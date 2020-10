Oikeudessa on ratkottu lukuisia kiistoja, joiden lopputuloksena taloyhtiön osakas on maksanut jopa satojen tuhansien eurojen oikeudenkäyntikuluja.

IS kävi läpi viime vuosilta kiinteistöriitoja, jotka käsiteltiin ensin käräjäoikeudessa ja sen jälkeen vielä hovioikeudessa.

Kahden tuomioistuinkäsittelyn jälkeen riitajuttujen oikeudenkäyntikulut nousevat lähes aina kymmeniin tuhansiin euroihin ja helposti yli 100 000 euron.

Rivitalokaksio maksoi 125 000 euroa – riidan hinnaksi tuli neljännesmiljoona

Taloyhtiöriidoissa oikeudenkäyntikulut nousevat helposti satoihin tuhansiin euroihin. Niin kävi myös itähämäläisen rivitalokaksion riidassa.

Osakas hankki asunnon yli kymmenen vuotta sitten ja maksoi siitä 125 000 euroa. Oikeusjuttuja yhtiön ja osakkaan välillä oli useita ja asiakirjapinokin tuhansia sivuja.

Sitkeä riita käynnistyi, kun osakas löysi rakennusvirheitä, joiden selvittelyssä auttoi hänen läheisensä, joka on rakennusalan ammattilainen. Pelkän selvittelyn hintalapuksi osakas sai 60 000 euroa, kun sukulaismies teki töitä 550 tuntia, noin 14 työviikkoa.

Ensimmäinen oikeuskäsittely maksoi osakkaalle 110 000 euroa, kun kaikki kulut kaatuivat hänen päälleen. Laskun maksamiseksi oli käytävä asioimassa pankin lainaosastolla. Taloyhtiö tosin joutui tekemään 13 000 euron verran remonttia asunnossa.

Taloyhtiö otti lopulta asunnon kolmeksi vuoden hallintaansa, kun osakas laiminlöi asioiden hoidon.

Hallintaanotosta tuli uusi oikeusjuttu, jonka osakas voitti, ja nyt yhtiön piikkiin tuli noin 25 000 euron kulut.

Riita asunnon remonttivirheistä jatkui vielä hovioikeudessa. Se päättyi osakkaan tappioksi ja oikeudenkäyntikululaskun summa oli lähes 10 000 euroa. Osakkaan talous oli jo rapautunut ja hän sai valtaosan kuluistaan oikeusavun piiriin.

Yhtä rivitalokaksiota koskevan riidan loppusumma nousi lähes neljännesmiljoonaan. Summasta yli 200 000 euroa joutui maksamaan asunnon omistaja ja loput taloyhtiö.

Riidan jälkeen asunnon hinnaksi tuli yli 300 000 euroa ja se oli vuosikaudet tyhjillään.

Kylpyhuoneen seinäremontin hinnaksi tuli 3 500 euroa – osakas sai maksettavakseen 190 000 euron oikeuskulut

Espoolainen taloyhtiö remontoi kylpyhuoneet. Yhden huoneiston kylpyhuoneen seinään ilmestyi halkeama remontin jälkeen.

Huoneisto oli omistajansa sijoitusasunto. Halkeama oli remontoitava ja osakas vaati taloyhtiöltä 12 500 euron korvauksia.

Summasta 9 000 euron siivu oli vuokratulojen menetyksiä ja remontin osuudeksi jäi 3 500 euroa.

Taloyhtiö kieltäytyi maksamasta laskua, koska ennen remonttia kaikille osakkaille oli ilmoitettu, että jos kylpyhuoneeseen tulee seiniin kiinnitettävää kalustoa niin rakenteita vahvistetaan asentamalla lisätukia suihkuovia varten.

Osakkaan mielestä seinä oli remontoitu väärin, ja sillä perusteella hän vaati taloyhtiötä maksamaan seinän kunnostuksen.

Osakas ilmoitti ettei ollut saanut tietoa tarvittavista lisätuista ja oli laitattanut kylpyhuoneeseen suihkukaapin, jonka raskas ovi oli ilmeisesti kuormittanut rakenteita niin, että seinälaattoihin tuli halkeama.

