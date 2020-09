Yökerhot kaipaavat lisätunteja tai uhkana on konkurssi­aalto ja työttömyys: ”Puhutaan 60 Kaipolasta”

Yökerhoyrittäjät korostavat, ettei aikaisempi valomerkki poista juurisyytä. Tanskassa klubit eivät ole auenneet, mutta nuorten koronatartuntojen määrä on kiihtyvä.

Yökerhoilla on edessään kolea syksy ja talvi, mikäli hallituksen kaavailema aukiolorajoitus astuu voimaan. Ilta-Sanomien tietojen mukaan jatkossa valomerkki iskisi puolilta öin. Lisäksi pohdinnassa on ollut, että pilkku olisi vasta kello yhdeltä aamuyöllä.

Rajoitusten alueellisesta jakautumisesta ei ole vielä tietoa.

Yökerhoyrittäjien mukaan lisätunnilla on huomattava merkitys. Käytännössä ravintoloiden sulkeminen vasta kello yksi mahdollistaisi yökerhotoiminnan, jos ei voitollisena, niin hyvin lähellä nollatulosta.

Mikäli yökerhot joutuvat sulkemaan ovensa tuntia aiemmin, ei yrittäjien mukaan edellytyksiä toiminnalle ole.

Yökerhoja ja ruokaravintoloita pyörittävän NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström sanoo, että odotettavissa on yökerhotoiminnan pudotuspelit, jossa heikoimmilla on pienyrittäjät. NoHon Vikström uskoo selviävän monia verrokkejaan paremmin, sillä ruokaravintolatoiminnalla voidaan kattaa yökerhotoiminnan tappioita.

Viime vuosien aikana yöelämästä on poistunut useita klassikkoasemaan päässeitä yökerhoja ja Vikströmin mukaan pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset voivat niittää ylikapasiteettia markkinoilta.

– Korona kiihdyttää kapasiteetin poistumista markkinoilta, mutta edelleen nuoret haluavat viettää aikaa klubeilla, Vikström sanoo.

Hallituksen kaavailemia aukiolorajoituksia Vikström pitää yksisilmäisinä, sillä pandemian loppua ei ole näkyvissä, eli sen kanssa on opittava elämään.

– Ilman tervettä taloutta ei ole tervettä hyvinvointivaltiota.

Käytännössä puolenyön ja aamuyhden välinen tunti määrittää yökerhojen aukiolon. Kun turisteja ja yrityselämää ei pandemian vuoksi juuri ravintoloissa näy, käytännössä ravintoloiden ja yökerhojen tulos syntyy viikonloppuisin.

Yökerhoille viimeinen tunti on usein tuottoisin. Jopa 25 prosenttia illan myynnistä voi muodostua viimeisen tunnin aikana.

NoHo Partnersin Aku Vikströmin mukaan puolilta öin koittava pilkku ei mahdollista yökerhotoimintaa. Sen sijaan aamuyhdeltä tuleva valomerkki voisi sen jo mahdollistaakin.­

Vikström on skeptinen myös sen suhteen, että yökerhojen sulkeminen ratkaisisi koronaviruksen leviämisen juurisyytä. Hän korostaa, ettei nuorten tarve sosiaaliseen kanssakäymiseen poistu.

Esimerkiksi Vikström nostaa Tanskan, jossa yökerhot ovat olleet suljettuina tautitilanteen takia ja ravintolat suljetaan iltakymmeneltä. Tästä huolimatta viruksen levinneisyys on kiihtynyt ja kotihälytykset lisääntyneet, eikä Vikström näe syytä, miksi tilanne olisi Suomessa erilainen.

– Suomessakin tapaamiset kohdistuisivat jatkossa yksityiskoteihin, valvomattomiin ja ahtaampiin tiloihin. Juurisyy on se, miten saadaan nuoret toimimaan vastuullisemmin. Yökerhojen sulkeminen ei ole tähän ratkaisu, sillä nuorten tarve juhlia säilyy.

