Yhteydenottojen mukaan ongelmia on veloituksessa ja tunnistautumisessa.

OP:n verkkopalveluissa on parhaillaan häiriöitä. IS:n saamien yhteydenottojen perusteella asuntolainojen veloituksessa on häiriötä ja lisäksi verkkosivut ovat kaatuilleet. Myös tunnistautumispalveluissa on yhteydenottojen perusteella vikaa.

OP-ryhmä kertoo Twitterissä että vikaa korjataan parhaillaan:

OP kertoo myös, että vika voi vaikuttaa kirjautumisiin kirjautumisiin kolmansien osapuolten verkkosivuilla.