Osakas hävisi nostamansa kanteen. Käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana hänen väitettään, ettei hän olisi saanut taloyhtiön tukirakenteista antamaa tietoa, jonka kaikki muut osakkaat olivat saaneet.

Käräjäoikeudesta osakkaalle tuli 96 500 euron oikeudenkäyntikululasku.

Hän vei riidan vielä Helsingin hovioikeuteen ja sielläkin tuli tappio. Oikeuskuluja tuli lisää maksettavaksi yli 90 000 euroa.

Nyt kylpyhuoneessa saattaa olla Suomen kallein seinä – hinta noin 190 000 euroa.

Kolmen ikkunan vaihdosta paisui järisyttävä riita

Riita helsinkiläisen ullakkohuoneiston ikkunoista on kouluesimerkki suurista kuluista, joista lasku lankeaa sekä asunnon omistajalle että taloyhtiölle. Jos osapuolet olisivat pystyneet sopimaan erimielisyytensä, olisi rahaa säästynyt ainakin oikeudenkäyntikulujen verran – kulut olivat 213 000 euroa.

Taloyhtiössä tehtiin kattoremontti. Sen seurauksena 74-neliöisen ullakkohuoneiston omistaja vaati 84 000 euron korvauksia taloyhtiöltä.

Osakkaan mielestä asunnon arvo oli pudonnut, koska kolmen kattoikkunan alareunaa nostettiin 15 senttiä ja reuna asettui 145 sentin korkeuteen lattiasta.

Asunnon omistaja rakennutti asuntonsa parikymmentä vuotta sitten tietoisena siitä, että taloyhtiössä oli tulossa kattoremontti.

Katto remontoitiin muutama vuosi sitten ja sitä korotettiin rakenteiden tuuletuksen lisäämiseksi. Ullakkohuoneiston ikkunat oli uusittava kosteusvaurioiden vuoksi ja näkymä ikkunoista pieneni alareunan muutoksen vuoksi.

Asunnon omistaja nosti kanteen ja vaati taloyhtiöltä 84 000 euron korvauksia. Osakkaan mielestä taloyhtiö oli syyllinen kosteusvaurioihin.

Taloyhtiön näkemyksen mukaan syyllinen oli osakas, ja yhtiö nosti vastakanteen. Yhtiö vaati 133 000 euron korvauksia.

Yhtiön mielestä ullakkohuoneistossa oli useita rakennusvirheitä, joista vastuu omistajalla.

Käräjäoikeus hylkäsi kummankin osapuolen laskun, mutta määräsi taloyhtiön maksamaan 380 euroa vastapuolelle lämpökuvauksista.

Omistajalle käräjäoikeudesta tuli lähes 50 000 euron oikeudenkäyntilasku ja taloyhtiölle yli 85 000 euron lasku.

Riitaa jatkettiin vielä hovioikeudessa, josta kummallekin osapuolelle tuli lisää kuluja. Se ei käräjäoikeuden päätöstä muuttanut muutoin kuin leikkasi hieman asunnon omistajan kuluja käräjäoikeuden ratkaisun osalta.

Asunnon omistajalle lankesi maksettavaksi kaikkiaan noin 80 000 euron oikeudenkäyntikulut ja taloyhtiölle 133 000 euron kulut.

Osakkaan mielestä tukimuurista irtosi vain yksi kivi, hinnaksi tuli yli 200 000 euroa

Meren rannan tuntumassa Helsingissä sijaitsevan rivitalon tukimuurista käytiin muheva oikeusriita.

Usein sanotaan, että mitä pienemmästä taloyhtiöstä on kyse, sitä vaikeampi on riita. Kyseisessä taloyhtiössä on kolme asuntoa.

Luonnonkivimuuri rajaa rinnetontin niin, että asuntojen omistajilla on myös kohtuullinen piha-alue.

