Kysely välittäjille paljastaa: tällaisten asuntojen kysyntää korona kiihdytti – SKVL:n toimitusjohtaja vinkkaa, mistä nyt kannattaa ostaa

Korona-aikana erityisesti uusien oma­kotitalojen ja rivitalo­asuntojen kysyntä on lähtenyt hurjaan nousuun.

Asuntokauppa on sujunut suuressa osassa Suomea jopa tavallista vilkkaammin, vaikka koronapandemia iski yllättäen Suomen ja koko maailman talouteen keväällä. Omakotitalojen ja rivitaloasuntojen kysyntä on piristynyt koko maassa, Suomen Kiinteistönvälittäjien (SKVL) markkinatiedote ja -ennuste osoittavat.

Tiedot on kerätty kiinteistönvälittäjille tehdystä kyselystä.

– Kun korona alkoi, ihmiset ryntäsivät ostamaan omakotitaloja, paritaloja ja rivitaloja. Ei suinkaan olla muuttamassa mihinkään kauas omakotitaloihin, vaan muutetaan vain asumismuotoa nykyisen asumisympäristön tai työpaikka-alueen lähellä, SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg kuvailee.

Mannerbergin mukaan ihmiset haluavat ostaa nyt nimenomaan uudempia omakotitaloja ja omakotitalotontteja.

– Kun uusia ostettavia taloja ei löydy, ihmiset hakevat tontteja. Ihmiset haluavat pihan ja neliöitä ympärilleen. Omakotitalo on isommissa asunnoissa edullisin asumistapa, kun ei ole vastikkeita, Mannerberg sanoo.

Uskoa riittää talouteen

Pellervon taloustutkimuksen ekonomisti Peetu Keskinen ei ole yllättynyt vireestä.

– Asuntokauppa on jossain määrin positiivisemmin kehittynyt koronakriisin oloissa kuin aluksi odotettiin varsinkin kasvukeskuksissa. Asuntolainakantakin on kehittynyt suhteellisen hyvin, Keskinen vahvistaa.

Vaikka lähikontaktien välttely on tuonut omat hankaluutensa asuntonäyttöihin, Suomen koronatilanne on pysynyt kohtuullisena. Myös bruttokansantuotteen lukemat näyttävät moniin muihin maihin nähden lohdullisemmilta. Siksi suomalaiset ovat Keskisen mukaan uskaltaneet yhä lähteä asuntokaupoille.

Sen sijaan kysyntä on heikkoa 60- ja 70-luvuilla rakennetuille omakotitaloille, jotka vaativat isoja peruskorjauksia. Uusien omakotitalojen kysyntää selittää se, että ihmiset eivät osaa enää remontoida, eikä heillä ole siihen aikaa, toimitusjohtaja kertoo. Toisaalta pankeilta irtoaa heikosti rahoitusta remontteihin.

– Pankki antaa lainaa asunnon ostoon, muttei peruskorjaukseen. Sitä joudutaan ottamaan jonain muuna luottona, joka on kallista. Pankeilta puuttuu pitkänäköisyyttä. Ei nähdä, kuinka kiinteistön arvo paranee korjauksen kautta.

Uudellamaalla asuntojen kysyntä on ollut erityisen kiivasta: uudempia omakotitaloja on haluttu ostaa, mistä vain niitä on saanut. Alueen suosiota selittää se, että omakotitaloja on paljon tarjolla. Mannerbergin mukaan Nurmijärvi-ilmiötä ei kuitenkaan vielä ole näkyvissä.

Keskisen mukaan omakotitalojen kysyntä on linjassa PTT:n havaintojen kanssa.

– Kasvukeskuksissa, pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, ihmiset kyllä haluavat myös omakotitaloja ostaa.

Mannerbergin mukaan pääkaupunkiseudulla on aika paljon 1960–1970-luvuilla rakennettuja omakotitaloja. Ne eivät suinkaan ole menneet kiljuen kaupaksi, vaan kysyntä kohdistuu 1990–2000-lukujen taloihin. Rivitaloasunnoissa pääkaupunkiseutu johtaa Uuttamaata.

