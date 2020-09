Yhdistyvät väkijuomayhtiöt Altia ja Arcus yrittävät niskalenkkiä Saksasta

Yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee Anora Group. Altian osuus uudesta yhtiöstä on yli puolet.

Koskenkorvan viina on yksi tunnetuimpia Altian väkijuomia.­

Alkoholiyhtiö Altia ja norjalainen Arcus yhdistyvät, kertoi Altia tiistaina. Yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee Anora Group. Altian osakkeenomistajien omistusosuudeksi Anorasta on tulossa 53,5 prosenttia.

Altian ja Arcuksen suurimmat osakkeenomistajat tukevat yhdistymistä ja ovat sitoutuneet siihen ennakolta.

Anoran tähtäimessä on muun muassa laajentuminen Saksan markkinoilla, jossa Arcuksella on jo jalansijaa. Altian toimitusjohtajan Pekka Tennilän mukaan suomalaisyhtiö ei ole toistaiseksi ollut Saksassa edustettuna täydessä mitassa.

– Yhdistämällä resurssimme vahvistamme viennin kasvupotentiaalia merkittävästi ja luomme paremmat mahdollisuudet ikonisten brändiemme sekä vastuullisten pohjoismaisten juomakokemusten viennille uusille markkinoille, Tennilä perustelee kauppaa.

Arcuksen toimitusjohtaja Kenneth Hamnes sanoo, että Anora muodostaa vahvan alustan kasvulle. Hänen mukaansa yhtiöllä on varaa lisätä vientiä kotimarkkinoiden ulkopuolelle.

Kasvua haetaan myös kotimarkkinoilta, jonka muodostavat Pohjoismaat sekä Viro ja Latvia. Tennilän mukaan Altia on jo väkijuomissa markkinajohtaja Pohjoismaissa sekä viineissä Suomessa ja Norjassa. Ruotsissa Altia on viineissä kakkonen. Arcuksenkin markkina-asema on vahva.

Tämä herättää kysymyksen kilpailuviranomaisten hyväksynnästä. Tennilä kertoo, että kilpailuviranomaisten kanssa on jo käyty keskusteluja asiasta.

Koskenkorvaa, konjakkeja ja akvaviittia

Yhtiöt ovat keskittyneet viineihin ja väkeviin juomiin. Altian mukaan Anora tulee tarjoamaan valikoiman ikonisia paikallisia, alueellisia ja globaaleja brändejä.

Altia tunnetaan muun muassa Koskenkorvan valmistajana, ja yhtiöllä on valikoimassaan lukuisia muita brändejä, kuten Jaloviina, Larsen-konjakki ja Blossa.

Arcus on puolestaan maailman suurin akvaviitin tuottaja, ja sillä on vahvat markkina-asemat viinien ja väkevien alkoholijuomien pohjoismaisilla markkinoilla.

Pääkonttori tulee Helsinkiin

Anoran alustava yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto oli 640 miljoonaa euroa viime vuonna. Anora työllistää noin 1 100 ammattilaista Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiöt laskevat, että vuotuiset synergiat nousevat 8–10 miljoonaan euroon.

Anoran pääkonttori tulee sijaitsemaan Helsingissä. Tennilästä tulee yhtiön toimitusjohtaja ja Arcuksen hallituksen puheenjohtajasta Michael Holm Johansenista Anoran hallituksen puheenjohtaja.

Suomen hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt asiaa ja puoltaa sulautumissuunnitelmaa.

– Olen tyytyväinen siihen, että yhdistyvä yhtiö on suomalainen ja sen kotipaikka on Helsinki. Lisäksi yhtiön osake listataan ainoastaan Helsingin pörssissä ja yhtiön toimitusjohtaja tulee olemaan suomalainen, sanoi valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd) tiedotteessa.

Valtion omistusosuuden Anorasta on määrä olla vajaat 20 prosenttia.

Altian omistajille osinkoja yhteensä 22 miljoonaa euroa

Sulautumisen yhteydessä rahaa tulee liikkumaan Altian omistajien suuntaan yhteensä 22 miljoonaa euroa käteisenä. Summa koostuu yhtiökokouksen valtuuttamasta 0,21 euron osingosta vuoden loppuun mennessä sekä 0,40 euron ylimääräisestä osingosta, joka on määrä maksaa vuodenvaihteen jälkeen.

Altian osake oli tiistaina puolenpäivän aikaan yli 13 prosentin nousussa Helsingin pörssissä. Arcuksen osake oli 1,4 prosentin laskussa.