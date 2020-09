KKV esittää Mehiläisen Pihlajalinna-kaupan kieltämistä – ”Vähentäisi merkittävästi kilpailua”

KKV esittää markkinaoikeudelle Mehiläisen ja Pihlajalinnan yrityskaupan kieltämistä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää markkinaoikeudelle Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan kieltämistä.

Mehiläinen teki viime vuoden lopussa ostotarjouksen Pihlajalinnasta.

KKV:n mukaan yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua terveyspalveluiden markkinoilla, sillä kaupan jälkeen markkinoille jäisi vain kaksi valtakunnallista terveyspalveluyritystä.

Mehiläisen ja Pihlajalinnan lisäksi alalla on yksi iso yritys: Terveystalo.

KKV:n perustelujen mukaan Mehiläinen ja Pihlajalinna kilpailevat keskenään lähes kaikilla yksityisen terveydenhuollon osa-alueilla. Yrityskauppa johtaisi todennäköisesti hintojen huomattavaan nousuun asiakkaiden ja veronmaksajien vahingoksi, KKV sanoo.

KKV:n mukaan terveyspalveluiden markkinat ovat keskittyneet poikkeuksellisen voimakkaasti viime vuosina, ja Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo ovat moninkertaistaneet markkinaosuutensa kuudessa vuodessa. Kasvu on tullut osaksi siitä, että ne ovat ostaneet pienempiä kilpailijoitaan.

”Toteutuessaan yrityskauppa sinetöisi kansallisen keskittymiskehityksen ja muuttaisi Suomen terveyspalveluiden markkinaa peruuttamattomasti. Yrityskaupan jälkeen kaksi yritystä – Mehiläinen ja Terveystalo – hallitsisivat merkittävää osaa terveyspalveluiden markkinoista ylivoimaisen markkina-asemansa turvin”, KKV:n tiedotteessa sanotaan.

KKV havaitsi kilpailuongelmia useissa terveydenhuollon segmenteissä.

Yrityskauppojen kieltäminen on harvinaista. Nyt tehty kieltoesitys on viides Suomessa, ja tämä on laajin yrityskauppatutkinta KKV:n historiassa.

Markkinaoikeuden on kilpailulain mukaan annettava ratkaisunsa kolmen kuukauden kuluessa esityksen tekemisestä.

Osapuolet miettimiskannalle

Pihlajalinnan tiedotteessa kerrotaan, että ”Mehiläinen perehtyy yksityiskohtaisesti KKV:n esitykseen ja päättää niin pian kuin se on käytännössä mahdollista, konsultoituaan Pihlajalinnaa, markkinaoikeusprosessin eteenpäin viemisestä ja hyväksymisajan mahdollisesta jatkamisesta.”

Mehiläisen tiedotteessa sanamuodot ovat hiukan erilaisia.

– Perehdymme nyt yksityiskohtaisesti KKV:n esitykseen ja päätämme sen jälkeen, konsultoituamme Pihlajalinnaa, parhaasta tavasta edetä asiassa, sanoo Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläinen muistuttaa tiedotteessa aikatauluongelmista. Markkinaoikeus antaa päätöksen yrityskaupasta viimeistään 29. joulukuuta.

Osapuolien välisessä yhdistymissopimuksessa on molemminpuolinen irtisanomisoikeus tilanteessa, jossa ostotarjousta ei ole toteutettu sovittuun raukeamispäivään eli 30. marraskuuta mennessä.

Mehiläisen mukaan ei ole täyttä varmuutta, että markkinaoikeuden päätös tulisi riittävän ajoissa. Tiedotteessa mainitaan myös mahdollisuus viedä markkinaoikeusprosessi eteenpäin ja jatkaa hyväksymisaikaa.