Kommentti: Finnairin rahat riittävät vielä vuodeksi – kesällä on kohtalon hetket

Finnairissa toivotaan nyt löyhempiä matkustusrajoituksia, eikä ihme. Lentoyhtiöiden koronapiinalle ei näy loppua, ja viimeistään ensi kesä ratkaisee monen yhtiön kohtalon, Taloussanomien tuottaja Katja Okkonen kirjoittaa.

Lentoyhtiö Finnair kertoi tänään roimasti karsitusta talvikauden liikenneohjelmastaan, joka pitää sisällään suuria kysymysmerkkejä. Esimerkiksi Lapin-lennot on päivitetty vain marraskuun loppuun, koska tulevan talven kysyntänäkymät ovat epävarmat.

Viime vuonna yhtiö lensi noin 350 matkustajalentoa päivässä, tulevana talvikautena noin 75.

Lähiaikoina selviää, moniko Finnairin väestä saa kenkää, kun yt-neuvottelut saadaan päätökseen. Elokuun lopussa aloitetuissa neuvotteluissa vähennystarpeeksi arvioitiin noin tuhat työntekijää. Tähän asti yhtiössä karsittiin kuluja muun muassa lomautusten avulla.

Koronatilanne ei näytä helpottavan – päinvastoin – ja Finnairin tilanne käy päivä päivältä ahtaammaksi.

Suomen monia muita maita kireämmät matkustusrajoitukset ovat johtaneet siihen, että Finnairin kilpailijat ovat voineet kasvattaa matkustajamääriään ja kapasiteettiaan nopeammin kuin Finnair.

Ei siis ihme, että Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner on vaatinut hallitukselta nykyistä vapaampia matkustusrajoituksia.

Manner sanoi MTV:n Uutisextrassa lauantaina, että Suomen pitäisi ottaa käyttöön EU:n komission suosittama malli. Se sallisi matkustamisen nykyistä vapaammin myös maista, joissa ilmaantuvuusluku ylittää 25:n.

Suomessa on tarkoitus ottaa marraskuun lopussa käyttöön malli, jossa maahan voi tulla korkeamman ilmaantuvuuden maista ilman pitkää karanteenia. Edellytyksenä on kuitenkin testaus paitsi lähtömaassa myös Suomessa, jos matka kestää yli 72 tuntia. Matkailuala on laajasti arvostellut mallia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi Twitterissä eilen illalla, että matkailun terveysturvallisuutta koskevia linjauksia on tarkasteltava uudelleen. Hänen mukaansa sosiaali- ja terveysministeriö aikoo esittää valtioneuvostolle tähän liittyviä muutoksia. Toistaiseksi ei ole tiedossa, minkäsuuntaisia muutoksia rajoituksiin on tulossa.

Toinen asia on se, miten ihmiset lopulta toimivat, jos rajoituksia höllennetään. Lähteekö matkojen kysyntä kasvuun, kun samaan aikaan koronatapausten määrän kasvu Suomessakin vain kiihtyy?

Finnair on kertonut tekevänsä päivittäin kahden miljoonan euron tappiot, mikä tarkoittaa vuodessa noin 700 miljoonaa euroa.

Finnair on kuitenkin siitä onnellisessa asemassa, että sen kassa on alansa vahvimpia. Manner on kertonut, että kassa riittää hyvin vähäisellä liikevaihdolla ensi vuoden loppupuolelle.

Toimialalla tulos tehdään käytännössä huhti–syyskuun aikana, joten ensi kesäkausi on ratkaiseva lentoyhtiöiden selviämiselle.

Finnair kertoi tänään myös alustavasta liikenneohjelmastaan kesäkaudelle varoittaen kuitenkin, että siihen voi tulla muutoksia vielä alkuvuonna kysynnästä riippuen.

Ilman lentoyhtiöruumiita tästä kriisistä tuskin selvitään, ja koko ala voi olla aivan uudessa tilanteessa, kun koronakriisi lopulta helpottaa. Mitkä yhtiöt ovat jäljellä ja millä hinnalla lentoja silloin saa?