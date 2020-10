Työpaikan vakuutus ei kata useimpia etätöiden tapaturmia – kotoa paljastui yllättävä vaara josta ei liikene korvausta

Työnantajan pakollinen työtapaturmavakuutus ei kotona anna samanlaista turvaa kuin työpaikalla.

Jos kotona etätöitä tehdessä sattuu tapaturma, ei työpaikan työtapaturmavakuutuksesta välttämättä ole apua. Työntekijöille otettu lakisääteinen vakuutus kattaa työpaikalla sattuneita vahinkoja, mutta kotona turva ei olekaan yhtä laaja.

– Laissa sanotaan ihan selvästi, että korvausta maksetaan sellaisesta vahingosta, joka sattuu työtä tehdessä, kertoo johtaja Tiina Pajamo If-vakuutusyhtiöstä.

– Hankaluuksia syntyy siitä, mitä jokainen meistä mieltää etätyön tekemiseksi ja mikä ei. Siinä kohdassa tulee nämä kimurantit kohdat.

Vakuutusyhtiön on työtapaturmajärjestelmän toimeenpanijana noudatettava lakiin kirjattuja rajoituksia.

– Yleensä etätyössä istutaan koneen ääressä ja naputetaan sitä hyvin staattisesti paikallaan. Tämä on sitä työn tekemistä. Mutta heti kun siitä noustaan ylös, niin työn tekeminen loppuu, Pajamo sanoo.

Työtapaturmavakuutuksesta korvattavien, etätöissä sattuneiden, vahinkojen laajuus on hyvin suppea. Pajamon mukaan korvauksen voisi saada esimerkiksi, jos kaatuu ja loukkaantuu kaatuessaan työtuolilla.

Sama kanta on myös Pohjola Vakuutuksessa. Työtä tehdään yleensä vain koneen ääressä.

– Etätyössä sattunutta tapaturmaa ei korvata työtapaturmana, jos se sattuu tauolla, esimerkiksi wc-käynnillä, johtaja Rami Mäkinen sanoo.

– Tyypillisesti vahingoittuneen liikkuessa kotona katsotaan kyseessä olevan tauko. Jos wc-käynnin yhteydessä sattuisi vahinko työnantajan tiloissa, tapaturma korvattaisiin.

Työpaikalla vakuutuksen turva on paljon laajempi. Vakuutus voi korvata, jos vaikka onnistuu polttamaan itsensä työpaikan minikeittiössä lämmitetyllä kuumalla teevedellä. Etätöitä tehdessä ja omassa keittiössä sama vahinko ei kuulukaan pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin.

Työtapaturmavakuutus kattaa myös matkat työhön ja takaisin, ja samalla vaikka lapsen viemisen päiväkotiin. Sen sijaan kotoa töitä tekevä ei saa työnantajan vakuutuksesta korvausta, jos sattuu loukkaantumaan päiväkotireissulla.

Työtapaturmavakuutus koskee myös itse lounasaikaa esimerkiksi ravintolassa työpaikan naapurikorttelissa - jos on lähtenyt lounaalle vakituiselta työpaikalta. Työtapaturmavakuutus ei korvaa vahinkoa kun käy kotoa käsin esimerkiksi lounaalla lähiravintolassa.

Yli kolmasosa Pohjola Vakuutuksen yritysasiakkaista onkin ottanut lakisääteisen vakuutuksen lisäksi työntekijöilleen myös vapaaehtoisen etätyövakuutuksen, joka kattaa kotona työn parissa sattuneita vahinkoja tavallista työtapaturmavakuutusta laajemmin.

– Sen myynti on kasvanut tänä vuonna todella voimakkaasti ja sillä on nyt vakuutettuna noin 40 000 työntekijää, Mäkinen kertoo.

If taas on myöntänyt asiakkailleen vastaavan etätyöturvan ilmaiseksi vuoden loppuun asti. Ylimääräinen vakuutus on tullut monelle tarpeeseen.

– Maksamme siitä lääkärikäyntejä ja hoitokuluja ja myöskin päivärahaa, kertoo Pajamo.

– Tyypillisesti on tullut sellaisiakin tapaturmia, joista on tullut muutama päivä sairaslomaa. Kaikki eivät ole selvinneet yhdellä lääkärikäynnillä.

Mäkisen mukaan kodin tyypillisimpiä tapaturmia ovat olleet liukastumiset ulkona ja sisällä, kaatumiset rappusissa ja varpaiden lyöminen liikkuessa.

Monissa kotona tapahtuvissa vahingoissa ovat mukana villasukat.

– Meidän havaintomme on, että ihmiset pitävät kotona mielellään villasukkia jalassa, Paltamo sanoo.

– Kotien lattiat ovat monesti parkettia tai muovimattoa, ja villasukat ovat todella liukkaat, joten liukastumisia tapahtuu. Vielä yksi erityispiirre on villasukkien ja portaiden yhdistelmä. Olen kuullut useammalta tuttavaltani tapauksista, joissa kotona työtä tekevä on liukastunut villasukat jalassa portaissa.

Pohjola Vakuutuksen Mäkisen mukaan koronan takia lisääntynyt kotona vietetty aika on luultavasti lisännyt muutenkin kotona tapahtuvia tapaturmia.

– Yleisesti tapaturmat ja vahingot ovat vähentyneet koronaepidemian myötä. Tapaturmat sattuvat tyypillisesti kodin ulkopuolella, Mäkinen kertoo.

Vakuutusyhtiöiden päätöksistä voi valittaa Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.