityisesti viikonloppumyyntiin. Korpela ei osaa tarkalleen sanoa, kuinka suuri vaikutus uudella rajoituksella tulee olemaan, mutta normaalitilasta ollaan kaukana.

Kampin Teerenpelissä on sisäpaikkoja 178, joista vain puolet on sunnuntain jälkeen siis käytössä. Lisäksi ravintolan terasseilla on jopa 140 lisäpaikkaa, ja Korpelan mukaan on epäselvää, koskettaako näitäkin vaatimus 50 prosentin kapasiteetista.

– Kyllä nämä päätökset osittain uhkaavat elinkeinoa. Varsinkin pienet toimijat ja alalle vasta tulleet yritykset ovat vaarassa, jos on hankinnoissa käytetty yhtään isompaa velkavipua.

Myös lounasravintolapuolella uuden rajoituksen vaikutuksia pelätään. Factory-lounasravintoloita ylläpitävän Ravintolatalot oy:n toimitusjohtaja Matti Karvonen sanoo, että alalla on meneillään ”pudotuspelit”, jotka jättävät pitkäjänteisen ellei jopa pysyvän jäljen suomalaiseen ravintolaelämään.

Karvonen toteaa, että kävijärajoitukset tulevat vaikuttamaan voimakkaasti myös lounasravintoloiden toimintaan.

– Tietysti se vaikuttaa meidän tekemiseen. Kyllähän tässä lounasbisnestä on koeteltu kovalla kädellä pitkän aikaa, Karvonen sanoo.

Hän sanoo ymmärtävänsä tarpeen saada korona kuriin, eikä halua ottaa valikoituihin tapoihin sen suuremmin kantaa.

Lounasravintola Factoryissa on ollut jo ennestään hiljaista ja uusien rajoitusten pelätään vähentävän asiakkaita entisestään.­

Karvonen kuitenkin muistuttaa, että lounasbisnes ei ole pandemian alun jälkeen palautunut missään vaiheessa normaaliksi. Etätyöskentely on vähentänyt lounasravintoloiden myyntiä ja jatkuva puhe uusista koronarajoituksista sekä koronauutisointi saavat osan asiakkaista hyvin varovaiseksi.

– Jos 50 prosenttia asiakaspaikoista lähtee, niin vaikka meillä olisi hyvin tilaa ja turvallista syödä, osa asiakkaista ei enää uskalla tulla syömään. Sellainen liiallinen panikoinnin lietsominen näkyy meidänkin kassassamme.

Karvonen sanookin, että asiakasmäärissä pudotus voi olla jopa suurempi, mitä rajoituksilla pyritään saavuttamaan.

Myös Factoryn lounasravintoloissa on jouduttu vaikeassa tilanteessa lomauttamaan ja jopa irtisanomaan henkilökuntaa. Nyt yritys pyrkii paikkaamaan vähentyneitä lounasasiakkaita myymällä myös take away -ruokaa.

– Pyrimme myös muutoin siihen, että saamme tarjottua asiakkaillemme turvallisen lounaskokemuksen.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan hallituksen koronatoimet uhkaavat pysyvästi 20 000 ravintola-alan työpaikkaa ja uhkaavat sysätä useat ravintolat konkurssiin.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi hämmästelee hallituksen kovia toimia. MaRan mukaan valvonta tulisi kohdistaa ravintoloihin, joissa on jo todettu ongelmia. Hän sanoo, että ilman rajoituksiakin ravintola-ala on vaikeuksissa ja normaalitilanne häämöttää mahdollisesti vasta vuoden 2021 syksyllä.

– Joka tapauksessa korona vaikuttaa alaan negatiivisesti, mutta nämä rajoitukset kiihdyttävät konkursseja, ravintoloiden lopettamisia ja lisäksi työntekijöiden asema heikkenee, Lappi sanoi Taloussanomille aiemmin.

– Ainoa tapa on, että matkailu- ja ravintola-alan yritykset saavat toimia. Jos toimintaa rajoitetaan, toimiala ei selviä. Tuet ovat toki tervetulleita siihen päälle.