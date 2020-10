Mies osti lähes 200 neliön omakotitalon rakennusalan ammattilaiselta – kuvat: tässä talossa ei voinut asua päivääkään

Vaasalaismies etsi talvella 2018 sopivaa omakotitaloa perheelleen Vaasasta. Sellainen löytyi ja maaliskuussa 2018 tehtiin kauppakirjat vuonna 1971 rakennetusta omakotitalosta, jossa laajennuksen jälkeen kerrosalaa oli hulppeat 197 neliötä.

Kaiken piti olla kunnossa. Myyjäpariskunnan aviomies oli luotettava rakennusalan ammattilainen, joten 168 000 eurolla omistajaa oli vaihtanut hyväkuntoinen omakotitalo. Ennen kauppaa tehdyn kosteus- ja kuntoraportin mukaan omakotitalo oli siistissä kunnossa ja sisäilma raikas. Märkätiloissa oli havaittu kohonneita arvoja, mutta kun laatoituksen alla oli vesieristys, niin siitäkään ei tarvitsisi huolta kantaa.

Vappuaattona ostaja pääsi muuttamaan taloon. Tai olisi päässyt, sillä karu totuus ostetun talon kunnosta lävähti silloin silmille. Tyhjätyn talon olohuoneen parkettilattiassa oli merkkejä vesivahingosta. Kun kauppaa oli hierottu, niin jäljet olivat jääneet sohvan alle piiloon.

Ostaja tilasi taloon välittömästi uuden kosteuskartoituksen toiselta yhtiöltä. Ja talon vikalista oli pitkä. Olohuoneen lattianäytteestä löytyi runsaasti mikrobeja ja/tai sädesientä. Olohuoneen seinästä otetusta näytteestä löytyi niin ikään mikrobeja.

Olohuoneen lattiassa oli paljaalla silmällä erottuvia värimuutoksia. Vanhat patteriputket oli jätetty tulppaamatta.­

Myös muista tiloista löytyi merkkejä kosteusvaurioista. Keittiöstä astianpesukone ympäristössä merkkejä kosteusvauriosta oli niin lattiassa kuin seinässä. Talossa oli tehty kylpyhuoneremontti vuonna 2013. Siitä huolimatta kuukauden ajan käyttämättä olleessa kylpyhuoneessa oli kosteusarvot koholla, vaikka lattialämmitys oli ollut päällä.

Tarkastuksen yhteydessä kävi myös ilmi, että kun talon lämmitystä oli laitettu uuteen uskoon, niin vanhat patteriputket oli katkaistu ja jätetty tulppaamattomina puukoolatun lattiarakenteen eristetilaan. Raportissa todettiin talon perustuksien olevan tyypillinen aikansa riskirakenneratkaisu.

Ostaja vaati kaupanpurkua

Ostaja reklamoi virheistä myyjille elokuussa 2018 ja vaati virheisiin vedoten kaupanpurkua. Myyjäpariskunta ei tähän suostunut, vaan vaati laajemman kartoituksen tekoa talossa. Kartoituksen kustannuksiin he eivät kuitenkaan olleet valmiita osallistumaan.

Talon myynyt pariskunta oli ostanut talon vuonna 2003. Mies oli ammatiltaan rakennusmestari ja hän oli tehnyt useita remontteja taloon. Laajemman kartoituksen tulokset saivat tosin jopa Pohjanmaan käräjäoikeuden ihmettelemään rakennusmestarin ammattitaitoa nykypäiväisen rakentamisen suhteen.

Harrastetilan kattopalkki oli vinoutunut. Pilarien jänneväli arvioitiin liian pitkäksi.­

Vessan ilmanvaihtoventtiili johti ainoastaan yläpohjan villaeristeisiin, sillä kattoremontin yhteydessä ei läpivientiä ulkoilmaan oltu tehty. Tämän seurauksena kosteaa sisäilmaa päätyi eristeisiin ja eristeistä puolestaan villapölyä sisäilmaan.

