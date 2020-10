Teollisuusliiton Aalto tyrmää Metsäteollisuuden perustelut: ”Jos työehtosopimustoiminta ei maistu, voi kysyä, maistuuko mikään muukaan”

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan on selvää, että ilmoitus vaikuttaa erilaisiin yhteisiin asioihin, kuten eläkejärjestelmään ja työttömyysturvajärjestelmään.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ei ole täysin yllättynyt Metsäteollisuuden ilmoituksesta irrottautua työehtoneuvotteluista ja siirtyä paikalliseen sopimiseen.

– Tällaista ilmaa on vähän ollut. Metsäteollisuus ei ole pitänyt neuvottelutoimintaa kovassa arvossa.

Aalto on pannut merkille, että muiden työnantajaliittojen edustajat ovat sosiaalisessa mediassa kehuneet Metsäteollisuuden ratkaisua.

– Saa nähdä, leviääkö tämä tauti. Selvää on ainakin se, ettei tämä vakautta lisää, mutta ehkä sen ei ole tarkoituskaan tehdä sitä.

Aalto miettii, onko korona-aikaa käytetty keppihevosena tehdä raju irtiotto.

Metsäteollisuus on perustellut muutosta sillä, että paikallinen sopiminen ei ole edistynyt. Aallon mielestä selitys on ontto.

– Meillä ja Paperiliitolla kummallakin on työehtosopimukset, joissa paikallisen sopimisen mahdollisuus on todella laaja. On jopa konekohtaisia sopimuksia.

Aalto pohtii, onko viimeaikaisella keskustelulla yhteiskuntavastuusta voinut olla merkitystä.

– Kyllähän keskustelu on ollut aika värikästä poliitikkojen ja metsäteollisuuden edustajien välillä, kun sitä on seurannut.

– Voi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että ei varmaankaan vaikutukseton ole ollut se, minkälaiset keskusteluvälit asianomaisilla ovat.

Aalto sanoo, että Metsäteollisuuden ilmoitus on merkittävä muutos koko suomalaiseen työmarkkinajärjestelmään.

Työnantajia edustava Metsäteollisuus voi Aallon mielestä ajatella, että kyse on vain työehtosopimuksesta.

Aallon mielestä on selvää, että ilmoitus vaikuttaa erilaisiin yhteisiin asioihin, kuten eläkejärjestelmään ja työttömyysturvajärjestelmään.

– Jos työehtosopimustoiminta ei maistu, voi kysyä, maistuuko mikään muukaan.

Eläkejärjestelmä on yhdessä aikoinaan luotu kolmikantaisesti, Aalto muistuttaa. Nyt voi kysyä, halutaanko järjestelmät saattaa kyseenalaisiksi.

– Pitäisikö koko eläkejärjestelmä siirtää suoraan valtion hoidettavaksi ja ottaa eläkeyhtiöt välistä pois.

Aallon johtama Teollisuusliitto on neuvotellut suoraan Metsäteollisuuden kanssa. Työehtosopimuksia on mekaanisessa metsäteollisuudessa ja puusepänteollisuudessa. Sopimusten piirissä on noin 10 000 liiton jäsentä.

Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa helmikuun loppuun 2022.

– Me nyt arvioimme ilmoituksen vaikutuksia ja miten asioita lähdetään viemään.

Aalto näkee ilmoituksessa jotain myönteistäkin.

– Saattaa olla, että järjestäytymisaste lähtee kehittymään positiiviseen suuntaan. Uhka tulee päälle. Yleissitovat sopimukset poistuvat. Ei ole enää ketään, joka huolehtii asioista järjestäytymättömien puolesta.

Metsäteollisuuden puolella järjestäytymisaste on 70–80 prosenttia.