Tukimuurista oli irronnut kiviä, ja se olisi pitänyt korjata jo aikoja sitten. Rakennusvirastokin oli huomauttanut taloyhtiötä, ja tontilla pidettiin katselmus.

Remontista oikeusjutun nostaneen osakkaan mielestä muurista oli irronnut vain yksi kivi ja remontti oli hänen mielestään turha.

Kaksi muuta osakasta oli huolissaan naapureiden turvallisuudesta. Heidän näkemyksensä mukaan muurista oli karannut yhden kiven sijasta useita murikoita.

Muuri korjattiin ja saatiin kuntoon, mutta osakkaiden välit menivät entistä huonompaan kuntoon.

Työn hinnaksi tuli 105 000 euroa.

Keskinäisiä säröjään osakkaat päätyivät ratkomaan käräjäsaliin. Remonttia vastustaneen omistajan mielestä kaksi muuta osakasta hyötyivät remontista enemmän kuin hän ja oli sitä mieltä, että osakkaita kohdeltiin eriarvoisesti.

Kanteen nostanut hävisi riidan käräjäoikeudessa, josta hänelle tuli 105 000 euron oikeudenkäyntikulut. Hän ei tyytynyt käräjäoikeuden päätökseen ja vei riitakanteen edelleen hovioikeuteen.

Hovioikeus ei ratkaisua muuttanut, mutta osakas sai vielä 60 000 euron lisää maksettavaa. Hänelle tuli riidasta 165 000 euron oikeuskulut ja päälle vielä 35 000 euron kulut aidan korjaamisesta – yhteensä 200 000 euroa.

Kaksi muuta osakasta selvisivät aitaremontista 35 000 euron kuluilla.

Osakas luotti isännöitsijän sanaan – astiapesukoneen aiheuttama vahinko kaatui lopulta taloyhtiölle

Taloyhtiön hallinnossa aiemmin mukana ollut osakas oli joutua maksamaan kalliin remontin, kun hän luotti isännöitsijän sanaan.

Osakkaan astianpesukone laski vedet alleen. Alapuoliset asunnot saivat myös osan vesivahingoista.

Osakas ja isännöitsijä sopivat ennen remonttia kustannustenjaosta, ja osakas toimi sen mukaan.

Vantaalainen taloyhtiö oli eri linjoilla kuin yhtiön isännöitsijä. Osakas ei saisikaan taloyhtiöltä isännöitsijän lupaamia asuntonsa kalusteiden ja lattioiden kustannuksia.

Osakas odotti, että yhtiö korvaa kulut entiseen tapaan huoneiston perustasoon saakka. Työkulut maksoi taloyhtiön hallitus, muttei tarvikkeita.

Taloyhtiö totesi, ettei isännöitsijällä ollut valtuuksia sopia asiaa, vaikka aiemmin sellaista käytäntöä olikin noudatettu.

Asunnon omistaja haki 6 700 euron tarvikekulujaan käräjäoikeudesta kanteella. Lisäksi hän vaati 17 000 euron perintä- ja oikeudenkäyntikulujaan.

Taloyhtiö totesi oikeudessa, ettei kyse ollut tavanomaisesta kiinteistön pitoa koskevasta asiasta, josta isännöitsijä voi sopia ilman valtuutusta.

Käräjäoikeus hylkäsi kanteen. Se totesi, ettei sopimusta osakkaan ja taloyhtiön välillä kustannuksista ollut syntynyt. Se muistutti, että kyse oli omistajan pesukoneesta eikä taloyhtiölle kuuluvasta kunnossapitovastuusta.

Osakkaalle oli tulossa käräjäoikeuden ratkaisun perusteella 30 000 euron lasku.

Kannetta pääsi käsittelemään myös hovioikeus, kun osakas valitti ratkaisusta.

Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen. Sen mielestä osakkaan ja isännöitsijän välillä oli syntynyt sopimus, joka sitoi myös taloyhtiötä.

Taloyhtiö sai maksettavakseen noin 50 000 euron laskun, josta oikeudenkäyntikulujen osuus oli 45 000 euroa.