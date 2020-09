Taksitolpilla vallitsee villi länsi, jossa taistellaan asiakkaista jopa nyrkein: ”Luottamus alaan on romahtanut”

Taksikuljettajat puhuvat lisääntyneestä väkivallasta ja tolpille syntyneestä yleisestä turvattomuuden tunteesta.

Kesällä 2018 voimaan tullut, laajasti kohuttu taksilakiuudistus on tuonut tapetille uskottua enemmän epäkohtia, erityisesti pääkaupunkiseudulla.

IS haastatteli useita taksiyrittäjiä, -kuljettajia, -asiakkaita, -tarkastajia sekä taksibisneksen johtohahmoja ja viranomaisia.

Johtopäätös oli hyvin yhteneväinen: lakiuudistus epäonnistui, eikä koronaepidemia selitä läheskään kaikkia alan ongelmia.

– Taksialan tilanne on huolestuttava, Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen tiivistää.

Heti uudistuksen jälkeen parranpärinää riitti ennen kaikkea kyytihintojen ennustettavuuden vaikeudesta, ja nyt suurimmaksi puheenaiheeksi vaikuttaa nousseen taksitolpilla koettu turvattomuuden tunne.

” Turvattomuuden tunne on erittäin iso ongelma alalla.

Taksinkuljettajien kerrotaan ottavan tätä nykyä toisinaan jopa nyrkein yhteen taistellessaan asiakkaista erityisesti Helsingin Asema-aukiolla sekä matkustajasatamien ja muutamien suosittujen ravintoloiden edustoilla.

– Turvattomuuden tunne on erittäin iso ongelma alalla. Väkivaltaan törmätään aiempaa useammin, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen linjaa.

– Kun asiakkaat näkevät erilaisia kuljettajien välisiä taisteluita, huuteluja tai nujakoita, sellainen ikävä kyllä nakertaa heidän luottamustaan koko alaa kohtaan. Kaikki asiakkaat eivät enää halua nousta taksien kyytiin, Koskinen sanoo.

IS sai nähtäväkseen muutamia asiakkaiden ja taksiautoilijoiden kuvaamia kahakointivideoita.

Joidenkin kuljettajien mukaan suosituilla tolpilla eletään ”pelon vallassa”, eivätkä kaikki pääkaupunkiseudun kuskit kuulemma uskalla enää ajaa niille.

– Monet meidän kuskeista pelkäävät ajaa varsinkin Asema-aukiolle, josta on tullut täydellinen villi länsi, Kantonen kertoo.

– Kesällä päälleni hyökättiin Asema-aukiolla, kun saatoin sokean iäkkään rouvan omaan autooni. Tuntematon kuski tuli ja potkaisi minua selkään, selvittää puolestaan taksiautoilija Lauri. Lauri ei esiinny jutussa omalla nimellään.

Poliisi on tietoinen reviiritaisteluista. Helsingin alueella taksilupien määrä on uudistuksen jälkeen kaksinkertaistunut, ja kun korona nakersi merkittävästi taksiautoilua, tolpilla on nyt selvästi ylitarjontaa takseista.

– Ovatko puheet turvattomuuden tunteesta oikeita vai ylimitoitettuja? Vaikea sanoa. Olemme jututtaneet jonkin verran taksinkuljettajia ja kuulleet heiltä lievistä nujakoinneista, mutta kenelläkään ei ole ollut omakohtaisia kokemuksia niistä, Helsingin poliisissa liikennevalvontayksikköä johtava ylikomisario Jari Kaikko sanoo.

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.­

– Poliisille tehtävät rikosilmoitukset tai tehtäväkirjaukset eivät myöskään ole tältä osin lisääntyneet. Toisaalta tähän saattaa liittyä paljon sellaista piilorikollisuutta, mikä ei tule poliisin tietoon, uhkailuista alkaen.

IS:n haastattelemat taksinkuljettajat väittävät, että epäasiallisuuksiin syyllistyisi osa niin sanottujen villien taksien kuljettajista. ”Villit taksit” on laaja käsite. Taksipiireissä niiksi kutsutaan kaikkia niitä tunnuksellisia tai tunnuksettomia takseja, jotka eivät kuulu perinteisten taksinvälityskeskusten (mm. Taksi Helsinki ja Lähitaksit Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla) palvelukseen.

Nykyään periaatteessa kuka tahansa voi ryhtyä taksiyrittäjäksi, eikä autoissa vaadita mittaripakkoa.

– Koska useat taksit eivät kuulu perinteisten taksivälityskeskusten piiriin, niiden on hankittava leipänsä korostetusti vilkkailta tolpilta, Kantonen painottaa.

” Valvontaa ei juuri ole, ja koska ei ole mittaripakkoakaan, härskejäkin yrittäjiä tunkee alalle ja harmaa talous jyllää.

Haastateltujen kuljettajien mukaan jotkut villit taksit yrittävät säännöllisesti blokata perinteisten toimijoiden kuskeja tolpilla.

– He motittavat meidät autoillaan, ja vaikka asiakas haluaisi tulla nimenomaan meidän kyytiimme, se ei tämän vuoksi läheskään aina onnistu, Sanna-niminen kuljettaja kertoo.

– Ongelmista on turha tehdä rikosilmoituksia tai valittaa, koska viranomaiset eivät tunnu puuttuvan epäkohtiin mitenkään. Valvontaa ei juuri ole, ja koska ei ole mittaripakkoakaan, härskejäkin yrittäjiä tunkee alalle ja harmaa talous jyllää, väittää puolestaan taksiyrittäjä Pentti.

Taksiliiton nokkamies muistuttaa, että kaikki villit taksit ”eivät suinkaan aiheuta minkäänlaisia ongelmia”.

– Pelisääntöjä rikkovia taksiyrittäjiä on loppujen lopuksi vähän, mutta heitä on liikaa siihen nähden, että asiakkaiden luottamus taksibrändiin olisi säilynyt ennallaan, Koskinen linjaa.

Yksi turvattomuutta tuntevista asiakkaista on kokenut taksinkäyttäjä Marja-Leena, joka työskentelee johtajana liikealalla. Hän pukee sanoiksi monien asiakkaiden tuntemukset.

Poliisi tuntee Helsingin taksien reviirikiistat.­

– Taksitolpilla ei enää aina pääse haluamansa taksifirman kyytiin. Eikä voi luottaa siihen, että kyyti olisi turvallista. Useat kuskit eivät tunne lainkaan pääkaupunkiseudun katuja ja tuijottavat siksi alituiseen kännykänsä karttapalvelua. Kun katse ei ole tiessä, syntyy herkästi vaarallisia tilanteita, Marja-Leena sanoo.

– Tuo kaikki kuulostaa tutulta. Samaan aikaan myös asiakkaiden käytös kuljettajia kohtaan on heikentynyt, Taksiliiton Koskinen muistuttaa.

– Luottamus taksialaan on romahtanut.

Liikenneministeriön valmistelemaa taksilain uudistuspakettia käsiteltäneen eduskunnassa lähiaikoina. Poliisi uskoo muutoksia tulevan ainakin mittaripakkoasetukseen.

– Kaupungin kanssa pyrimme kehittämään taksitolpille olosuhteet, joiden puitteissa toiminta olisi mahdollisimman selkeää ja yleiseen järjestykseen liittyvät ongelmat karsiutuisivat minimiin, ylikomisario Kaikko alleviivaa.

– Asiankuulumattomat kilpailuelementit on karsittava pois.