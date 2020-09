Analyytikko: Pihlajalinnan pärjääminen markkinoilla ei ole täysin varmaa – yrityskaupan todennäköisyys noin nolla

Terveyspalveluyhtiöiden Mehiläisen ja Pihlajalinnan yrityskauppa peruuntuu lähes varmasti. Näin arvioi analyysiyhtiö Inderes aamukatsauksessaan.

Analyytikko Petri Kajaani kirjoittaa, että kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksen jälkeen yrityskaupan todennäköisyys laski lähes nollaan. KKV:n näkemys tuli Inderesille yllätyksenä, sillä sitä ennen yhtiö oli arvioinut kaupan toteutumisen todennäköisyyden olleen lähes 100.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esitti markkinaoikeudelle Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan kieltämistä tiistaina. KKV:n mukaan yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua terveyspalveluiden markkinoilla, sillä kaupan jälkeen markkinoille jäisi vain kaksi valtakunnallista terveyspalveluyritystä.

Viranomaisen mukaan se myös johtaisi palveluiden hintojen huomattavaan nousuun.

Inderes arvioi nyt Pihlajalinnan osaketta itsenäisenä yhtiönä ilman mahdollista yrityskauppaa. Tämän myötä Inderes laskee osasuosituksen tasolta ”lisää” tasolle ”vähennä”. Tavoitehinnaksi Inderes asetti 11,0 euroa.

Inderesin arvion mukaan Suomen poliittinen ilmapiiri yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelun yhtiöitä kohtaan on muuttunut selvästi negatiivisemmaksi. Kajaani muistuttaa katsauksessa myös, että Pihlajalinnan kannattavuus on ollut viime vuosina paineessa ja yhtiö on jäänyt taloudellisista tavoitteistaan.

Inderes ei ole täysin vakuuttunut siitä, että Pihlajalinna voi kehittää omaa toimintaa ja pärjätä markkinan kilpailutilanteessa.