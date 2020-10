Konecranesin Smith hehkuttaa fuusiota: ”Juuri sitä, mitä markkina haluaa”

Konecranes ja Cargotec ilmoittivat yhdistymisestä torstaina aamulla.

Konepajat Konecranes ja Cargotec ilmoittivat tänään yhdistymisestä. Konecranesin toimitusjohtajan Rob Smithin mukaan markkinan kannalta nyt on juuri sopiva hetki fuusiolle.

– Nyt on oikea hetki yhtiöillemme ja nyt on oikea hetki alalle. Asiakkaamme haluavat tätä. Tämä on juuri sitä, mitä markkina haluaa ja tämä on oikea hetki, Smith sanoo aamun analyytikkopuhelussa.

Ehdotetussa yhdistymisessä Konecranes sulautuu Cargoteciin. Yhdistettyjen yhtiöiden pro forma -liikevaihto olisi noin seitsemän miljardia euroa ja yhteenlaskettu henkilöstön määrä noin 29 000 työntekijää.

– Tavoittelemme markkinaa nopeampaa kasvua. Odotamme yli sadan miljoonan euron synergioita kolmen vuoden sisään fuusion toteutumisesta, Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen sanoi samassa tilaisuudessa.