Myös 17 ravintolaa tai yökerhoa omistavan Night People Groupin (NPG) toimitusjohtaja Antti Raunio on samoilla linjoilla.

Hän muistuttaa, että Suomessa vain noin kaksi prosenttia kaikista koronatartunnoista on peräisin yökerhoista. Esimerkiksi NPG:n ravintoloissa on ollut muutama altistus, mutta varsinaisia tartuntoja ei sen yökerhoissa ole nähty.

Raunion mukaan yökerhot eivät olekaan olleet koronalinkoja silloin, kun niissä on noudatettu viranomaisten tähän mennessä asettamia ohjeita. Enemmänkin kyse on siitä, että ihmiset luulevat niiden olevan erityisen vaarallisia paikkoja koronan leviämisen kannalta.

Rajoitukset iskisivät ravintola-alaan kovasti.

– Minulla on sellainen tunne, että puhutaan 60 Kaipolasta, Raunio sanoo.

Hän viittaa Jämsässä lakkautettavaan Kaipolan paperitehtaaseen, jossa työttömäksi voi jäädä noin 450 ihmistä.

Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio pelkää, että rajoitukset voivat aiheuttaa moninkertaisen työttömyyden esimerkiksi Jämsän Kaipolan paperitehtaaseen verrattuna.­

Raunio sanoo, että jatkoaikaravintoloiden eli pitkälle yöhön auki olevien anniskeluravintoloiden ja yökerhojen työllistävä vaikutus on noin 30 000 henkilöä. Ravintola- ja matkailualaa edustava Mara on povannut, että rajoitukset johtavat konkursseihin ja työttömyyteen. Ruokaravintolat mukaan lukien alalla työskentelee noin 85 000 ihmistä.

Suunniteltuja rajoituksia hän pitää ylimitoitettuina.

– Joku varmasti sanoo, että koetan vain puolustaa elinkeinoani. Toki koitankin, minulla on miljoonia euroja henkilökohtaista velkaa bisneksestä. Mutta taloudellisten motivaatioiden lisäksi uskon, että menemme ojasta allikkoon, jos suljemme yökerhot. Koronatilanne ei välttämättä muutu, mutta lisäksi menetämme työpaikkoja ja verotuloja.

Oululaisen yökerho Kaarlenhovin sekä Jumpru Pubin ja Oluthuone Leskisen yrittäjä Ari Laakkonen sanoo, että pienempänä yrittäjä hänellä on päällimmäisenä huoli henkilökunnasta. Uusien rajoitusten myötä hän joutuu todennäköisesti lomauttamaan jopa puolet henkilökunnastaan.

Lopullinen määrä riippuu siitä, millaiset aukiolorajoitukset alueelle säädetään. Sulkeutuminen vasta kello yhdeltä saattaisi kutistaa lomautettavan henkilökunnan määrän 30 prosenttiin.

– Monia unettomia öitä on seurannut siitä, että kuinka henkilökunta pärjää niin taloudellisesti kuin henkisestikin.

Laakkonen toivookin faktatietoa päätösten tueksi. Jos on osoittaa faktaa siitä, että suuri osa tartunnoista on peräisin ravintoloista, hän on valmis hyväksymään rajoitusten tarpeen.

Laakkonen toivoo myös, että päätökset tehtäisiin alueen koronatilanteen perusteella.

Yökerhoyrittäjät ovat yhtä mieltä myös siitä, ettei ala tule selviämään ilman ulkopuolista apua. Mikäli liiketoiminnan edellytyksiä rajoitetaan, tarvitaan valtiolta mittavaa apua konkurssiaallon ja massatyöttömyyden estämiseksi.

– Valtiontukea en vaadi, jos tehdään sellaisia päätöksiä, joissa pyritään rajoituksiin, joiden kanssa myös ravintola-ala voi elää, NPG:n Raunio kiteyttää.