Kumpi saa kurssit nousuun, Trump vai Biden? Tässä analyytikon veikkaus

Perinteisesti republikaanin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi on nostanut aluksi osakekursseja, mutta tilanne on toinen pidemmällä aikavälillä, OP:n pääanalyytikko Antti Saari sanoo.

Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat nyt tavallistakin kiinnostavammat, sillä Donald Trump (vas.) on poukkoilevalla politiikallaan saanut aikaan paljon hämmennystä. Joe Bidenin (oik.) valinta voisi olla taloudelle myönteistä, jos hän saisi vähennettyä epävarmuutta, OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi.­

Osakemarkkinat reagoivat OP:n pääanalyytikon Antti Saaren mukaan todennäköisesti myönteisesti, jos Donald Trump valitaan uudelleen presidentiksi. Joe Biden voisi sen sijaan pidemmällä ajalla osoittautua niitä tukevaksi valinnaksi.

Perinteisesti republikaani on ollut osakemarkkinoiden suosikki Yhdysvaltain presidentiksi. Laajasti yhdysvaltalaisosakkeiden kehitystä kuvaava S&P 500 -indeksi on yleensä noussut parin ensimmäisen vaalien jälkeisen kuukauden aikana enemmän, jos uudeksi presidentiksi on päätynyt republikaani.

Ilo republikaanin voitosta on kuitenkin tasaantunut melko pian ja puolen vuoden jälkeen indeksi on yleensä ollut korkeammalla demokraatin kuin republikaanin johtaessa maata.

Vuoden päästä vaaleista S&P 500 -indeksi on demokraattipresidentin voitettua ollut keskimäärin yli kymmenen prosenttia aiempaa vahvempi, mutta republikaanin voitettua nousu on ollut alle prosentin luokkaa.

Toki tilanteeseen on vaikuttanut muukin kuin presidentin puolue kuten yleinen talouskehitys ja mahdolliset kriisit. Lisäksi myös kongressin kokoonpano vaikuttaa keskeisesti toteutuneeseen politiikkaan.

Saari huomauttaa, että markkinoiden perspektiivi on yleensä lyhyt.

– Jos katsotaan 1–2 vuotta eteenpäin, Biden olisi mielestäni parempi vaihtoehto, hän arvioi OP:n verkossa järjestämässä tiedotustilaisuudessa.

– Lyhyen ajan kuluessa republikaanipresidentin valinta tarkoittaa, että markkinoilla saadaan heti, mitä halutaan, pitkällä ajalla demokraatin valinta tarkoittaa, että saadaan, mitä tarvitaan, OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen lisäsi.

Biden peruisi Trumpin veronkevennyksiä

Biden näyttäytyy jonkinlaisena talouden vakauttajana ja hallinnon roolin kirkastajana. Hän haluaa perua Trumpin tekemiä veronalennuksia ja on esittänyt korotuksia yritysten ja hyvätuloisten veroihin. Hän on vaatinut myös minimipalkan nostamista ja ympäristösääntelyn kiristämistä.

Jos hänet valitaan, markkinoiden ensireaktio voisi olla negatiivinen ymmärrettävästä syystä. Bidenin esittämät toimet voisivat syödä yritysten tuloksesta jopa kymmeneksen. Hänen politiikkansa iskisi Saaren mukaan etenkin työvoimavaltaisiin aloihin, joilla kannattavuus on muutenkin kehnompi kuin muilla.

Trump puolestaan on ilmoittanut keventävänsä pääomatulojen, keskiluokkaisten amerikkalaisten ja yritysten investointien verotusta sekä purkavansa ympäristösääntelyä.

Bideniä on kuvattu vasemmistolaiseksi, mutta Heiskanen pitää häntä enemmän keskitien kulkijana, joka haluaa puuttua Trumpin ylilyönteihin. Trump on esimerkiksi painanut yhteisöveron 35 prosentista 21 prosenttiin, ja Biden on hahmotellut sen nostamista 28 prosenttiin.

Trump voisi ulottaa kauppasodan Eurooppaan

Muun maailman kannata Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat tavallistakin kiinnostavammat, sillä Trump on poukkoilevalla politiikallaan saanut aikaan paljon hämmennystä. Heiskanen huomauttaa, että Bidenin valinta voisi olla taloudelle myönteistä, jos hän saisi vähennettyä epävarmuutta.

Voittaessaan Trump jatkanee kauppapoliittista linjaansa. Hän voi lisätä Kiinan vastaisia toimia ja kiristää myös kauppasuhteita Eurooppaan sekä irrottaa Yhdysvallat kauppajärjestö WTO:sta.

Biden on Trumpia halukkaampi kansainvälisiin sopimuksiin, mutta hänkään ei todennäköisesti luopuisi Kiinan painostamisesta.

– Bidenin linja on tiukka, mutta asiallinen, Heiskanen sanoo.

Yhdysvaltain-kaupan osuus Suomen viennistä on vain seitsemän prosenttia. Senioriekonomisti Tomi Kortela huomautti, että Yhdysvaltain ja Euroopan kauppasuhteiden kiristyminen vaikuttaisi Suomeen paitsi suoraan myös muun Euroopan, etenkin tärkeän vientimaan Saksan kautta.

Ilmastolle Biden olisi jonkinlainen voitto. Heiskanen huomautti kuitenkin, että hänenkin agendansa on aika varovainen.

Vetoa lyödään jopa Clintonin puolesta

Korona tuo oman kierteensä näihin vaaleihin. Trumpin sairastuminen sen aiheuttamaan tautiin on viimeistään nyt havahduttanut yhdysvaltalaiset huomaamaan, että kumpikin pääehdokas kuuluu jo pelkästään ikänsä puolesta riskiryhmään.

Tämä on kasvattanut varapresidenttiehdokkaiden merkitystä. Saari esitteli vedonlyöntikertoimia, joista ilmeni, että jotkut ovat lyöneet vetoa jopa viime vaalit Trumpille hävinneen Hillary Clintonin puolesta.