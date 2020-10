Metsäteollisuus vastaa pääministerin syytöksiin: Emme hae isänmaan edun kannalta negatiivista mallia

Metsäteollisuudessa ei ymmärretä taaskaan pääministerin syytöksiä.

Metsäalan ja pääministerin väliset jännitteet nousivat jälleen pintaan, kun työnantajia edustava Metsäteollisuus ilmoitti vetäytyvänsä keskitetyistä työehtosopimusneuvotteluista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) twiittasi alkuillasta, että hän tapasi viime viikolla Paperiliiton puheenjohtajan Petri Vanhalan.

– Tuon tapaamisen perusteella ehdin jo toivoa, että on löytymässä aitoa yhteishenkeä isänmaan puolesta kriisin keskellä. Metsäteollisuuden tämänpäiväinen ilmoitus kertoo varsin toisenlaista viestiä, Marin kirjoitti.

Metsäteollisuuden puheenjohtaja Ilkka Hämälä ei ollut vielä lukenut pääministerin viestejä.

Hämälä ei niele syytöksiä siitä, että Metsäteollisuus ei olisi isänmaan asialla.

– Varmaan kaikilla yhteiskunnallisilla toimijoilla on oikeus ja mahdollisuus sanoa asioihin kantansa, hän kommentoi Marinin puheita.

– Emmehän me ole hakemassa toimintatapamuutoksella mallia, joka on isänmaan edun kannalta negatiivinen. Haemme mallia, jolla voimme toimialan kilpailukykyä ja kehitystä paremmin hoitaa. Metsäteollisuushan on nimenomaan suomalaisen metsäteollisuuden edunvalvoja.

Metsäyhtiöiden ja laajemminkin yritysten yhteiskuntavastuusta ja repesi elokuun lopulla sanasota, kun Marin arvosteli UPM:n päätöstä lakkauttaa Kaipolan paperitehdas.

Pääministeri ei ole ykkösenä tapaamislistalla

Marin myös kertoi Twitterissä, että tapasi Metsäteollisuuden edustajia syyskuun alussa. Tämänpäiväinen uutispommi yllätti siksi hänet.

– Hallitukselle ei välitetty tapaamisessa ennakkotietoa irtautumisesta työehtosopimustoiminnasta.

Hämälä ei katso, että Metsäteollisuuden olisi pitänyt kertoa ennakolta suunnitelmasta.

– Me emme ole työmarkkinajärjestöjä tai poliittisia tahoja tästä informoineet. Sinänsä valtiojohtohan ei ole osapuoli näissä työehtosopimusneuvotteluissa. Tässä puhutaan siitä, miten Metsäteollisuus ry:n jäsenyhtiöt aikovat tulevaisuudessa käydä neuvotteluita.

Vaikka kyseessä on näinkin merkittävä ja historiallinenkin päätös?

– Emme yhdistyksen hallinnossa katsoneet, että tämä on asia, josta olisi syytä käydä ennakkokeskusteluita. Tämä oli meidän harkintamme ja linjaus tässä asiassa.

Hämälä sanoo, että tes-sopimuskaudella Metsäteollisuudella on vielä hyvin aikaa käydä keskusteluja myös ministeritasolla.

Pääministerin tapaaminen ei kuitenkaan ole ensimmäisenä listalla.

– Aloitamme tietysti keskustelun niiden tahojen kanssa jotka ovat lähimpänä asiaa. Uskon, että yritykset ovat tänään käyneet keskusteluita henkilöstönsä ja luottamushenkilöiden kanssa. Käymme sekä järjestö- liitto ja yritystasolla keskusteluita, mitenkä uudenlaista mallia rakennetaan.

Hämälä on seurannut vastaanottoa ja keskustelua päivällä.

– Se on tyypillistä sosiaalisen median keskustelua, jossa puolin ja toisin mennään ylilyönteihin ja kärjistyksiin. Pitäisi enemmän hakea yhteishenkeä siihen, miten asioita tekee.

– En ole lähtenyt tähän maailmaan riitoja rakentamaan, mutta en myöskään siihen että pidän asiat paikallaan.