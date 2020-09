Kaikki taksiluvan saaneet eivät maksa verojaan eivätkä vakuutusmaksujaan, mikä näkyy myös laillisesti toimivien kukkaroissa.

Traficomin tilaston mukaan jo noin 2 000 perinteistä taksialan yrittäjää on vetäytynyt alalta taksilain uudistuksen jälkeen. Koronaepidemia on laskenut alan liikevaihtoa noin 80 prosentilla, mutta kuskikohtaiset asiakasmäärät putosivat jo ennen sen puhkeamista. Ennen lakiuudistusta Suomessa oli noin 9 000 taksiluvan haltijaa.

– Peli ei ole reilua, sillä kaikki taksiluvan saaneet eivät maksa verojaan eivätkä vakuutusmaksujaan. Niiden kuskien, jotka hoitavat velvoitteensa moitteetta, on mahdotonta pärjätä sellaisessa kilpailutilanteessa, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo.

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.­

Viranomaiset verottajaa myöten myöntävät harmaan talouden pesiytyneen alalle.

Sen suuruusluokasta ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa.

– Osa verojen ja maksujen maksamattomuudesta voi yhä johtua harmaasta taloudesta. Osa taas voi johtua maksukyvyttömyydestä, joka ei sinällään ole harmaata taloutta, Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen linjaa.

IS:n haastattelemien taksikuskien mukaan alalla on jo tavattoman vaikeaa hankkia leipä pöytään.

Useat kuskit kertovat tuntipalkkansa olevan usein enää noin 4–6 euroa.

– Ärsyttää, että maksat itse verot ja vakuutukset kunniakkaasti ja pyrit palvelemaan asiakkaita viimeisen päälle, mutta sitten alalla on koko ajan myös niitä yrittäjiä, jotka eivät veroista piittaa. Se pistää vihaksi, Matti-niminen kuljettaja kertoo.

– Miten ihmeessä elätän perheeni tuntipalkalla, joka on lähes puolet vähemmän kuin hampurilaisravintolan kassatyöntekijällä?

Takseja riitti ruuhkaksi asti tyhjällä Rautatientorilla.­

Taksilupia saaneiden joukossa on paljon maahanmuuttajia. Taksibisnes nähdään viranomaistasolla yhtenä kätevänä keinona auttaa maahanmuuttajia työllistymään ja siten integroitumaan yhteiskuntaan.

– Monille maahanmuuttajataustaisille taksikuskeille kuuden euron tuntipalkka on kuin lottovoitto, sillä joukossa on paljon esimerkiksi niitä, joilla ei ole muuta työllistymisvaihtoehtoa. Tästä johtuen ala on pääkaupunkiseudulla jo riippuvainen maahanmuuttajataustaisista kuljettajista, Koskinen summaa.