Fivalta tukea lainansaantiin

Korona on myös iskenyt kotitalouksiin eri tavoin. Nuoria naisia ja palvelualaa se koskettaa vahvimmin. Uusista omakotitaloista kiinnostuneeseen ostajakuntaan ehkä vähemmän.

Keskisen mukaan asuntokauppa on saanut tukea myös Finanssivalvonnalta. Se pitää asuntolainojen lainakattoa nyt 90 prosentissa, kun aiemmin lainakatto, suurin mahdollinen lainan osuus suhteessa vakuuksien käypään arvoon, oli 85 prosenttia.

– Näin rahoituksen keveys, mitä keskuspankit harjoittavat, välittyy osaltaan asuntomarkkinoille ja ihmiset pystyvät ottamaan lainaa.

Ensiasunnon ostajien lainakatto on yhä 95 prosenttia.

Huoli Rovaniemestä

Erot alueiden välillä asuntojen kysynnässä ja tarjonnassa ovat suuria.

– Siellä on yllättäviäkin alueita, joilla luulisi, ettei menisi niin huonosti. Olen ihmetellyt, miksi Lahdessa ja Päijät-Hämeessä kysyntä on niin huonoa. Sille ei ole loogista selitystä.

Koronan toinen aalto on hillinnyt asiakkaiden myynti- ja ostohaluja asuntokaupassa Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla. Mannerbergin mukaan Pohjois-Suomen tilannetta selittää matkailualan hiipuminen.

– Rovaniemen suunnalla on rakennettu paljon. Kyllä siellä kysyntää on, mutta myös tosi suuri huoli siitä, kuinka tilanne etenee. Kun ulkomaalaiset turistivirrat palaavat, siellä palataan normaalielämään. Mutta milloin se tapahtuu? Jos ei ole työpaikkoja, se vaikuttaa tietysti aina asuntomarkkinoihin, Mannerberg huomauttaa.

Pohjanmaalla teollisuuden epävarmuus on heijastunut asuntokauppaan, Mannerberg selittää.

– Lahden alueella omakotitaloissa näyttäisi olevan enemmän kysyntää. Mutta jos Lahtea vertaa Hämeenlinnaan, siinä on aika iso ero ja ne ovat yhtä kaukana Helsingistä. Sanoisin, että nyt kannattaisi mennä ostamaan Lahdesta. Se on minun vinkkini.

Mannerberg huomauttaa, että Lahdessa asuntojen hintataso vastaa kysyntää ja sinne on hyvä moottoritie- ja junayhteys.

Pirkanmaalla pienemmissä kunnissa ja kaupungeissa riittäisi ostajia, mutta asuntojen myyjiä on vähemmän.

– Koko maassa ihmisillä on ostohaluja. Asunnonmyyntiportaaleissa on ollut tosi vilkasta, mutta myytävien asuntojen määrä on ollut suhteellisen alhainen. Se tietenkin nostaa hintoja, jos kysyntä ylittää tarjonnan.

Asuntokauppa on käynyt normaalia vilkkaammin etenkin Uudellamaalla, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Oulussa.

– Oulussa oli pientä pessimismiä tällä hetkellä, jos Pohjois-Suomen vaikutus tuntuisi myös siellä. Mutta ei sekään vielä matkailualueella ole ja matkailualan ihmiset asuvat pohjoisempana.

Kuluvana vuonna isojen kerrostaloasuntojen kysyntä on hiipunut muualla kuin kasvukeskuksissa. Sen sijaan pienten kerrostaloasuntojen ja eritoten yksiöiden kysyntä on kovaa.

Etelä-Savossa Mikkelin ja Järvi-Suomen alueella on ollut hurja loma-asuntobuumi, mutta muu asuntokauppa on käynyt hiljaisemmin.

Koko korona-ajan asuntomarkkinoita on piristänyt loma-asuntobuumi.

– Kun ei pystytä matkailemaan, kiinnostus loma-asuntoja kohtaan on kasvanut reippaasti. Ihmiset näkevät, että tätä voi jatkua pitkäänkin, ettei reissata enää samaan tahtiin ulkomaille kuin ennen.