Kiinteistömaailma: Halvimmat neliöt ovat 70-luvun asunnoissa, tässä kovimmat nousijat lähivuosina

Uusimmat ja vanhimmat asunnot kallistuvat lähivuosina eniten, Kiinteistömaailma kertoo.

Kiinteistönvälitysketju Kiinteistömaailma ennustaa barometrissaan, että asuntojen hinnat jatkavat eriytymistään. Suurten kaupunkien asuntojen hinnat erkanevat lähivuosina yhä enemmän muusta maasta. Helsinkiin Kiinteistömaailma ennustaa vuoteen 2023 asti 3,7 prosentin vuosinousua. Turkuun ennakoidaan 3,4 prosentin ja Tampereelle 2,5 prosentin nousua.

Kasvukeskusten ulkopuolella hintojen ennakoidaan laskevan loivasti. Tuore barometri perustuu ensimmäistä kertaa eCraftin tekoälypohjaiseen arvonkehitysennusteeseen.

Samalla eri-ikäisten asuntojen hinnat kehittyvät eri tahtiin. Uusimmat asunnot, eli 2010- ja 2020-luvuilla valmistuneet, ovat Kiinteistömaailman ennusteen mukaan kallistumassa eniten. Hinnat nousevat myös ennen 1930-lukua rakennetuissa kantakaupunkiasunnoissa, jotka sijaitsevat yleensä hyvin hoidetuissa taloyhtiöissä halutuilla alueilla.

– Ääripäät näyttävät vetävän arvonkehityksessä kaulaa keski-ikäisiin eli 1960–1990-luvuilla rakennettuihin asuntoihin nähden, sanoi eCraftin johtava data-analyytikko Tommi Vilkamo tiedotteessa.

1970-luvulla ja sitä seuranneilla vuosikymmenillä rakennettujen asuntojen hinnat nousevat hitaammin, kun hintakehitystä jarruttavat kasaantuvat peruskorjaukset ja korjausvelka.

– Nelikymppisiksi ehtineet asunnot tarjoavat monin paikoin paljon puhuttua ja peräänkuulutettua kohtuuhintaista asumista, ennusteen mukaan myös tulevaisuudessa, huomautti Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä tiedotteessa.

Kyhälän mukaan käytettyä asuntoa voi verrattua käytettyyn autoon.

– Uusi asunto on rakennustekniikaltaan ja myös estetiikaltaan ihan eri tuote kuin 40–50 vuotta vanha. Vertausta voi hakea autoista, joissa esimerkiksi uusi hybridi on ominaisuuksiltaan ja siksi hinnaltaankin erilainen kuin pitkään käytetty bensasyöppö, Kyhälä kuvaili.

Kauppa elpyi nopeasti koronakevään jälkeen

Kiinnostus asuntosijoittamiseen kannattelee yksiöiden hintojen nopeampaa nousua verrattuna muihin asuntoihin. Vaikka omakotitalot ja rivitaloasunnot ovat kysyttyjä, on niiden arvon kehitys ennusteen mukaan jatkossakin vaatimattomampaa kuin kerrostaloasuntojen. Taustalla on osin pientalokannan ikä, sillä 30–50-vuotiaiden pientalojen osuus on suuri.

Monella alueella näkyy, että uudehkot omakotitalot kiinnostavat eniten. Ostajat eivät ole kovin innokkaita remontoimaan itse, koska monilta puuttuu osaamista ja aikaa.

Kauppamäärien kehityksestä Kiinteistömaailman arvio on sama kuin muillakin toimijoilla. Keväällä asuntokauppa notkahti koronan seurauksena, mutta tilanne on myöhemmin oiennut. Kiinteistömaailma kertoo tehneensä syyskuussa melkein 1 300 kauppaa. Suurempaa kuukausimäärää saa hakea aina vuodesta 2013.

Kauppojen määrää rajoittaa ennen kaikkea tarjonta, sillä ostajia on nyt liikkeellä enemmän kuin myyjiä.