Rakennusmestarin vuonna 2004 tekemän kattoremontin yhteydessä oli yläpohjan rakenteisiin jäänyt myös lahonneita rakenteita. Nämä lahot rakenteet havaittiin tammikuussa 2020, kun rakennusta tutki valtakunnallisesti arvostettu rakennusterveysasiantuntija. Alapohjasta otetuista neljästä materiaalinäytteestä peräti kolmessa oli todettu selvä mikrobikasvu materiaaleissa.

Kattoremontin yhteydessä oli jäänyt korjaamatta yläpohjan rakenteita, joissa oli pahoja lahovaurioita.­

Riskirakenteet ongelmana

Asiantuntijan raportin mukaan talossa oli useita riskirakenteita, jotka osaltaan olivat vaikuttaneet ongelmien syntyyn. Rakennusterveysasiantuntija kiinnitti raportissaan huomiota myös siihen, että ennen kauppaa tehdyssä kuntotarkastusraportissa ei ole ollut mainintaa kaikista riskirakenteista. Tällaisia ovat olleet puukoolattu lattiarakenne maavaraisen betonilaatan päällä, piilosokkelirakenne, väliseinät pohjalaatalle asti ja pohjalaatan yläpinta lähellä maanpintaa.

Talon korjauskustannusten arvioitiin olevan yli 100 000 euroa ja kun myyjät eivät kaupan purkuun suostuneet, niin talokauppa eteni Pohjanmaan käräjäoikeuteen. Oikeuden myyjät kiistivät ostajan väitteet kiinteistön laatuvirheestä.

Omasta mielestään he olivat kertoneet kiinteistöstä kaiken oleellisen ennen kauppaa, eivätkä he olleet antaa harhaan johtavaa tietoa talon kunnosta. Myyjien mielestä talo ei poikennut laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta ja hintaiselta kiinteistöltä voi odottaa. He myös kiistivät valtaosan asiantuntijoiden listaamista vioista. Samoin ongelmien korjaaminen olisi myyjien mielestä tullut selvästi arvioitu halvemmaksi.

Yläpohjassa viemärin tuuletusputki oli tukittu mineraalivillalla ja jätetty kattoremontin aikana virheellisesti johtamatta ulos.­

Käräjäoikeus: Kauppa purettava

Maaliskuun alussa 2020 Pohjanmaan käräjäoikeus määräsi talokaupan purettavaksi laatuvirheiden ja salaisten virheiden takia. Oikeus katsoi asiantuntijoiden tapaan talon olevan lattian ja seinien kosteus- ja mikrobivaurioiden takia asuinkelvoton. Laatuvirheeksi arvioitiin myös talon ilmanvaihtoventtiilin päättyminen yläpohjan villaeristeisiin, yläpohjan korjaamatta jääneet lahovauriot, yläpohjan eristämättömät putket ja harrastetilan palkin puutteellinen tuenta.

Yläpohjan ilmavaihdon ja saunan vesieristyksen ongelmat käräjäoikeus arvioi salaisiksi virheiksi. Käräjäoikeus pohti päätöksessään myös sitä, mikä oli rakennusalan ammattilaisen tietämys nykypäivän rakentamisesta. Oikeuden mukaan miehen toteuttamissa remonteissa tehdyt ratkaisut eivät antaneet hänestä kuvaa taitavana rakennusalan ammattilaisena.

Makuuhuoneen lattian parketissa oli selkeitä värimuutoksia. Parketeissa yleisesti ottaen paljon värimuutoksia, mahdollisesti vauriojälkiä.­

Lopullista lainvoimaista päätöstä asiassa saadaan vielä puoli vuotta odottaa. Myyjät ovat valittaneet käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen ja näillä näkymin ratkaisu asiassa annetaan maaliskuussa 2021. Vastikään myyjät hakivat Vaasan hovioikeudesta käräjäoikeuden tuomion täytäntöönpanon keskeytystä, mutta hovioikeus ei tähän suostunut.

Hovioikeuden kielteisen päätöksen jälkeen ulosottomies voi aloittaa perimistoimet. Epäonnistuneiden talokauppojen loppusaldo talon ostajan osalta on tällä hetkellä hänen hovioikeuteen toimittaman vastauksen mukaan yli 247 000 euroa.