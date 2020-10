Maskipakko kauppoihin? S- ja K-ryhmä eivät vielä innostu ajatuksesta – ”Tässä on aika paljon kysymyksiä”

S- ja K-ryhmä eivät aio ottaa maskipakkoa käyttöön ainakaan heti. Samaa sanoo yökerhoja pyörittävä Night People Group.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee nyt alueen yksityisiä elinkeinonharjoittajia edellyttämään asiakkailtaan kasvomaskin käyttöä kaikissa tilanteissa, joissa tapahtuu kohtaamisia ihmisten välillä.

Tavoitteena on ehkäistä koronaviruksen leviäminen erityisesti ravintoloissa, yksityisissä ja julkisissa palveluissa sekä yksityistilaisuuksissa.

Laki ei tunne maskipakkoa, mutta yksityiset yritykset voivat halutessaan edellyttää sellaisen käyttöä.

Ravintoloita ja vähittäiskauppoja operoivan S-ryhmän riskienhallintayksikön päällikkö Mikko Koskinen kertoo Ilta-Sanomille, ettei ketju ole vielä tehnyt päätöksiä siitä, mitä suositus maskien käyttämisen edellyttämisestä sen kannalta tarkoittaa.

Koskisen mukaan maskipakko on kaupan näkökulmasta haastava asia muun muassa valvonnan kannalta.

– Olemme suhtautuneet nykyiseen maskisuositukseen hyvin myönteisesti ja esittäneet asiakkaille toiveita, että he huomioisivat suositukset meillä asioidessaan, hän sanoo.

Maskeja myynnissä Lielahden Prismassa Tampereella 13. elokuuta 2020.­

– Asiaa ei kuitenkaan ole käyty kauheasti läpi sisäisesti eikä kaupan alan kesken. Tässä on aika paljon kysymyksiä. Ymmärrämme kyllä senkin, että tautitilanne on edennyt ja toimenpiteille on tarvetta.

Keskon K-Citymarket -ketjun johtaja Ari Sääksmäki kertoo, että epidemian kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla sijaitsevien K-kauppojen työntekijät ovat käyttäneet maskeja viimeistään 25. syyskuuta lähtien ja samalla sitä on suositeltu asiakkaille.

Sääksmäen mukaan Keskolla on seurattu viranomaisten ohjeita tarkasti keväästä asti ja niitä on otettu käyttöön hyvin nopeasti.

– Tämän hetken näkemys on se, että tällä linjauksella jatketaan ja samalla tehostetaan asiakkaille sitä viestiä, että maskia olisi hyvä käyttää.

Ketju pyrkii edistämään maskien käyttöä hinnoittelulla. Tarkoitus on myydä niitä koko ajan edullisempaan hintaan, Sääksmäki sanoo.

Maskeja Helsingin kauppakeskus Eastonin Citymarketissa 13. elokuuta 2020.­

– Alusta asti meillä on myös ollut sellainen tahtotila, että maskien hinnoittelu toteutetaan niin, että jos niiden hinta markkinoilla halpenee, siirrämme sen kuluttajahintoihin.

SOK:n Koskinen ja Keskon Sääksmäki kertovat, ettei kummassakaan ketjussa ole ainakaan toistaiseksi harkittu maskien käyttöön liittyviä suoria kannustimia, esimerkiksi bonus- ja plussapisteiden antamista tuplana.

Yökerhoketju Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunion mukaan yrityksessä vielä pohditaan, mitä suositus heidän kohdallaan tarkoittaa ja miten sitä tultaisiin toteuttamaan. Ketjun ravintoloissa henkilökunnalle on ollut maskeja tarjolla koko ajan.

– Tätä täytyy hyvin tarkkaan miettiä, miten tämä ravintolassa suhtautuu, Raunio sanoo.

Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio.­

Raunio kertoo katsoneensa tiedotustilaisuutta ja miettineensä asiaa. Hänen mukaansa siinä ei todettu, että ravintoloissa tulisi käyttää maskia.

– Sehän on käytännössä mahdotonta niin ruokaravintoloissa kuin yökerhoissa, Raunio toteaa.

– Me mennään aina viranomaisten suositusten ja määräysten mukaisesti. Onneksi meillä on nyt kolme päivää aikaa tätä selvittää, ennen kuin paikat on seuraavan kerran auki, Raunio lisää.