Taloyhtiö päätti asennuttaa hissin jälkikäteen – näin paljon asuntojen arvon uskotaan nousevan

Keravalaisessa taloyhtiössä suurin syy hissin rakentamiseen oli vanhusten hyvinvointi. Hissin kustannukset jyvitetään asuinkerroksen ja asunnon koon mukaan

Keravalaisessa kerrostalossa on meneillään rakennustyöt, sillä taloyhtiö päätti asennuttaa 1980-luvulta peräisin olevaan nelikerroksiseen taloon hissin. Osakkaat perustelivat asennusta esteettömyydellä: talossa on useampia vanhoja asukkaita, joille ennemmin tai myöhemmin portaiden kipuaminen käy vaikeaksi.

Toisaalta hissiä perusteltiin myös asuntojen nopeammalla myyntiajalla ja arvonnousulla. Lopulta vain kaksi osakasta päätyi vastustamaan hissien jälkiasennusta ja yksikään asuntosijoittaja ei osallistunut yhtiökokoukseen, eli toisin sanoen he antoivat hyväksyntänsä.

Jutun alussa olevalla videolla Koneen Riku Nevalainen kertoo hissien jälkiasennuksesta.

Killan kaupunginosassa sijaitseva kerrostalo on yksi noin 100–200 talosta, johon asennetaan hissi jälkiasennuksena tänä vuonna. Määrä on laskenut viime vuosina, vaikka Suomen kerrostaloista lähes puolet on hissittömiä Kiinteistönvälitysalan keskusliiton (KVKL) mukaan.

KVKL:n dataa hyödyntänyt pro gradu -tutkielma osoittaa hissin jälkiasennuksen hyödyt kiistatta. Asuntojen arvo nousi asennuksen jälkeen noin 2 prosenttia, mutta paikallisesti jopa 6 prosenttia, asunnon myyntiaika lyheni huomattavasti, ostajakunta laajeni ja ikäihmiset pystyivät asumaan jopa kahdeksan vuotta pidempään hissillisessä kerrostalossa kuin hissittömässä.

Vanhuksen palveluasuminen maksaa jopa 300 000 euroa per henkilö kunnille, joten KVKL:n mukaan hissin jälkiasennuksen hyöty on selvä myös kuntataloudelle, kun huomioidaan että joka viides hissittömässä talossa asuvista henkilöistä on yli 65-vuotias.

Keravalaista hissityömaata esittelee pääurakoitsija Koneen myyntineuvottelija Riku Nevalainen. Hän kertoo, että hissin jälkiasennuksia hankitaan hyvin monenlaisiin taloihin. Vanhimmat kerrostalot ovat 1800-luvun puolelta ja uusimmat yllättäväkin tuoreita rakennuksia. Yhdistävä tekijä on se, että usein niissä on kolmesta neljään kerrosta tai enemmän.

Hissityömaa Keravalla on jo yli puolen välin. Jälkiasennus on paikalla hoidettu melko tyypilliseen tapaan: entiseen porraskäytävään on tehty tilaa hissikuilulle, kun taas portaille on tehty oma moduulinsa kerrostalon vanhan ulkoseinän ulkopuolelle. Hissikuilua paikalla ei vielä ole, vain perusta, jota Nevalainen esittelee.

Pääurakoitsija Koneen myyntineuvottelija Riku Nevalainen sanoo, että hissien jälkiasennukset ovat vähentyneet viime vuosina. Tulevaisuudessa tavoitteena on tehdä 500 jälkiasennusta vuodessa, kun nyt luku yltää korkeimmillaan noin 200:aan.­

Porrasmoduulia nostetaan paikalleen.­

Kaikkiaan valmista pitäisi olla jouluna, 9 kuukauden työn jälkeen, mutta työmaalla on ahkeroitu ja aikataulusta ollaan jopa edellä. Hissi toimineekin jo marraskuun aikana.

– Moniin muihin remontteihin nähden hissin jälkiasennus on siitä hyvä, että usein sen ajan voi asua omassa asunnossaan. Täällä asukkailla oli yksi kahdeksan tunnin hetki, jolloin ulos tai sisään ei päässyt, kun rakennettiin väliaikaisia portaita. Senkin ajan asukkaat pystyivät oleskelemaan kotonaan, Nevalainen sanoo.

Jälkiasennuksia voidaan tehdä Nevalaisen mukaan noin yhdeksällä eri tavalla. Joitain erikoistapauksia lukuun ottamatta jokaiseen kerrostaloon voi tavalla tai toisella jälkiasentaa hissin, sillä minimissään tarvitaan vain 2,6 metrin levyinen tila, johon voidaan mahduttaa kapea hissi ja portaat.

Jos porraskäytävä on alle 2,6 metriä, silloinkin siihen on mahdollista asentaa kapea hissi, tai vaihtoehtoisesti erillinen hissi-, tai porrastorni talon ulkopuolelle, jolla saadaan riittävästi tilaa tilavalle hissille. On äärimmäisen harvinaista, että kerrostalon tontti loppuisi välittömästi ulkoseinän jälkeen, jolloin erillistä tornia ei voitaisi pystyttää.

Katso porrasmoduulin asentamisesta video alta.

Mutta paljonko sellainen hissin jälkiasennus sitten maksaa?

