Nordea meni Jodeliin – yksi aihe korostui kysymyksissä nopeasti

Ensimmäisenä suomalaispankkina anonyymiin Jodel-viestintäsovellukseen liittyvä Nordea ylläpitää kanavaansa ainakin vuoden loppuun.

Nordea kohdistaa sosiaalisen median neuvontaansa ensimmäisenä pankkina Suomessa nuorten suosimaan Jodeliin.

Pankki perustelee strategiaansa sillä, että nuoret pitää tavoittaa sieltä, missä he ovat ennestään, sillä yhä useammalla nuorella voi olla kynnys ottaa yhteyttä pankkipalveluihin.

Anonyymi viestintäalusta Jodel valikoitui erityisesti sen matalan käyttökynnyksen ja nuoren käyttäjäprofiilinsa takia. Jodel on suunnattu varsinkin korkeakouluopiskelijoille, ja yli 80 prosenttia käyttäjistä on 18–30-vuotiaita. Lisäksi Jodel perustuu paikallisuuteen, sillä käyttäjä näkee keskustelut pääsääntöisesti vain kymmenen kilometrin säteellä.

Nordean asiakaspalvelijat vastaavat viesteihin 14 suurimman kaupungin alueilla. Eniten käyttäjiä on toistaiseksi pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa.

Nordean sosiaalisen median asiakaspalvelusta vastaava Kristiina Pallonen kertoo, että Nordealle perustettu keskustelukanava on saanut yllättävän suuren suosion nopeasti. Pankki osasi arvella, että kysyntää anonyymille kysymysalustalle on, sillä se oli aiemmin ostanut mainostilaa Jodelista. Mainosten kautta pankin asiakasneuvojat kertoivat Jodel-sovelluksen käyttäjille heidän haluamistaan kysymyksistä ja nyt viestintää haluttiin laajentaa.

Tämän hetken suunnitelman mukaan Nordea aikoo ylläpitää Jodel-kanavaansa ainakin loppuvuoden ajan.

Pallosen mukaan kanavalla kysytään eniten opintolaina-asioista, mikä ei varsinaisesti ole yllättynyt.

– Kysymykset ovat itse asiassa samanlaisia, kuin muissakin sosiaalisen median palveluissa. Paljon siis kysytään digitaalisista palveluista, korteista ja lainoista. Jodelissa nousee ylikorostetusti opintolaina, Pallonen sanoo.

Pallosen mukaan kysytään erityisesti siitä, kuinka lainaa haetaan ja miten valtiontakaus toimii. Kysymykset eivät ole pankkikohtaisia, vaan Nordean kanavalla annetaan yleisluontoisesti neuvoa.

Pallonen korostaakin, että kanavasta on hyötyä kaikille pankkiasioita tuumaileville.

Toistaiseksi pankin rantautuminen Jodeliin on otettu vastaan hyvin. Pallonen kokee, että useampi henkilö on saanut kysymyksiinsä sen kautta apua. Jos ongelma on hyvin henkilökohtainen, ohjataan asiakas olemaan yhteydessä pankin viralliseen asiakaspalveluun.

Varsinkin anonyymeihin viestintäkanaviin kuuluvaa trollaamista Nordean Jodel-kanavalla on ollut vain vähän.

– Muutamia yksittäisiä trollaamisia kanavalla on ollut, mutta melko asiallisena keskustelu on pysynyt. Käyttäjät moderoivat keskustelua hyvin.

Pallonen toivoo, että Nordea toimisi suunnannäyttäjänä ja myös muut pankit olisivat valmiita pohtimaan sitä, olisiko Jodeliin tai muihin nuorten suosimiin palveluihin liittyminen järkevää.

Vaikka Nordea on ensimmäinen neuvontaa Jodelissa tarjoava suomalainen pankki, ovat monet yritykset ottaneet sovelluksen mainontansa välineeksi. Mainontaa sovelluksessa ovat ostaneet muun muassa Stockmann, Subway ja Telia.

Jodelin tarkka käyttäjämäärä ei ole tiedossa, mutta varsinkin suurimmissa kaupungeissa keskustelu on aktiivista.