Maksaisitko peikonlehdestä yli 4 000 euroa? Viherpeukaloiden villitys tuo lisätienestejä

Viherkasviharrastus elää buumia. Sosiaalisessa mediassa tehdään nyt myös rahaa myymällä vanhoja lajikkeita ja niiden himoittujen värimuunnosten pistokkaita.

Suomessakin myynnissä on melko kalliita pistokkaita, mutta ei sentään tuhansien eurojen. Ebayssa myynnissä on harvinainen, valkokirjava jättipeikonlehti (Monstera Deliciosa ‘Albo Variegata’), jonka lähtöhinta on 5 000 dollaria, 4 211 euroa.

Buumista kertoo, että Viherkasvit-Facebook-ryhmässä on jäseniä jo 56 000. Siellä keskustellaan viherkasvien kasvatuksesta, etsitään harvinaisuuksia ja vaihdetaan pistokkaita, usein myös ilmaiseksi.

Valikoimaa on enemmän, sosiaalinen media tuo yhteisöllisyyden harrastukseen ja tavan vaihtaa tietoja ja pistokkaita.

– Uskon ja toivon, että kyse on pysyvämmästä kehityksestä ei hetkellisesti buumista, Huonekasviseuran puheenjohtaja Paula Heino-Linnahalme sanoo.

– Ihmisillä on hoivaviettiä, ja kasveihin sitä on hyvä kanavoida. Korona-aikana ihmiset ovat olleet paljon kotona, ja moni on innostunut huonekasveista.

Osa tienaa kasvien jakamisella ja myynnillä jopa mukavasti lisätuloja. Hinnat voivat olla kymmeniä euroja yhdestä pistokkaasta. Kallein variegata-pistokas, jonka Heino-Linnahalme on nähnyt, oli 85 euroa.

Mummolan kasvit suosiossa

Värimuunnoksia kantavia suosittuja lajeja ovat peikonlehdet, vehkakasvit, kuten pinkkikirjava köynnösvehka (Philodendron pink princess), Muita suosiossa olevia lajeja ovat aidot muulinkorvat, posliinikukat alocasiat ja marantakasvit eli matit, maijat ja leenat.

Myös ”vanhanajan” kasvit ovat suosittuja. Kuten vanha enkelinsiipi eli korallibegonia, kiinanruusu, tai aito joulukaktus, jonka tunnistus on hankalaa, sekä amazonin lilja, tuonenkielo ja apostolinmiekka.

Siellä missä liikkuu rahaa, on myös huijaamista. Kokemattomille harrastajille on helppo tarjota tavallisen kaupasta ostetun kasvin pistokasta vanhana ja harvinaisena. Pistokkaan postituksessa on riskinsä.

– Myydään yhden jättipeikonlehden pistokasta, jossa on yksi iso lehti ja nivelväli, josta juurtuminen lähtee. Se voi maksaa 60 euroa. Miten saat lehden ehjänä perille. Ja jos saat, kasvi on alussa ihan pieni, koska se alkaa kasvupisteestä taimenen kokoisena.

– Onhan näitä lieveilmiöitä ollut. Tilataan ulkomailta jokin harvinaisempi värimuunnos, pätkitään se ja myydään kalliilla pistokkaat eteenpäin. Toisaalta näin saadaan myös lisää lajeja harrastajien ulottuville. Pistokkaissa, niin kuin kaikessa muussakin pätee kysynnän ja tarjonnan laki.

Ulkomailta tuontiin, erityisesti Euroopan unionin ulkopuolelta, liittyy myös paljon tullisääntöjä ja kieltoja.

Heino-Linnahalme muistuttaa, että pistokkaiden myyntiin pätevät samat säännöt kuin muuhunkin kirpputorimyyntiin. Myynnistä saadut voitot ovat verottomia, kun ne alittavat 5 000 euroa vuodessa.

– Siihen rajaan saa kyllä jo ihan urakalla myydä pistokkaita.