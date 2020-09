Analyytikko: Ruotsalaisfirman puhdas käteistarjous Neleksestä on vaikea rasti Valmetille

Suomi–Ruotsi-maaottelu venttiilivalmistaja Neleksen omistuksesta siirtyi tänään uudelle radalle, kun konepajayhtiö Valmet ehdotti Neleksen hallitukselle sulautumisneuvotteluiden aloittamista.

Valmet kertoi omistusosuutensa Neleksestä nousseen 29,5 prosenttiin, joka on lähellä pakollisen ostotarjouksen 30 prosentin rajaa. Neleksestä on jo käynnissä ruotsalaisen Alfa Lavalin noin 1,7 miljardin euron ostotarjous, jonka on määrä päättyä 22. lokakuuta.

– Valmetin mahdollisuus onnistua riippuu siitä, minkälaista kokonaispakettia Valmet Neleksen osakkeenomistajille tarjoaa. Valmetin tiedote otti niukasti kantaa, mitä Neleksen omistajat olisivat Valmetilta konkreettisesti saamassa, sanoo osaketutkimusyhtiö Inderesin analyytikko Antti Viljakainen uutistoimisto Startelille.

Alfa Laval tarjoaa Neleksen osakkeenomistajille käteistä 11,50 euroa osaketta kohden. Valmet puolestaan painotti neuvotteluiden tässä vaiheessa toistaiseksi ”erinomaista” pitkän aikavälin arvoa molempien yhtiöiden osakkeenomistajille.

Viljakainen arvioi, että Valmetin mahdollinen tarjous Neleksestä koostuisi Neleksen osakkeiden vaihtamisesta Valmetin uusiin osakkeisiin tai käteisen ja osakevaihdon yhdistelmästä.

– Puhdas käteistarjous voi olla vaikea rasti Valmetille. Yhtiön pitäisi ainakin kerätä melko suurella todennäköisyydellä lisää omaa pääomaa osakkeenomistajiltaan. Valmetin tase tuskin riittäisi pelkällä velalla rahoitettuun käteisostoon. Osakevaihto on yksi komponentti, mitä Valmet voisi tarjota, Viljakainen arvioi.

Lyhyt vai pitkä aikaväli?

Valmet perusteli sulautumisehdotustaan tiedotteessaan vahvalla teollisella logiikalla, samanlaisilla asiakkailla ja samoilla pitkän aikavälin globaaleilla megatrendeillä. Ensialkuun säästöjä tulisi paketti- ja ristiinmyynnistä, yhteisestä tuotekehityksestä sekä päällekkäisten toimipaikkojen karsimisesta. Valmet ei kertonut tarkempia lukuja.

Kumman tarjous on Neleksen osakkeenomistajalle parempi, riippuu Valmetin tarjousehtojen lisäksi sijoittajan aikahorisontista, Viljakainen pohtii. Neles ei ole Inderesin seurannassa, mutta Alfa Lavalin tarjous vaikuttaa hinnoittelevan Neleksen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä aika korkealle.

– Sen sijaan pitkällä aikavälillä Neles voi olla hyvä sijoitus Valmetille Alfa Lavalin tarjousta korkeammallakin hinnalla, jos liiketoiminta kasvaa kannattavasti ja tasaisesti, Viljakainen pohtii.

Neleksen osake oli kello 12.55 aikaan noussut Helsingin pörssissä 4,8 prosenttia 12,05 euroon yli Alfa Lavalin tarjoushinnan. Valmetin osake oli puolestaan laskenut 7,7 prosenttia Helsingissä ja Alfa Lavalin osake 1,1 prosenttia Tukholman pörssissä.