Tunnettu sote-asiantuntija kiittelee KKV:n päätöstä kieltää alan jättien yhdistyminen: ”Terve ja kannatettava”

Terveydenhuollon emeritusprofessori sanoo KKV:n tavoin, että kilpailu edellyttää useita terveydenhuollon yrityksiä.

Martti Kekomäki, emeritusprofessori, lääketieteen ja kirurgian tohtori, on arvostellut sote-uudistusta ja keskustelee aktiivisesti siitä, miten terveydenhuoltoa pitäisi uudistaa.­

Terveydenhuollon emeritusprofessori Martti Kekomäki kiittelee Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esitystä kieltää Mehiläisen ja Pihlajalinnan välinen yrityskauppa.

– Kilpailuviraston päätös on terve ja kannatettava. Olen ollut tästä samaa mieltä alusta alkaen.

KKV kertoi tiistaina, että se esittää markkinaoikeudelle kaupan kieltoa.

Mehiläinen teki viime vuoden lopussa ostotarjouksen Pihlajalinnasta, joka on viime vuosina noussut merkittäväksi kilpailijaksi Mehiläiselle ja Terveystalolle.

Pihlajalinna on aiemmin ollut vahvoilla kunnille myytävissä palveluissa, mutta viime vuosina laajentunut myös erityisesti työterveys- ja lääkäripalveluissa.

– Jos me haluamme oikeasti kilpailua, ei se suju sillä, että meillä on markkinoilla oligopoli tai duopoli. Tarvitsemme useampia toimijoita.

Oligopoli tarkoittaa epätäydellistä markkinatilannetta, jossa kilpailijoita on vain muutama kilpailijaa, duopolissa enää kaksi.

KKV:n mukaan terveyspalveluiden markkinat ovat keskittyneet poikkeuksellisen voimakkaasti viime vuosina, ja Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo ovat moninkertaistaneet markkinaosuutensa kuudessa vuodessa.

Kasvu on tullut osaksi siitä, että ne ovat ostaneet pienempiä kilpailijoitaan.

Kekomäki katsoo, että nykytilannekin on jossain määrin hankala, kun markkina on keskittynyt kolmelle kyseiselle terveysjätille. Toisaalta Suomi on myös pieni maa, jonne isoja ketjuja ei mahdu kovin montaa.

Kekomäki on toiminut lukuisissa terveydenhuollon alan kotimaisissa ja ulkomaisissa johtotehtävissä, muun muassa sote-asiantuntijaryhmän jäsenenä viime vuoteen asti. Hän on kirjoittanut myös vastikään kirjan, joka käsittelee terveydenhuollon toimintatapojen kehittämistä.