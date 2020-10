Konecranesin ja Cargotechin yhdistymisestä kerrottiin perheen ehdoilla – ”Vien ensin lapset kouluun”

Molempien yritysten pörssikurssit lähtivät kovaan nousuun asian paljastuttua.

Nostolaitevalmistaja Konecranes ja kuormankäsittelylaitevalmistaja Cargotec kertoivat torstaina suunnittelevansa yhdistymistä. Tieto sai yhtiöiden pörssikurssit nousuun, mutta tiedotustilaisuudessa ei kerrottu sitä, että se järjestettiin lasten ehdoilla.

Cargotechin hallituksen puheenjohtaja ja suuromistaja Ilkka Herlinin vaimo Saara Kankaanrinta kertoi Twitter-tilillään seuranneensa jättidiilin viimeisten askelmerkkien suunnittelua sivusta ja ilahtuneensa Herlinin asettamista raameista.

”En pääse aiemmin, vien ensin lapset kouluun”, Kankaanrinta kertoo Herlinin sanoneen.

Kankaanrinta ja Herlin viihtyvät paljon Paraisilla, jossa heillä on 850 hehtaarin maatila. Kiinnostus ympäristöön on yhdistänyt vuonna 2009 avioitunutta paria aivan ensikohtaamisesta asti, sillä he tapasivat Pietarin jätevedenpuhdistamolla.

Nykyään pari asuu Hangossa luonnon ja meren läheisyydessä kolmen lapsensa ja kahden koiransa kanssa. Kankaanrinta toimii myös Ilta-Sanomien kolumnistina.