Nevalainen kertoo, että taloyhtiöt saavat jälkiasennettavien hissien hinnasta pois kaikkialla Suomessa 45 prosenttia ARAn myöntämällä hissiavustuksella. Lisäksi osa kaupungeista maksaa 20 prosenttiin asti kuntakohtaisia hissiavustuksia.

Keravalla kuntakohtaista avustusta ei kuitenkaan ole ja se on suuri harmi, toteavat Asunto oy Salpasalmen hallituksen puheenjohtaja Ari Sutinen ja Keravan Kiinteistöpalvelun isännöitsijä Risto Heikkilä.

– Jälkiasennettavan hissin kustannukset jyvitetään osakkaille siten, että pohjakerroksissa omistavat osakkaat maksavat vähiten ja ylimmässä kerroksessa asuvat eniten. Ylimpiä kerroksiahan hissi hyödyttää eniten, vaikka toki kaikki tästä hyötyvät, Heikkilä sanoo.

Isännöitsijä Risto Heikkilä Keravan kiinteistöpalvelusta toivoisi hissien jälkiasennusten yleistymistä.­

Heikkilä heittää arvion, että hissin kustannukset olivat alimmassa kerroksessa 80 euroa asunnon neliömetriä kohden ja ylimmässä noin 300 euroa neliömetriltä.

Sutinen sanoo, että hissiprosessi sai alkunsa noin kolmisen vuotta sitten, jolloin asukkailta kartoitettiin halukkuutta hissin asentamiseen. Tuolloin asia ei saanut kannatusta. Taloyhtiön hallitus kuitenkin vei asian yhtiökokoukseen käsiteltäväksi myöhemmin, ja hissiprojektin vastustus jäi vähäiseksi.

Vihreästä valosta asiat etenivät nopeasti, ja hissiremontti alkoi noin puolen vuoden päästä.

– Suurin peruste hissille oli se, että helpotetaan taloyhtiössä asuvien iäkkäämpien ihmisten elämää, mutta hyötyvät hissistä lapsiperheetkin rattaineen. Toisekseen tästä talosta oli todella vaikeaa myydä asuntoja, mutta nyt on kiinnostusta, Sutinen kertoo.

Hän arvioi, että joissain asunnoissa ja kerrostaloissa huoneiston arvo voi nousta jopa 20 000–30 000 euroa.

– Ymmärrän tietysti, ettei hissiremonttiin haluta lähteä, jos talolla ei ole lainkaan arvoa. Eihän silloin saa lainaakaan. Muussa tapauksessa rahaa kannattaa käyttää, kun lainakin on halpaa. Ei sitä kannata tilillä makuuttaa, Sutinen sanoo.

Taloyhtiön asunnoista jopa puolet on sijoittajien hallussa. Sijoittajien hiljainen myönteinen reaktio todisti Sutisen mukaan sen, että hissiremontista on myös taloudellista hyötyä.

Samaa mieltä on Koneen Nevalainen. Hän puhuu tietysti hissien puolesta jo asemansakin takia, mutta hissien jälkiasennusten vähenevä trendi herättää huolta.

Nevalainen kokee, että jälkiasennuksia tulisi tukea niin esteettömyyden kuin kuntataloudenkin näkökulmasta. Kotihoito on paitsi palveluasumista halvempaa, myös ikäihmiselle usein mukavampi vaihtoehto.

– En osaa sanoa, mistä trendi johtuu, mutta tietääkseni hallitus haluaa siihen muutosta, Nevalainen sanoo.

Porraskäytävä ennen kuin hissikuilulle tehtiin tilaa.­

Porrasmoduuli on asennettu ulkopuolella ja entisistä portaista on purettu puolet, jotta hissikuilu mahtuisi rappuun.­

Jos asunto-osakeyhtiössä mielipiteet hissin asentamisesta jakautuisivat rajusti, on Nevalaisen mukaan mahdollista, että yhteen rappuun asennettaisiin hissi, mutta toiseen ei. Käytännössä tämä on hyvin harvinaista.

Koko kolmikon mielestä asennemuutos hissittömiä taloja kohtaan on viime aikoina ollut suurta. Se näkyy myös markkinoilla.

– Ei nuoretkaan enää halua hissittömään taloon. Hissi koetaan tarpeelliseksi osaksi kerrostaloasumista, ja siihen nähden hissiremonttiin tehtävä satsaus on kohtuullinen, isännöitsijä Heikkilä sanoo.

Samaa mieltä on taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sutinen. Hän sanoo ymmärtävänsä, että tiukassa taloudellisessa tilanteessa hissiremontti ei ole toivottavin. Hän ei myöskään ihmettele, että rakennushalut ovat vähissä, jos viime vuosina on jo remontoitu putkistot, tehty julkisivuremonttia ja niin edelleen.

As Oy Salpasalmen hallituksen puheenjohtaja Ari Sutinen kertoo, että pikkuhiljaa osakkaat ovat ymmärtäneet hissin hyödyt.­

– Minusta tuntuu, että valtaosa asukkaista ymmärsi hissin hyödyt. Jos ajatellaan vaikka vanhuksia, niin onhan se heille helpottavaa, ettei tarvitse muuttaa hissitaloon tai palvelutaloon, kun kunto alkaa heiketä. Moni täällä asuva ei halua muuttaa pois, Sutinen sanoo.

Koneen Nevalainen sanoo uskovansa, että hissien jälkiasennusten suhteen trendi tulee vielä kääntymään. Tavoitteena olisi noin 500 hissin jälkiasennusta vuodessa.