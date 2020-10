Vapaavuori toivoi, että yhä useampi yritys alkaisi vaatia asiakkailtaan maskeja

Lainsäädäntö ei tunne maskipakkoa, joten Helsingin kaupunki tai HSL eivät voi maskeja edellyttää, ainoastaan suositella.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi pääkaupungin koronavirustilanteesta tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Hän muistutti, että pääkaupunkiseutu on epidemian kiihtymisvaiheessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL ja ministeri Krista Kiuru (sd) kertoivat aiemmin keskiviikkona uusista ravintoloita koskevista koronarajoituksista.

– Tauti leviää nyt nopeasti koko maassa ja myös täällä pääkaupunkiseudulla, Vapaavuori korosti.

Vapaavuori näkee tilanteessa myös jotain hyvää, sillä hänen mukaansa keväällä testattiin vähemmän ihmisiä kuin nyt.

– Sairaalahoidossa on Helsingissä merkittävästi vähemmän ihmisiä kuin keväällä. On erityisen tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita, Vapaavuori sanoi.

Kaikkein tärkeintä on hänen mukaansa se, miten ihmiset käyttäytyvät, hän korosti. Ilmaantuvuusluku on Helsingissä nyt 89. Luku tarkoittaa sitä, kuinka monta henkilöä on sairastunut 100 000 henkilöä kohti kahden viikon aikana. Sairaalassa on hoidossa 8 henkilöä.

Vaikka hänen mukaansa on välillä vaikea muistaa, mitkä rajoitukset ovat voimassa, varsinkin yksityisjuhlien vietossa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Tilaisuuksia voi järjestää, jos osallistujien turvallisuus voidaan taata.

– Puutarhaan voi kutsua enemmän väkeä kuin pieneen yksiöön, hän tiivisti.

Hän muistutti siitä, että tulossa ovat ravintoloiden rajoitetut aukioloajat. Helsinki suosittelee nyt alueen yksityisiä elinkeinonharjoittajia edellyttämään asiakkailtaan kasvomaskin käyttöä kaikissa tilanteissa, joissa tapahtuu kohtaamisia ihmisten välillä.

Maskien osalta yli 15-vuotiaiden tulisi käyttää maskia joukkoliikenteessä, toisen asteen oppilaitoksissa, julkisissa tiloissa ja matkalla koronatestiin.

Yrityksiä suositellaan edellyttämään kasvomaskin käyttöä muun muassa yleisötilaisuuksissa.

– Koska lainsäädäntö ei tunne maskipakkoa, ei kunta tai HSL voi sitä edellyttää, Vapaavuori sanoi.

Mutta yksityiset yritykset voivat edellyttää maskia asiakkailtaan. Näin on muun muassa Finnair tehnyt.

– Tämän käytännön soisimme yleistyvän, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori kertoi myös, että Työterveys Helsingissä on todettu koronavirustartunta kuudella henkilöllä.